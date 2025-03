Teddy Swims, el fenómeno musical del año, llega a la Argentina en Lollapalooza 2025: “Estoy construyendo una vida hermosa” (DF Entertainment)

Quien pudo lastimar a Teddy Swims, no lo consiguió. El arte, como siempre, se volvió catarsis y permitió al artista materializarlo en el álbum I’ve Tried Everything but Therapy (Part 1) que lo puso en el centro de la escena musical global. El fenómeno llegará a la Argentina en Lollapalooza 2025 en una actuación en la que promete entregar electrizantes actuaciones, todo su talento vocal y el despliegue de un cantante de esta era con carnadura old soul. Ansioso por su llegada al país, dialogó con Teleshow antes de su presentación en el Hipódromo de San Isidro el sábado 22 de marzo.

La barba tupida y abundante como ramos de diente de león, gorra negra para atrás y uñas pintadas de un amarillo ácido, desde una videollamada el cantante, que nació Jaten Collin Dimsdale y se crió en un pequeño pueblo estadounidense de Georgia llamado Conyers, contó cómo vive este ascenso a la fama durante el último año, que lo tiene girando por todo el planeta. Buenos Aires será su próximo destino y la experiencia lo tiene casi tan entusiasmado como su debut en la paternidad, que llegará en julio.

Teddy, que recibió ese apodo de su madre por su parecido, cuando tenía pocos años, a un osito de peluche, cuenta que hoy su lazo más grande con el país es Tiago PZK, el rapero con el que acaba de colaborar con el tema “Sometimes”. “Espero que me haga conocer más de su cultura”, contó, mientras define como “su aliado” y un “ser humano súper dulce”. Incluso adelantó que se presentarán juntos.

En un momento de gran sensibilidad, el artista que tomó por asalto el universo del pop, el R&B y el hip hop, palpitó la que será su primera presentación frente al público argentino. Con su acento de cowboy, el compositor que consiguió un contrato musical luego de calentar YouTube con sus covers personalísimos de canciones de Michael Jackson como de Billie Eilish, de Shania Twain, Nat King Cole o Marvin Gaye, recordó cómo el éxito para él hoy es que su novia, la también cantante Raiche, esté embarazada de su primer hijo. Aunque, por supuesto, las millones de reproducciones de sus canciones, los premios y las presentaciones ante miles de fanáticos como en estudios de TV, las viva como grandes recompensas luego de años de esfuerzo.

Teddy Swims sobre su primera visita a Argentina y Lollapalooza 2025: “Será mi primera vez, así que estoy muy emocionado. Estoy realmente encantado de ver a Tiago también. Estoy impaciente por verlo. Vamos a hacer nuestra canción juntos en Lollapalooza, así que estoy muy feliz. Por suerte, tengo en Tiago a un amigo, así que él me va a guiar a través de toda la experiencia argentina”.

Fue su padre quien lo impulsó a que deje la universidad para enfocarse en su sueño. Ese “sueño americano” que primero fue el de convertirse en jugador de fútbol americano y después soltó para perseguir uno nuevo cuando un profesor del colegio lo invitó a participar de una obra de teatro. Como en Glee o High School Musical, cambió las canchas por los escenarios. Fue cantante de una banda de hard core y mesero durante muchos años. Actuó en cenas shows y recorrió tooodo el camino del artista. Una historia de desamor, esas que duelen dentro y fuera del cuerpo, se cristalizó en su primer álbum y de ahí al estrellato gracias a canciones como “Lose control” o “The Door”, lo volvieron furor en Billboard, TikTok y las radios del mundo.

A principios de año lanzó su segundo disco, al que decidió llamar I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2), una continuación del primero donde ofrece un lado más lumínico de sí. “Un progreso”, definió, más acorde a su presente de hombre enamorado y futuro padre de familia. “Guilty”, “Bad dreams” y “Are You Even Real”, se destacan, mientras revela su costado más vulnerable. El mismo que aflora cuando habla sobre los problemas con los que cree que tendrá que lidiar su hijo o su admiración por su novia que sigue nfocada en su propia música, mientras su bebé crece en su vientre.

—Primero, felicidades por tu bebé y también por tu otro bebé, tu nuevo álbum, I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2). Tus fanáticos de la Argentina están muy ansiosos de tu show en Lollapalooza Argentina 2025. ¿Cómo estás viviendo esta época de tantos cambios?

—Es un momento muy fuerte. Estoy muy agradecido por en donde estoy en la vida. Creo que este es un verdadero pico en mi carrera. Todo lo que me está pasando se siente muy bien y se siente como la construcción de una vida hermosa.

—¿Esta será la primera vez que visites el país? ¿Cuáles son tus expectativas para el show que darás en Lollapalooza Argentina?

—Sí, es mi primera vez, así que estoy muy emocionado. Estoy realmente encantado de ver a Tiago también. Estoy impaciente por verlo. Vamos a hacer nuestra canción juntos en Lollapalooza, así que estoy muy feliz. Por suerte, tengo en Tiago, a un amigo, así que él me va a guiar a través de toda la experiencia argentina (risas).

—“Sometimes” es el nombre de la colaboración que acaban de lanzar con Tiago PZK. ¿Cómo se conocieron?

—Bueno, él hizo originalmente un remix de mi canción “The Door”, y empezamos a hablar. Después él me envió esta canción y, quiero decirlo, me enamoré de ella y escribí mi verso. Después la seguimos en persona cuando nos conocimos, la grabamos e hicimos el video musical. Después salimos y tomamos unas copas (risas). Y ahora lo voy a ver. Es uno de esos amigos tan queridos que jamás hubiera pensado tener. Es el ser humano más dulce, una de las personas más buenas que conocí.

—Raiche, tu pareja, también es una gran cantante que viene haciéndose su lugar en la industria musical. ¿Cómo es estar en pareja con una artista como vos?

—Estar con ella es realmente maravilloso porque eentiende todo. Y es una locura ver cómo esta chica, embarazada de seis meses, sigue levantándose cada mañana, yendo a Pilates y sigue grabando música. Ella es simplemente increíble, amigo. Es una mujer súper poderosa.

—Van a ser padres de un varón. ¿Ya tienen nombres?

—Tenemos algunas ideas, pero creemos que cuando le veamos la cara lo sabremos enseguida. No decimos nada. Como decimos, con tantos cambios ya lo sabremos.

—¿De dónde viene tu sentido de la moda? Siempre tenés looks con mucha onda, trajes espectaculares, muy avante garde. Incluso desde tus comienzos siempre aparecías con anteojos de sol o una bandana.

—Siempre fui muy expresivo en ese sentido. Es algo que siempre me importó. Desde siempre me esforcé para verme diferente, en ser diferente. Me encanta vestirme como si estuviera loco (risas). Cuando comencé filmar los videos para YouTube, en esa época, buscaba la manera de llamarle la atención a la gente. Recuerdo que una vez, un gran amigo me dijo: “Si alguien se disfraza de vos para Halloween y lográs que se fijen en tu vestimenta, sos un verdadero ícono”. Y lo tomé en serio. Supongo que, desde chico, quería establecer y lograr un look que fuera memorable. Creo que eso te convierte, de verdad, en un ícono: tener el “paquete completo”.

—No sé si sabías que la Argentina es uno de los países que tiene la mayor cantidad de psicólogos por persona en el mundo. Tu discos se llaman I’ve Tried Everything but Therapy (Part 1) y (Part 2), es decir “Probé todo, menos terapia”. Sé que comenzaste a analizarte este último tiempo. ¿Cómo fue la experiencia?

—Está siendo maravillosa. Es algo importante para mí, me ha enseñado mucho a romper algunos esquemas. También Raiche y yo estuvimos haciendo terapia de pareja y fue estupendo. Llegamos a un punto en el que estamos buscando asegurarnos de estar lo más sanos y comunicativos para traer a este bebé al mundo. Siento, realmente, que me cambió la vida en muchos sentidos.

“Creo que lo mejor llegará el día en que mi hijo nazca. Saber que mi novia estaba embarazada es una de las cosas que más me ha cambiado la vida. Pasaron muchas cosas en mi carrera que fueron increíbles, pero nada tan emocionante como convertirme en padre. Eso es lo más espectacular que me ha pasado en la vida.”

—¿Cómo te mantenés con los pies en la tierra con tanto que te están pasando, entre la fama, las giras, estar lejos de casa, la llegada de un hijo?

—Tengo una banda y un equipo con los que llevo haciendo esto toda mi vida. Y a medida que esto crece y crece, siempre tengo a las mismas personas, y siempre nos controlan y se aseguran de que estamos haciendo las cosas bien. A ver... tus mejores amigos siempre van a estar para llamarte “perdedor” y “cagón” (risas). ¿Entendés? Todos los amigos verdaderos hacen eso, y así siempre te mantiene con los pies en la tierra. Por eso está bueno tener a tus propios amigos cerca.

—¿Qué es lo más loco que te pasó este último tiempo, como el reconocimiento de un artista que admirás o actuar en algún programa de televisión?

—Creo que lo mejor llegará el día en que mi hijo nazca. Saber que mi novia estaba embarazada es una de las cosas que más me ha cambiado la vida. Pasaron muchas cosas en mi carrera quefueron increíbles, pero nada tan emocionante como convertirme en padre. Eso es lo más espectacular que me ha pasado en la vida.

—¿Qué te preocupa del mundo en este momento? Entiendo que cuando uno está por ser padre, o madre, o incluso si ya lo sos, comenzás a plantearte muchas preguntas.

—Creo que las preguntas más importante que me hago, tal como están las cosas hoy en día, son acerca de cómo los niños tienen acceso a mucha información. Eso es bueno en muchos sentidos, pero puede ser muy peligroso. Siento que los padres no pueden ocultar ciertas cosas o evitar que descubran algunas cuestiones demasiado pronto. Hay que tratar de prepararlos para esto y a la vez guiarlos para que usen su propia mente para analizar lo que quieren y necesitan. Saber quiénes son. Se los empuja a que sean mayores antes de lo que deberían y yo solo quiero tratar de proteger a ese niño y hacer que siga siendo un niño sin estar sobreexpuesto al mundo y a sus traumas. Quiero asegurarme de que tenga la vida de un niño, a pesar de que todo lo tenés al alcance de un botón. Quiero protegerlo y asegurarme de que pueda tener los pies en la tierra. Que esté seguro.