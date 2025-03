Alfredo Casero fue operado de urgencia y postergó sus compromisos laborales: los detalles

El humorista se sometió a una operación de urgencia de reemplazo de cadera en las primeras horas del lunes (RS Fotos)

El lunes por la madrugada, Alfredo Casero debió ser sometido a una operación de urgencia de reemplazo de cadera en la Clínica San Camilo, ubicada en los límites de Caballito y Villa Crespo, de la ciudad de Buenos Aires. El actor y humorista, que venía de dos exitosas temporadas con la versión teatral de Cha Cha Cha, atravesaba complicaciones de salud que lo obligaron a postergar sus compromisos laborales por tiempo indefinido.

La noticia sacudió al mundo del espectáculo. Según fuentes cercanas que hablaron con Teleshow, Casero arrastraba un intenso dolor en la cadera que se había agravado en los últimos meses. La intervención quirúrgica, un reemplazo de cadera, se realizó de urgencia a las 8.45 de la mañana del lunes, tras su ingreso a la clínica en la madrugada. Su estado ya era delicado: además del deterioro en la articulación, tenía comprometida una de sus piernas, lo que lo obligó en el último tiempo a movilizarse en silla de ruedas tras sus funciones teatrales y a recurrir a inyecciones de calmantes para soportar el dolor luego de largas jornadas de trabajo.

Casero llegó acompañado por su hija Minerva, quien se encargó de los trámites administrativos en la recepción. En las imágenes exclusivas a las que accedió este medio, se lo ve de pie, apoyado en el mostrador, con una campera azul con el logo de la NASA, un short verde y mocasines celestes. Otra de las fotos muestra al actor en la sala de espera, con gesto serio, mientras esperaba el ingreso a su habitación. En el fondo, se observan otros pacientes en la clínica. Finalmente, una tercera imagen lo muestra sentado, con la mirada baja y la vista en un punto fijo, esperando ser llevado a su habitación antes de la cirugía.

Alfredo Casero entró a la clínica para operarse de un reemplazo de cadera en la mañana de este lunes

El humorista y su hija en la recepción de la clínica previo a someterse a una cirugía de cadera

En enero pasado, el actor ya había atravesado un episodio similar cuando fue internado en la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, debido a fuertes dolores. En aquella ocasión, según informó la periodista Fernanda Iglesias en plena emisión de Puro Show (El Trece), el humorista había sido sometido a estudios y tratamientos de infiltración para intentar prolongar su actividad profesional. Sin embargo, su malestar se intensificó con el tiempo, llevándolo este lunes a una intervención definitiva.

Tras meses de malestar físico, Casero ingresó al centro médico para someterse a una operación de urgencia

El malestar en la cadera del humorista no es algo nuevo, sino que tiene antecedentes. Fuentes allegadas indicaron que su estado se debe, en parte, a complicaciones derivadas de su sobrepeso anterior. Durante años, el actor ha lidiado con fluctuaciones en su peso y problemas de salud asociados, aunque siempre los enfrentó con su particular estilo irreverente y desafiante.

Fiel a su esencia provocadora, Casero no perdió la oportunidad de usar la ironía cuando, meses atrás, un cronista lo abordó sobre su problema de cadera a las afueras del centro de salud. “No, la traje para laburar”, respondió con sarcasmo, evitando dar detalles sobre la situación que lo llevó a ponerse bajo control profesional. Esta actitud es una constante en su vida pública: el uso del humor como escudo, como herramienta para esquivar la seriedad de los temas que lo afectan. De esa manera, en ese entonces, no pasó mucho tiempo para que decidiera volver al escenario y retomar sus obligaciones laborales.

El actor se sentó en la sala de espera mientras aguardaba el ingreso a su habitación

Sin embargo, esta vez la realidad lo obliga a frenar. Con su recuperación como prioridad, las funciones de Cha Cha Cha quedan suspendidas hasta nuevo aviso. El público, que lo sigue desde hace décadas, queda en vela a la espera de su pronta mejoría. Mientras tanto, el humorista se enfrenta a un nuevo desafío: sanar y regresar a los escenarios con la misma energía con la que conquistó a su audiencia desde los inicios de su carrera.