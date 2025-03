Mirtha Legrand recordó el insólito objeto que perdió Osvaldo Laport en televisión: “¿Te robaron el taparrabos?”

Mirtha Legrand incomodo a Osvaldo Laport con una insólita pregunta: "¿Te robaron el taparrabos?"

Como cada sábado, Mirtha Legrand llevó adelante un nuevo programa de La noche de Mirtha (eltrece) con grandes invitados. A cada lado de la mesaza estuvieron Arnaldo André, Antonio Grimau, Osvaldo Laport, Pablo Alarcón y Gabriel Corrado, quienes debatieron sobre la coyuntura del país. Uno de los momentos más destacados de la jornada fue cuando la conductora le hizo una llamativa consulta al actor que brilló en Campeones de la vida y Son Amores. “¿Es cierto que te robaron el taparrabos?”, comenzó diciendo la Chiqui.

Entre risas, el artista respondió algo impactado: “Sí, el taparrabos del personaje. No, no me lo robaron. Yo me acuerdo que eran mis primeras novelas. Y yo era como muy respetuoso”. Fue entonces cuando la diva quiso sumar otro dato a la anécdota: “¿Cómo se llamaba el personaje tan famoso?”. Rápidamente, los demás invitados dijeron: “Catriel”.

Luego de afirmar lo que sus compañeros decían, Laport contextualizó: “Fui al programa de Guinzburg y estaba el personaje de Fontova, que hacía un personaje femenino. Sonia. Yo me fui con el taparrabos en la mano para joder y desapareció el taparrabos. Tenía dos. Y hecho por mí”. Sorprendida, Legrand dijo: “Creí que te lo habían robado cuando lo tenías puesto”.

Osvaldo Laport interpretando al indio Catriel

Así, con la mesa convertida en un show de risas, Osvaldo agregó: “No, pero lo llamativo era esto. Curiosamente, yo los había fabricado sin saber que en el futuro me iba a tocar hacer ese personaje”.

Por aquel entonces, 32 años atrás, Osvaldo Laport marcaba un antes y un después en la figura del galán televisivo con su personaje de Catriel. En un contexto en el que predominaban los protagonistas urbanos y sofisticados, él encarnó a un héroe distinto: un aborigen valiente y noble, pero discriminado por su origen.

Este papel exigió un gran esfuerzo físico, ya que debía mantener una imagen atlética constantemente. “Tenía que estar todo el tiempo con la panza adentro. Casi ni comía para poder estar chatito”, recordó el actor en una entrevista. Su vestuario, reducido a taparrabos y zungas, no solo resaltó su atractivo, sino que también le generó momentos incómodos en el set.

La reacción de Osvaldo Laport ante la pregunta de Mirtha Legrand

Años más tarde, Laport interpretaría a Guevara, otro personaje icónico pero con características opuestas a Catriel. Mientras que este último era un héroe sin matices, Guevara tenía un perfil más rudo y salvaje.

Cuando Más allá del horizonte debutó en 1994, la televisión argentina se encontraba en plena competencia entre las señales líderes. Mientras algunos canales apostaban por contenidos livianos para la temporada de verano, Canal 9, bajo la dirección de Alejandro Romay, decidió lanzar una gran producción de época desde el inicio del año. Esta estrategia resultó ser un éxito, captando una audiencia masiva y estableciendo un nuevo estándar en las telenovelas nacionales.

Con 25 puntos de rating en el horario central de las 21, la historia protagonizada por Osvaldo Laport y Grecia Colmenares logró cautivar al público. Su combinación de romance, drama histórico y escenarios naturales la diferenciaba de las clásicas telenovelas grabadas en estudios cerrados. Además, su narrativa incorporaba elementos que mantenían la atención del espectador: triángulos amorosos, secretos familiares, conflictos entre aborígenes y colonos, y traiciones.

El éxito de la novela trascendió fronteras, logrando una importante repercusión internacional. La presencia de Colmenares, una estrella consolidada en Venezuela y otros mercados de habla hispana, ayudó a que la producción se exportara a distintos países.

El rodaje de Más allá del horizonte presentó múltiples desafíos para el elenco y el equipo de producción. Gran parte de la telenovela fue grabada en exteriores, en locaciones de San Antonio de Areco, lo que implicó que los actores trabajaran expuestos a las inclemencias del clima.

Osvaldo Laport, cuya vestimenta se limitaba a un taparrabos en muchas escenas, fue uno de los más afectados por las bajas temperaturas. En una entrevista con el programa Medios Raritos, recordó una experiencia en particular:

“Estábamos grabando en pleno invierno, hacía mucho frío y tenía que estar en taparrabos empujando una balsa en un lago. En un momento, Grecia Colmenares se empieza a reír y cuando le pregunto qué le pasaba, me dice ‘se te ve el manicito’”, relató entre risas.

Pero el vestuario no solo le jugó una mala pasada en cuanto al frío. Laport confesó que una de sus mayores preocupaciones era cómo se vería en pantalla con tan poca ropa. “Cuando preparamos la primera escena en que salía con taparrabos sentí un miedo terrible. Y no era arriba del caballo, sino sentado en un sillón de terciopelo. Lo único que me dijo el director fue ‘se te nota mucho el bulto’”, recordó el actor. Esa noche, para superar su incomodidad, ensayó su guion completamente desnudo frente a un espejo.