Mirtha Legrand apuntó contra Cecilia Milone después de su pelea: “Nunca la llamé para mi cumpleaños”

Una inesperada polémica se generó entre Mirtha Legrand y Cecilia Milone. Este último sábado la diva desde su programa buscó aclarar el conflicto luego de que la cantante publicó un mensaje en contra de la diva.

Todo comenzó cuando la conductora invitó a Julieta Novarro, la hija de Chico Novarro, luego de que Milone contó la relación amorosa que vivió con el popular cantante cuando él estaba casado. Esto generó el enojo de la hija del intérprete de “Algo contigo” y “Amnesia” y terminó en un furioso descargo de Cecilia contra la animadora, quien consideró la participación de la hija del cantante como una suerte de revancha.

“Lo bien que hice en no ir a cantar gratis a la fiesta de cumpleaños de una señora”, había escrito la también actriz en sus redes, en alusión al festejo de cumpleaños que tuvo la diva por sus 98 años y en el que Coki Ramírez interpretó varias canciones para agasajarla. En su último programa, Mirtha dio su versión de lo sucedido y fue filosa.

“Yo cumplí años hace poco y se dijo que yo la había llamado para que viniera a cantar a mi programa. Yo jamás hablé con ella, nunca”, aseveró, rotunda para explicar el malentendido que derivó en la furia de Milone. “Tengo un decorador que se llama Ramiro Arzuaga, que decoró toda la casa de Marcela Tinayre, porque éramos muchos. Entonces lo hicimos en casa de Marcela. No entraban en mi casa”, comenzó contando.

“Él por su cuenta la llamó. Yo lo admiro muchísimo. Bueno, después ella salió. Como yo hablé en contra de la actitud de ella de querer ir a visitarlo a Chico Novarro, que fue su amante”, recordó, en alusión a una visita que quiso hacer la intérprete al cantante poco antes de su muerte, en la casa que compartía con su esposa de toda la vida.

“Dijo ‘yo que iba a ir gratis, yo le prometí que no le iba a cobrar’. Yo le hubiera pagado encantada. Todas las veces que ha venido gente así ninguno quiso cobrar. Ninguno. Vienen y cantan una hora... Es un homenaje, de algún modo, que me hacen. Se les paga los gastos de viaje. El otro día vino la chica cordobesa y se le pagó lo que correspondía”, aseguró la diva sobre la celebración que contó con 55 invitados.

“Quiero aclararlo porque yo nunca la llamé. La sigo admirando muchísimo. Fui a verla a Café La Humedad, el boliche de Cacho Castaña y es excelente. Cantó dos horas, pero ahora me doy cuenta a quién dedicaba las canciones. Yo creí que era Nito Artaza”, lanzó, punzante, mientras destacaba su admiración hacia la cantante.

“Lo quise aclarar porque lo estuvieron hablando tanto todos los programas y me molesta cuando no es verdad y te está haciendo daño. Entonces, yo nunca la llamé”, resaltó. “Me hubiera encantado que viniera. Hubiera cobrado un cachet, que se lo hubiera pagado encantada. Ella sola, de motu proprio, dijo ‘voy gratis’“, señaló, para terminar buscando limar asperezas. ”Bueno, Cecilia, te mando un beso”, finalizó.

En un mensaje que Mirtha le envió a Karina Iavícoli en Intrusos (América) el martes pasado, ya había buscado dar su versión sobre los hechos. “Yo le agradecí, pero en el medio llamó Cecilia por el escándalo que se había generado y decidió bajarse y no ir al cumpleaños. Se bajó por el escándalo. Yo no fui quien la invitó, ella se ofreció. Yo le quería pagar”, escribió con firmeza. “Doy por terminado el tema y esto para mí no resiste análisis”, afirmó la conductora, quien sin embargo eligió desde su programa referirse al hecho.