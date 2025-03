Wanda Nara contó el dolor que atraviesa en medio de su conflicto legal con Mauro Icardi: “Estoy en cama, es terrible”

En un nuevo capítulo de conflicto legal con Mauro Icardi, este viernes Wanda Nara aceptó entregarle sus dos hijas al futbolista. Pero más allá de las cuestiones judiciales, la conductora contó el dolor que atraviesa en este sensible momento emocional. En horas de la madrugada, mientras descansaba en la cama, la cantante se dirigió a sus fans a través de su canal de Whatsapp.

“Les hablo medio mal porque estoy con unas anginas terribles, estoy en cama. Son las 2.15. Un dolor terrible, ya tomé pastillas y no quiero volver a tomar. Me muero de dolor. Pero, ¿hay algo?. Porque cada persona con la que hablo tiene dolor de garganta”, expresó la conductora, con la vez tomada, ante sus más de 300 mil seguidores.

En un segundo audio, la empresaria destacó que, a pesar de los dolores, tuvo que llevar adelante sus obligaciones laborales: “Yo no puedo parar de trabajar ni cuando me siento mal. Hoy trabajé con la compu, quiero mostrarles todo lo que hago. No me dejan. Yo soy bastante ansiosa con eso, necesito compartirlas”.

Al mismo tiempo, Nara también comentó que sus hijos atravesaban el mismo cuadro y relató cómo resolvió la situación junto a Maxi López: “Nos llamaron del cole, a Maxi y a mi, para decirnos que uno de los chicos también estaba con mucho dolor de garganta en el viaje a Tandil. A ver qué le podíamos mandar. Le mandamos una receta médica. Y después, hoy al mediodía, también me llamaron del colegio, que la más chiquitita también estaba muy mal y que la vaya a buscar. Yo estaba igual de mal, las mamás somos así, sacamos fuerzas de donde no tenemos. Té y limón siempre funcionan, pero creo que yo estoy para antibiótico”.

El posteo de Wanda al decidir acatar la orden de la Justicia (Foto: Instagram)

En ese estado, la cantante afrontó un nuevo capítulo de su disputa legal con Mauro Icardi. La situación tomó un nuevo giro con la reciente decisión de la Justicia argentina, que ordenó la revinculación inmediata de las hijas menores de edad con su padre. Mientras el proceso de divorcio avanza en Italia, la batalla por la custodia se está llevando a cabo en Argentina.

El jueves por la tarde, la Justicia dictaminó que Icardi debía poder reencontrarse con sus hijas sin más dilaciones, estableciendo que el futbolista podía recogerlas del colegio y permanecer con ellas durante 15 días consecutivos. Ante esta medida, se desconocía si Wanda Nara acataría la decisión, pero finalmente aceptó el fallo.

A través de sus redes sociales, Nara expresó su satisfacción por las condiciones impuestas por la Justicia. En una historia de Instagram con fondo negro y letras blancas, agradeció la intervención judicial y destacó que sus hijas fueron “escuchadas”. “Gracias a la Justicia argentina y a mis abogados, hoy tengo las garantías que pidieron mis hijas y yo, como madre, acompañé”, escribió. Además, remarcó que sus hijas podrán reconstruir su relación con su padre “sin presencias nocivas”, en referencia a la actriz Eugenia “China” Suárez.

Wanda aseguró que no iba a permitir que sus hijas sean llevadas por las fuerzas públicas (Foto: Instagram)

La decisión de excluir a la China Suárez del período de revinculación surgió tras el informe del Ministerio Público Tutelar, basado en pericias psicológicas a las menores y a sus padres. Según el periodista Martín Candalaft, el dictamen recomendó la “restitución inmediata del vínculo paterno” y sugirió que, en una primera etapa, los encuentros se lleven a cabo en un espacio neutral y en presencia de una trabajadora social. Asimismo, estableció que la actriz no debería estar presente durante este proceso de revinculación.

El incumplimiento de esta orden judicial por parte de Nara podría haber derivado en sanciones severas. Anteriormente, la conductora de “Bake Off Famosos” había rechazado entregar a sus hijas, pese a la multa económica impuesta. La penalidad inicial establecía una donación de 80 millones de pesos al Hospital Garrahan en caso de desobediencia. Sin embargo, según reveló la periodista Angie Balbiani en el programa “Puro Show”, la Justicia contemplaba una medida aún más estricta: la prohibición del uso de redes sociales por un período de tres meses.