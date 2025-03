Pampita lanzó una advertencia ante el eclipse: “Hay que cuidarse”

La advertencia de Pampita por la Luna Roja

Los últimos días, Pampita compartió en televisión un ritual íntimo que guarda para los eclipses, esos momentos en los que el cielo parece alterar el curso de la vida. Fue en el estudio de Los 8 escalones del millón, conducido por Guido Kaczka, donde la madre de Bautista, Benicio, Beltrán y Ana habló de su convicción profunda: “No tomo decisiones importantes durante los eclipses. Nunca”.

Sus palabras se deslizaron como una advertencia. Frente a la audiencia y a los participantes que buscaban su lugar en la escalera de premios, la modelo y conductora dejó en claro que cree en la influencia de los astros. “No voy a la astróloga, pero sí creo. Creo en los signos, en la luna. Los días de luna llena a mí me afectan un montón. Y los eclipses ni te digo… para mal siempre”, reveló, mientras una sonrisa le suavizaba el tono, sin diluir la firmeza.

La escena se tiñó de un tono íntimo, casi confesional, en momentos en que en el ciclo se consultaba sobre qué porcentaje de argentinos creía en la astrología.

Pampita se mostró atenta a los fenómenos astrológicos

Fue entonces que Ardohain recordó lo vivido el 28 de febrero, cuando los planetas se alinearon. “Fue tremendo, mucha energía”, relató. Una energía que, según ella, perturba el equilibrio de las personas y desencadena estados de ánimo difíciles de explicar. Por eso, frente al eclipse del 14 de marzo, su recomendación fue tajante. “Hay que cuidarse. Día de eclipse hay que comer, dormir, ir a trabajar y no mucho más”, subrayó, con esa mezcla de determinación y sencillez que la caracteriza.

Desde pocos minutos después de las 3 de la mañana en la Argentina, los aficionados a la astronomía y cualquier persona dispuesta a levantar la vista al cielo nocturno pudieron disfrutar de este evento astronómico sin necesidad de equipos especiales, para observar uno de los espectáculos astronómicos más fascinantes: ver cómo la sombra de la Tierra oscurece nuestro satélite natural.

Un eclipse lunar total es el fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal manera que el satélite natural queda completamente inmerso en la sombra proyectada por nuestro planeta. Durante este proceso, la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre se refracta y tiñe la Luna de un característico tono rojizo, popularmente conocido como “Luna de Sangre”.

El fenómeno fue apenas el telón de fondo de la advertencia. “Venimos de días pesados, planetas alineados que removieron todo. Un eclipse, además, es cierre y apertura. Se cierran ciclos y se abren otros, pero todavía no sabés cuáles”, reflexionó la conductora y empresaria, como si hilvanara en su mente los nudos de su propia biografía.

Pampita brilla en el jurado de Los 8 escalones

¿Qué hace entonces Pampita durante un eclipse? Se refugia. No firma contratos, no responde a propuestas importantes, no da un paso crucial en ninguna dirección. Se limita a lo esencial. A dormir, a alimentarse bien, a cumplir con lo justo. Como si el mundo fuera un campo minado de energía impredecible.

“Por eso estos días hay que hacer lo mínimo indispensable”, reiteró. Y en sus palabras vibraba la certeza de quien vivió el temblor invisible que dejan estas noches rojas. La luna, para ella, no es un simple astro. Es un espejo que devuelve la mirada interior.

En el estudio, algunos la escucharon con escepticismo. Otros tomaron nota mental. La madre de cuatro hijos, la jurado de los grandes concursos de moda y belleza, la figura que encarna el éxito en televisión y redes, se mostró creyente de lo intangible, de lo que no puede verse ni tocarse, pero que -según ella- rige muchas de nuestras decisiones.

El eclipse, al fin, pasó. Pero el consejo quedó suspendido en el aire. No tomar decisiones importantes.