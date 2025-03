Sabrina Rojas contó la técnica que usa para espiar personas en las redes sociales: “Soy re tóxica”

Sabrina Rojas reveló que tiene cuentas falsas

En la noche de América, Sabrina Rojas desnudó una faceta desconocida y profundamente humana. Lo hizo sin rodeos, en el piso de Pasó en América, mientras debatían el enésimo capítulo del romance entre L-Gante y Wanda Nara. La conductora, siempre frontal, se permitió un desvío personal que dejó al panel en silencio y al público, seguramente, entre la risa y el asombro.

“Yo tengo dos”, confesó de pronto, rompiendo la conversación sobre los movimientos en redes del cantante de cumbia 420 y la empresaria mediática. Dos cuentas paralelas. Una con nombre de hombre para observar mujeres y otra con nombre de mujer para mirar hombres. “Para que no se sospeche, ¿entendés? Re tóxica”, admitió sin tapujos. Y en ese instante, la confesión dejó de ser banal: se volvió una pintura de lo que son hoy las relaciones, la curiosidad y los celos en la era digital.

Había algo casi teatral en el intercambio. La pregunta, lanzada al aire por Rojas, fue dirigida a Natalie Weber, quien respondió con una media sonrisa: “No, no sigo a ningún ex”. Pero fue sincera. También tenía su estrategia: “Tengo otra cuenta donde sigo a todas las que stalkeo y odio”. Una declaración que sacó risas y miradas cómplices. ¿Está mal?, preguntó Weber. La respuesta ya estaba en el ambiente.

En el estudio, el clima se tornó confesional. Como si estuvieran en la sobremesa de una comida y no ante miles de espectadores. La debutante en el panel, Yanina Screpante, quiso aclarar su postura. “No tengo paralelas”, aseguró. Pero no por falta de ganas, sino por falta de tiempo. Pero igual investiga. Desde su propia cuenta, o mejor aún, pide ayuda a una amiga. “Ella es como una detective, tiene la cuenta trucha y me pasa todo”, reveló. Como si la amistad en estos tiempos también se tejiera con pactos de espionaje.

En medio de este intercambio, Weber levantó la bandera de la sinceridad: “Banco la sinceridad de decir que tiene dos cuentas paralelas”. Y apuntó a Screpante, casi en broma, casi en reproche: “No como esta, que dice que no tiene tiempo, porque todas stalkeamos”. La respuesta llegó rápida: “Sí, pero yo stalkeo directamente. Qué me importa que se dé cuenta que miré”. Una filosofía más despojada, menos culposa.

Hubo un momento que definió la escena. Martín Salwe, curioso, casi con tono de niño travieso, preguntó por los nombres de esas cuentas truchas. Buscaba saber cómo se llamaban, tal vez para descubrir si alguna vez había sido espiado. Rojas fue terminante: “¿Cómo las voy a decir? Y a vos menos, por si algún día te quiero chusmear desde otro lado”.

En ese momento, el juego se cerró. Habían compartido sus estrategias y sus métodos, pero los secretos más oscuros, los verdaderos nombres “de guerra”, quedaban en la sombra.

“Hasta a veces alguien está en un vivo y me muero de intriga, y me da vergüenza aparecer yo en ese vivo”, confesó Sabrina. “No siempre para la maldad”, aclaró. Un guiño de honestidad brutal que convirtió el relato en algo más que una anécdota frívola. Era una postal de la desconfianza moderna, el morbo del qué estará haciendo el otro, esa necesidad de saber sin ser vistos.

Natalie Weber, cómplice hasta el final, remató el tema con otra confesión: “Las tengo para stalkear a las que odio, y tiene un perrito de foto de perfil”. El dato quedó flotando en el aire como una clave para quienes busquen a esas mujeres espías detrás de avatares inocentes.

La ironía es que todos sabían lo mismo que antes de comenzar: que las redes sociales no solo muestran, sino que también ocultan. Y que en esa danza entre lo que se ve y lo que no, todos juegan el mismo juego. Aunque algunos, como Sabrina Rojas, lo admiten sin pudor: “Re tóxica”.