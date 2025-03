Quiénes son las exangelitas que volvieron al programa de Ángel de Brito

Nazarena Vélez y Marixa Balli regresaron al panel de LAM tras meses fuera de la televisión (Video: LAM, América TV)

La noche del martes marcó un nuevo capítulo en la historia de LAM (América TV), el ciclo de espectáculos liderado por Ángel de Brito. En una jornada llena de expectativa y comentarios en redes sociales, se concretó el regreso de dos figuras que, desde sus inicios en el programa, se ganaron un lugar central en el panel: Nazarena Vélez y Marixa Balli. Ambas se sumaron nuevamente al equipo después de varios meses alejadas de la pantalla chica, en un regreso que de inmediato generó repercusiones tanto en el estudio como en el público.

Minutos antes de que el reloj marcara el inicio del programa, la confirmación ya había sido oficializada en redes sociales por el propio conductor, que escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “El programa más visto del rubro, del canal, arriba del 9 y de varios muchos del trece. 10 años rompiéndola. Hoy vuelven las Originals”. La primera en entrar al piso fue Nazarena Vélez, que regresó con su característico entusiasmo. “Qué lindo... Estoy re contenta de volver y estar acá. La cantidad de gente en el teatro que me habla de LAM, es increíble el suceso”, declaró la actriz y productora teatral ni bien se acomodó en el estudio.

Durante su ausencia, su silla había sido ocupada por Ximena Capristo, quien, con tono distendido, explicó en vivo que solo la había estado “cuidando”. Vélez, fiel a su estilo descontracturado, bromeó: “Qué atrevida esta. Encima pegó doblete porque se va con Yanina. Esta chica vino por todo”. La escena, que desató risas en el estudio, dejó en claro el tono que quiere imponer De Brito en esta nueva etapa del programa: un panel dinámico, con historia y mucho cruce entre sus integrantes.

Nazarena Vélez expresó su emoción al retornar al estudio de LAM

La ausencia de la actriz durante los meses de verano había estado justificada por sus compromisos profesionales. Según relató el propio De Brito en su programa radial Bondi, Vélez se encontraba realizando temporada teatral junto a su hija, Barbie Vélez, en Carlos Paz. Nazarena llegó a mencionar el impacto que tuvo su paso por la villa cordobesa, aludiendo incluso a su vida cotidiana allí: “Ay, lo que morfé en Carlos Paz”, comentó en su diálogo con De Brito. El conductor, bromeando, respondió: “Ahora volvé al agua”.

A pesar de haberse alejado temporalmente del panel, Vélez regresa como angelita titular, según la lista de diez nombres que el conductor confirmó para la temporada 2025 de LAM. La decisión de De Brito busca reforzar la identidad del programa, con panelistas de peso que conocen la dinámica del ciclo y que fueron protagonistas de sus mejores momentos.

La segunda en llegar al piso fue Marixa Balli, quien, lejos de pasar desapercibida, hizo su ingreso con la impronta que la caracteriza. “Lo de mi despedida fue todo. Yo dije: ‘Besitos, chau. Gracias. Me voy’”, aclaró la exvedette, haciendo referencia a su salida anterior del programa. En aquel momento, había asegurado que no regresaría, pero el tiempo y las negociaciones llevaron a un nuevo acuerdo con la producción.

Marixa Balli aclaró que su despedida anterior del programa no fue definitiva

Durante su ausencia, su lugar en el panel había sido ocupado por La Barby, quien también estuvo presente en el regreso de Balli y se resistía a ceder el sillón. “No me quiero ir, defendeme”, le dijo a Yanina Latorre, generando un clima relajado en el estudio. El conductor, sin perder el humor, interrumpió y le respondió: “Porque más allá de La Barby, que dice que no se quiere ir, Yanina dijo que no quiere que se vaya”.

El regreso de Marixa se dio tras varias semanas de rumores. En su momento, había trascendido que las negociaciones económicas con la producción de LAM no habían llegado a buen puerto. Eso habría sido la principal razón de su alejamiento. Finalmente, con el acuerdo cerrado, Balli volvió a ocupar el lugar que para muchos le corresponde como una de las figuras más icónicas del programa.