Mirtha Legrand sorprendió al lucir un llamativo vestido agua marina con cristales en relieve: “Miren qué belleza”

La Chiqui Deslumbró Con Un Vestido Bordado Con Cristales En Relieve Que Enamoró A Todos

Mirtha Legrand sigue siendo, a sus 98 años, un emblema de elegancia y sofisticación en la televisión argentina. En su última aparición en La Noche de Mirtha (El Trece), la conductora no dejó de sorprender con un look que combinó lujo, detalles brillantes y un estilo único que sólo ella sabe llevar. De esta manera, la Chiqui se preparó para llevar adelante un nuevo programa con grandes invitados como: Arturo Puig, Nelson Castro, Alejandro Lerner y Julieta Novarro.

“Miren qué belleza el vestido que tengo, hoy tengo un vestido agua marina, bridado, con cristales en relieve”, comentó Mirtha al inicio del programa, describiendo su atuendo con la naturalidad y gracia que la caracteriza. La falda, con un corte impecable, fue otro de los puntos destacados: “Miren la falda qué bonita”, expresó, visiblemente orgullosa de su elección.

El vestido, de Claudio Cossano, un diseñador que supo interpretar la esencia de Legrand a lo largo de los años, resaltaba por sus cristales en relieve que daban un toque de brillo y glamour. En los primeros minutos de programa, la Chiqui destacó la elegancia de una prenda que perfectamente reflejaba su estatus de ícono de la moda.

Además, Mirtha complementó su look con joyas de Ricciardi, que incluían anillos y aros, a los cuales no dudó en rendir homenaje: “Los anillos y aros son una belleza, este me lo regaló Juanita, ya lo mostré el otro día, la pulsera haciendo juego también”.

El programa estuvo marcado por la presencia de invitados de lujo, que aportaron profundidad y reflexión a la mesa. Arturo Puig, el reconocido actor que volvió a la televisión después de la pérdida de su esposa, la actriz Selva Alemán, compartió su emotiva experiencia personal. Alejandro Lerner, el legendario músico, repasó su carrera y el impacto de su música en la cultura argentina. El periodista Nelson Castro brindó su análisis sobre la actualidad política del país, un tema siempre esperado en la mesa de Mirtha. Finalmente, la actriz y periodista Julieta Novarro completó el panel, aportando su visión sobre el mundo del espectáculo, en particular sobre los rumores del supuesto romance entre Cecilia Milone y Chico Novarro, su padre.

En diálogo con Hernán Drago, Mirtha Legrand confesó sus ganas de conocer las islas Malvinas para conocer a los soldados fallecidos en la guerra (Video: La Noche de Mirtha - El Trece)

Luego, la diva procedió a sentarse en su mesa. Fue entonces cuando Mirtha se dirigió a sus seguidores con una sinceridad que tocó el corazón de todos. “Les mando un beso enorme y muchas gracias por todo el cariño que me dan. Gracias. Este beso es para ustedes”, dijo con la voz entrecortada, visiblemente emocionada por el cariño que sigue recibiendo de su audiencia, a pesar de las décadas que lleva al aire.

Semanas atrás, la conductora reveló uno de los grandes deseos de su vida: conocer las Islas Malvinas, el territorio que simboliza uno de los episodios más dolorosos y complejos de la historia argentina.

Fue durante una conversación con el modelo y conductor Hernán Drago, quien reveló que en los próximos días viajaría al archipiélago de las Malvinas, cuando Mirtha, con una mezcla de emoción y nostalgia, confesó su anhelo. “Siempre quise conocer Malvinas, siempre tuve la pasión por conocer Malvinas, pero no es fácil llegar”, dijo Mirtha, visiblemente conmovida.

El relato de Drago, quien contó su experiencia de preparación para el viaje, incluido un formulario que debía llenar con preguntas delicadas y la recomendación de no llevar símbolos nacionales, dejó a Mirtha pensativa y aún más decidida a cumplir su sueño. El desconcierto de la conductora ante la complejidad del viaje quedó reflejado en su rostro, pero su respuesta, cargada de humor y espíritu irreductible, fue característica de su estilo: “Llevá la camiseta de Racing y decí ‘esto me lo dio una señora que hace televisión’”, bromeó, logrando que la mesa estallara en risas.