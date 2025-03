El motivo por el que Graciela Alfano decidió no firmar su contrato y cancelar su programa en El Nueve

Cuando todo parecía estar encaminado para que Graciela Alfano debutara con su nuevo programa en El Nueve, este jueves la situación dio un giro rotundo. Según comentó Ángel de Brito en LAM (América) la propia exvedette fue quien decidió no firmar su contrato y dar por cancelado el proyecto en el canal.

“El programa de Alfano estaba encaminado para debutar en Canal Nueve pronto. Está retrasado el de Flor de la V también, les cuento que iba a empezar ahora. Va a empezar más tarde, hacia fin de mes”, comenzó diciendo el conductor en el programa.

Luego, el periodista contó que había charlado con la modelo y dio los detalles por los que decidió no continuar con la propuesta. Según el propio conductor, Alfano se sensibilizó ante el sufrimiento de Karin Kohen, cuyo programa había sido levantado para dar lugar al de la exvedette: “Por ahora, Karin sigue ahí, sin foto, pero sigue. El 20 va a estar debutando Flor de la V con los profesionales y el de Alfano querían que debute ahí, cerquita. No, no es así. Porque Graciela Alfano dijo hoy: “No firmo””.

“¿Qué le pasó? Le pasó Karin Cohen. No le gustó lo que le hicieron a Karin. Vio todo el cuento que hicimos ayer, que le bajaron la foto, vio la nota de Karin llorando, que se puso mal”. Fue entonces cuando Yanina Latorre interrumpió y comentó: “Pero para que empiece un programa tiene que terminar otro. ¿Ella qué pensó? ¿Que la agregaban a la grilla y achicaban todo?”.

El pasado fin de semana, Graciela Alfano le había contado a Mirtha Legrand todo sobre su programa

Luego, De Brito procedió a leer el chat con la modelo: “Me dice Graciela Alfano: “Sé que ayer tocaron el tema del programa. El canal quiere que firme, pero no me dan ninguna información concreta del proyecto”. Tema uno. “Por lo tanto, no voy a firmar. Por otra parte, tampoco me gusta ser parte de esto que le está pasando a Karen”. ¿Querrá seguir conduciendo? Está bien. Dice Graciela Alfano: “La vi llorando y me dio mucha tristeza. Es una excelente profesional y todos sabemos lo que es que nos separen de un programa””.

Ante la duda de cuál sería el futuro de Alfano, Ángel contó el último mensaje que la modelo le había mandado: “Hay otro formato que me ofrecieron, pero veremos, mis representantes están trabajando”, y luego agregó: “Parece que hay otra oferta de otro lado”.

Uno de los motivos que llevó a Graciela Alfano a rechazar la oferta de El Nueve fue la manera en que el canal decidió levantar el programa de Karin Cohen. Según trascendió, Cohen no fue informada previamente por sus superiores, sino que se enteró de la decisión a través de los medios de comunicación.

Graciela Alfano contó por qué no firmó su contrato

La noticia generó malestar tanto en la propia Cohen como en otros colegas del medio, incluyendo a Alfano, quien no estuvo de acuerdo con la forma en que se manejó la situación. La exvedette expresó su descontento y decidió no avanzar con su contrato en solidaridad con la conductora afectada.

Además, la producción de El Nueve tenía previsto que Alfano ocupara el horario que dejaría vacante Cohen, lo que profundizó el conflicto. Para Alfano, la forma en que se resolvió el cambio de programación no fue apropiada y prefirió no involucrarse en una situación que consideró injusta.

Días atrás, la propia Alfano se mostraba entusiasmada por el proyecto, al punto que al ser invitada a la mesa de Mirtha Legrand habló de su programa: “Estoy muy contenta. A mí me gustan los desafíos, salir de mi zona de confort. Necesito algo que me de adrenalina, que me haga aprender. En los últimos años estuve de entrevistada, hablando de mí, y estaba un poco aburrida. Tengo interés en escuchar a otros, saber qué les pasa”.

Respecto al formato, la modelo contó: ”Va a haber invitados, pero va a ser un magazine diario de 15:30 a 17 hs, se va a llamar Graciela a la tarde. Me va a acompañar Juani Velcoff, el hijo de Marisa Andino”.