Norberto Marcos reconoció que fue infiel en sus relaciones pasadas: “Las tentaciones están al alcance de la mano”

Norberto Marcos reconoció que fue infiel en sus relaciones pasadas

A comienzos de 2023, Norberto Marcos y Fátima Florez pusieron punto final a su relación después de más de dos décadas juntos. Desde entonces, el productor teatral mostró su desconsuelo luego de la separación y no volvió a formalizar un vínculo, al menos de manera pública. Así las cosas, este viernes, la expareja del humorista recordó sus relaciones pasadas y sorprendió al hacer una revelación.

Todo sucedió en el marco del programa A la tarde (América) cuando Luis Ventura le preguntó: “Siempre se te vio rodeado de hermosas mujeres, grandes espectáculos, de la noche. ¿En algún momento de tu vida fuiste infiel?”. Segundos después, el invitado contestó: “Quizás en algún momento de mi vida lo he sido, siempre las tentaciones están al alcance de la mano”.

Norberto Marcos se refirió a su vínculo con Fátima Florez

Ante esta revelación, Marcos continuó: “Siempre me he manejado con bastante cuidado en ese sentido y aprendí a ponerme en el lugar del otro. Y darme cuenta del daño que uno puede llegar a hacer. Eso lleva un tiempo de aprendizaje”. Fue entonces cuando Ventura cambió la pregunta y dijo: “¿Haz tenido parejas que te fueron infieles y perdonaste? ¿O condenaste?”.

Lejos de cualquier polémica, Norberto se sinceró: “Si lo tuvo nunca me enteré. En ese sentido no puedo decir nada, siempre tuve excelentes mujeres, fueron excelentes personas, tuve la suerte y la bendición de Dios de encontrarme con mujeres maravillosas”.

Meses atrás, a finales de noviembre, Marcos contó el desconsuelo que sentía tras el final de su relación con Fátima Florez. El productor teatral describió la situación como un giro inesperado en su vida. “Fui un poco ingenuo. La vida me cambió de un día para el otro, no me esperaba lo que ocurrió y pasó”, dijo en diálogo con el programa Socios del Espectáculo (El Trece). Esta declaración refleja la sorpresa y el desconcierto que sintió al enfrentarse a la ruptura tras más de dos décadas de vínculo personal y profesional con la comediante.

El productor dejó en claro que la separación le provocó un profundo dolor emocional. Durante la entrevista, su voz se quebró en varios momentos, en especial cuando reconoció que aún llora por la relación terminada. “No solo lloro por Fátima, sino también por mí y por los dos”, confesó, exponiendo la magnitud del impacto que tuvo la ruptura en su vida.

Uno de los aspectos más significativos de su testimonio es la sensación de pérdida tanto a nivel sentimental como en su rol profesional. Marcos no solo fue pareja de Florez, sino también su representante y productor durante años, lo que implicaba una convivencia laboral intensa. La separación significó también el fin de esa sociedad artística que los unía, dejando un vacío en su rutina diaria.

Además, cuando el periodista le preguntó si le habría gustado tener hijos con Fátima, Marcos respondió sin dudarlo: “Por supuesto”. Esta afirmación sugiere que su proyecto de vida con la comediante iba más allá del ámbito profesional y que la ruptura frustró esos planes familiares.

Norberto Marcos señaló que la diferencia de edad con Fátima Florez fue un factor utilizado en su contra por quienes rodeaban a la comediante. Sin mencionar nombres específicos, sugirió que ciertas personas cercanas a ella aprovecharon esta disparidad generacional para sembrar discordia en la relación.

El productor también hizo referencia a la envidia y los intereses personales de terceros como un elemento clave en la separación. “La gente no puede ver a alguien que es exitosa, en especial los que se encuentran a su alrededor, porque todos quieren comer del mismo plato y, a veces, uno tiene que darse cuenta de que está para comer en otro”, expresó. Con estas palabras, insinuó que la creciente popularidad y el éxito profesional de Florez generaron tensiones con su entorno, lo que terminó alejándolo de ella.