El músico Sting regresa a Argentina en 2025, ocho años después de su última visita

Buenos Aires, 23 sep (EFE).- El músico británico Gordon Matthew Thomas Summer, más conocido como Sting, volverá a actuar en Argentina en febrero de 2025, cuando ofrecerá un concierto en el marco de su gira mundial 'Sting 3.0', informaron este lunes fuentes de la industria musical.

Un comunicado de la promotora DF informó de que el 23 de febrero de 2025 el exintegrante de la banda The Police actuará en el Movistar Arena de Buenos Aires, reencontrándose así con el público local después de su última visita, que tuvo lugar en 2017.

La noticia se ha conocido poco después de que el cantante y bajista británico lanzara, el pasado 5 de septiembre, 'I Wrote Your Name (Upon My Heart)', su primer tema nuevo desde el álbum 'The Bridge' (2021), su decimoquinto trabajo de estudio.

Precisamente, las canciones de ese trabajo previo componen la base de esta gira mundial que, según su web oficial, abarca hasta julio de 2025.

Sting llegó a Argentina por primera vez en 1980, cuando The Police saltaba al estrellato internacional, y desde entonces el también compositor ha visitado el país numerosas veces, tanto con el grupo como en su formato solista.

En 1987 se convirtió en el primer rockero en llenar el Estadio Monumental, de River Plate, en Buenos Aires y treinta años después (2017) se concretó su última visita, en la que actuó en el Hipódromo de Palermo con la gira de presentación de su disco '54th & 9th', según la promotora.

Autor de temas que forman parte de la historia de la música como 'Every breath you take' o 'Roxanne', ambos con The Police, o 'Englishman in New York', en su carrera en solitario, Sting es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, ha recibido 17 premios Grammy y ha vendido 100 millones de copias de sus álbumes en todo el mundo.

Además, se destaca por su faceta como activista en la lucha por los derechos humanos y por el medioambiente.