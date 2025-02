El apasionado video de Osvaldo Laport con su esposa Viviana Sáez en la piscina: “¡Entrando en Piscis!”

Desde la piscina, Osvaldo Laport y Viviana Sáez disfrutaron de una romántica tarde a solas (Video: Instagram)

Después de más de cuatro décadas de relación, Osvaldo Laport y Viviana Sáez siguen demostrando que el amor no solo se mantiene, sino que se fortalece con el tiempo. La pareja, que compartió innumerables momentos juntos, publicó un posteo en Instagram donde se los pudo apreciar disfrutando de una íntima tarde. Este gesto, sencillo pero cargado de emoción, no solo celebró su vínculo duradero, sino que también generó una oleada de reacciones entre sus seguidores, quienes aplauden su solidez y complicidad.

En una publicación que causó revuelo en redes sociales, Osvaldo y Viviana se mostraron abrazados en la piscina, disfrutando de un momento íntimo y lleno de complicidad. El clip, tomado al atardecer, los mostraba de espaldas, en una actitud relajada y cercana, mientras el sol iluminaba suavemente el paisaje que los rodeaba. Además de compartir muestras de afecto y mates, la pareja de artista dejó constancia del fuerte vínculo que lleva adelante y no dudan en compartir ante las cámaras.

El post fue acompañado por un mensaje sencillo pero significativo de Laport: “Entrando en Piscis”. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ternura de la imagen, contrastada por los comentarios que surgieron. Entre los elogios y felicitaciones, algunas personas escribieron: “Preciosuras”; “Veo una hermosa pareja que se ama y se sigue valorando y eligiendo a pesar de los años y eso lo tienen muy pocos”; “Qué maravilla que una pareja de años se gusten, se mimen y celebren el amor”; “Osvaldo crack”.

Osvaldo Laport con Viviana Sáez y su hija, Jazmín (Crédito: Verónica Guerman)

Si bien luego se desató un debate entre los que admiraban su relación y quienes preferían que no compartiera este momento en las redes sociales, lo que quedó claro fue el cariño palpable que seguían compartiendo, un amor que seguía siendo admirado por quienes habían seguido su historia a lo largo de los años. Además, esto no es la primera vez que el actor deja en claro el amor que siente por su esposa, sino que años atrás no dudó en hablarlo ante la cámara.

En una entrevista realizada a mediados de 2022 en Socios del Espectáculo (El Trece), abrió su corazón y compartió detalles muy personales sobre su vida privada y su relación con Viviana. Con nostalgia, recordó el momento en que se conocieron: “La conocí estudiando teatro, ella tenía 16, yo 22”, expresó en ese entonces. A lo largo de la conversación, dio a conocer cómo, a pesar del tiempo y las dificultades, su relación sigue siendo una construcción constante: “No es una tarea sencilla, es todos los días entender... Yo siempre me descubro diciendo lo mismo, a veces uno le escapa al silencio, pero es uno de los ingredientes más importantes de un diálogo, de una relación. Respetar inclusive el silencio del otro”.

Cuando Paula Varela le consultó sobre las crisis que habían atravesado, él fue honesto: “Sí, miles. De eso se trata, por eso hablo de volver a elegirse”. No ocultó que, en momentos de separación o dificultades, incluso llegó a dejar la casa que compartían. Sin embargo, reflexionó con naturalidad sobre esos períodos difíciles: “En esos impasses, de separación o de crisis, de pronto es cuando uno más sexo ha tenido, inclusive. No sé si está relacionado con el marcar terreno también”.

En plena emisión, Osvaldo Laport se refirió al vínculo amoroso que comparte con Viviana Sáez y cómo superó las crisis a lo largo de los años (Video: Instagram)

Laport también se mostró sincero al hablar sobre los acercamientos con otras personas durante esas crisis, aclarando que, a pesar de todo, siempre volvieron a elegirse: “Claro que sí. Lo hablo con naturalidad porque nos volvimos a elegir más allá de los aciertos o desaciertos de la vida. Y al mismo tiempo, los desaciertos son los que te permiten crecer, observar y entender”. Cuando Karina Iavícoli le preguntó si alguna vez tuvo un vínculo fuerte con otra mujer que lo hiciera plantearse un final con Sáez, admitió: “Claro que sí, por supuesto que sí...”, aunque prefirió no ahondar en más detalles.

Al final, el video en la piscina que la pareja compartió en redes sociales no solo capturó un momento de intimidad y complicidad, sino que también simbolizó el profundo compromiso que ambos han cultivado a lo largo de los años, a pesar de las crisis y los desafíos que han atravesado. Así como en el agua que se sumergen juntos, su relación ha sido un constante regreso a lo esencial: la elección mutua, el respeto por el espacio del otro y la complicidad que sigue fortaleciendo su vínculo. Allí, como en su vida compartida, el amor sigue fluyendo, renovándose y eligiéndose, día tras día.