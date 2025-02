La ácida respuesta de Pampita después de que la China Suárez recordó el juicio que perdió por adulterio

Pampita respondió con ironía a las filtraciones de la polémica frase de la China Suárez (Video: LAM, América TV)

Recién llegada al país, tras haber pasado un mes de vacaciones junto a sus hijos y su nueva pareja, el polista Martín Pepa, radicado en los Estados Unidos, Pampita respondió todas las preguntas de los cronistas de televisión en la calle.

Lejos de quedarse callada, esta vez en una nota con el periodista Rodrigo Bar para LAM (América TV), la modelo le contestó a la China Suárez sobre una polémica frase que la actriz escribió y subió a la sección “Mejores amigos” de Instagram, pero que fue filtrada públicamente por Ángel de Brito.

Según lo que el conductor de LAM reveló, la ex Casi Ángeles habría añadido a sus historias una captura de pantalla en la que se podían leer los dichos de Pampita: “Yo no le robo el marido a nadie”. Acto seguido, agregó otra foto con el texto: “No. Solamente fuiste la única mujer en perder un juicio por adulterio en Argentina”. La misma se filtró y el escandaló no tardó en aparecer.

“¿Qué te pasa cuando leés esa publicación que hace la China en ‘mejores amigos’?”, quiso saber Bar. Rápidamente y con una sonrisa, Pampita le respondió: “Tenemos amigos muy chusmas, parece. Uno en privado dice cada cosa, imaginate... Si ven mis chats me tengo que ir del país”. Esta filosa respuesta, también parecería una coincidencia con la canción “AY AY AY”, de la China, en la que canta: “Si yo hablara vos te irías del país”.

Esto no fue todo: el periodista repreguntó sobre aquel juicio y le consultó directamente: “¿Te dolieron las palabras o que recuerde el juicio que perdiste?”. “No, no me duele nada. Tengo mucho respeto por Eugenia, es la mamá de los hermanos de los chicos y yo lo que digo siempre lo digo de verdad. No me vas a ver haciéndome la que estoy bien con alguien si no lo estoy. Si estoy mal, se me nota en la cara y no comparto espacio”, respondió la modelo sin titubear.

Además, la conductora añadió: “Desde mi lado siempre va a estar todo bien. A partir de que ella fue mamá de Magnolia, la primera de los hijos, el chip cambió por completo, el lazo es infinito y mis hijos tiene que vivir en armonía”.

La casa que Pampita soñaba y terminó en manos de la China Suárez y Mauro Icardi

Otro de los temas que surgió en la entrevista estuvo relacionado con una casa que Pampita siempre había deseado. La modelo contó que, durante años, mientras paseaba con una amiga por un barrio privado, quedó fascinada con una propiedad en particular.

La modelo bromeó diciendo que pediría prestada la casa de Icardi para futuros cumpleaños (Fotos: Instagram)

“Siempre le decía a mi amiga: ‘De todas las casas, la que más me gusta es esta’”, reveló. Cuando la propiedad se puso a la venta el año pasado, decidió visitarla junto a su hija Anita y algunas amigas. “Nos sacábamos fotos chochas”, agregó, dejando en claro lo mucho que le gustaba el lugar.

Sin embargo, poco después, se llevó una gran sorpresa al enterarse de que la casa había sido comprada por Mauro Icardi y es donde actualmente convive junto a la China Suárez. “Dije ‘¿Pero cómo? ¡La misma casa! Qué bárbaro. Tenemos gustos parecidos’”, comentó entre risas.

En una entrevista previa, mano a mano con Barbie Simmons, la modelo ya había hablado de “la casa de los sueños”. Entre risas, comentó sobre el hecho: “Al final, me cagaron. Igual quiero reconocer algo: capaz me la pueden prestar para algún cumpleaños de los chicos. Lo voy a intentar, no me voy a quedar con las ganas”. “Tiene un jardín gigante, un gimnasio, un quincho cerrado que podés usar en invierno, una chimenea y una escalera divina, como de película. Es realmente soñada”, cerró sobre la anhelada propiedad.