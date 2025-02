Jazmín, la hija de Eliana Guercio y Chiquito Romero, contó todos los secretos de su gran fiesta de 15: “Fue increíble”

Jazmín Romero reveló todos los detalles de su celebración en la televisión (Video: A La Barbarossa, Telefe)

Eliana Guercio y Chiquito Romero, celebró su esperada fiesta de 15, la hija de Jazmín Romero en un evento que reunió a sus seres queridos en un reconocido hotel cinco estrellas de Buenos Aires. Con tres cambios de look, espectáculos de grandes artistas, y la participación de una estrella del tenis en un video sorpresa, la noche estuvo llena de momentos inolvidables. Pero, lejos de quedarse solo con las imágenes y videos del evento, la adolescente decidió contar en detalle cómo vivió la experiencia.

“Pasó todo muy rápido”, aseguró la cumpleañera en A la Barbarossa, que conduce Georgina Barbarossa por la pantalla de Telefe y del que Eliana Guercio es panelista. Visiblemente emocionada al recordar su gran noche, agregó: “Me encantaría volver a vivir la entrada y el baile“.

El inicio de la fiesta marcó la diferencia con una entrada que sorprendió a todos. En lugar de aparecer directamente con su vestido de gala, Jazmín ingresó con un outfit inspirado en Emilia Mernes y comenzó a bailar una de sus coreografías más icónicas.

La espectacular fiesta de cumpleaños de Jazmín, la hija de Eliana Guercio y Chiquito Romero

“Arrancaba con un video que anunciaba lo que iba a pasar, y cuando terminaba, la gente esperaba que entrara con un vestido, pero entré vestida como Emilia y me puse a bailar la coreo que hizo en Vélez“, reveló la adolescente. El espectáculo incluyó seis bailarines y una puesta en escena a la altura de un show profesional, con una producción que se planificó con anticipación. “Fue un momento increíble”, dijo sobre la performance.

Pero el desafío no terminaba ahí: tras la coreografía, tenía apenas 1 minuto y 20 segundos para cambiarse y aparecer transformada en una quinceañera. “Era una cuestión muy jugada en tiempos, pero salió perfecto“, destacó su mamá, que estuvo atenta a cada detalle.

Luego del baile inicial, Jazmín hizo su ingreso oficial con su papá, Sergio “Chiquito” Romero. Para el arquero, sin embargo, fue un momento inesperado. “Se lo tuvimos que decir a último momento, porque solo había ido a un 15 en su vida”, explicó la joven.

Jazmín Romero celebró su fiesta de 15 en la Mansión del Hotel Four Seasons de Buenos Aires con familiares y amigos cercanos

“Él no sabía que tenía que esperarme al lado de la escalera para ayudarme a bajar. Cuando se lo dijimos, yo estaba ensayando la coreo y él quedó sorprendido: ‘¿Cómo que tengo que quedarme ahí?’“. Sin ensayos previos, el futbolista cumplió con su rol y acompañó a su hija en uno de los momentos más emotivos de la noche.

La celebración continuó con el vals y la mesa principal, otro tema que, según trascendió, casi vuelve a ser una sorpresa para el arquero. “Cuando Sergio se enteró de que en la mesa principal van las amigas de la quinceañera, se quería morir“, había revelado anteriormente Guercio en el mismo programa.

La familia se unió para celebrar los primeros 15 años de vida de la hija mayor

Otro aspecto clave, pese a que Eliana ya lo había adelantado, fue el de los vestidos. La mayor de las Romero tuvo tres looks distintos durante la noche, cada uno pensado especialmente para cada momento. Para la recepción, eligió un vestido color champagne. Para su entrada oficial y el vals, optó por un diseño rosa gold con brillos y tacos. En el último cambio, la adolescente combinó champagne con blanco, manteniendo los detalles brillantes que caracterizaron su estilo.

Dos shows de importantes estrellas y un increíble video sorpresa

Además del despliegue escénico y la elegancia en el vestuario, la fiesta contó con dos shows en vivo que hicieron vibrar a los invitados. Luck Ra y La Joaqui fueron los artistas elegidos para acompañar la noche y sorprender a los jóvenes. “Mis amigos me preguntaban a cada momento ‘¿Quién viene?’ y yo les respondía: ‘Chicos, estamos en el 15. Ahora van a venir y se van a enterar solos’“, recordó Jazmín.

Luck Ra y La Joaqui protagonizaron los shows en vivo que marcaron la noche, sorprendiendo a los invitados

Otro de los momentos más emotivos llegó con un video especial en el que participó Gabriela Sabatini, ídola de Jazmín y del tenis argentino. La relación entre ambas surgió un año atrás, cuando Jazmín la conoció en una cancha y le expresó su admiración.

“La habíamos conocido en un partido ATP, el año pasado. Mi papá se va un rato del partido y él me llamó. Yo no estaba enterada de todo esto. Cuando me di cuenta de que era Gaby, dije ‘menos mal que vine’ porque me quería quedar viendo el partido. Un amor”, recordó la cumpleañera.

“Nos quedamos hablando de los entrenadores de Jazmín para que nos asesore y se me ocurrió la idea del video. Lo grabamos en diciembre y fue una jornada hermosa, tiene un corazón enorme”, añadió Guercio.

El video combinó imágenes de la extenista consagrándose campeona con registros de los inicios de Jazmín en el tenis.

Todos los detalles de la lujosa y exclusiva fiesta de Jazmín Romero

La fiesta tuvo un sector decorado con globos gigantes para que los invitados pudieran sacarse fotos. También hubo una exhibición de carteras de lujo de marcas como Gucci, Dior, Versace y Louis Vuitton, un detalle que generó sorpresa entre los presentes.

La fiesta incluyó un sector de decoración con globos gigantes, exhibición de carteras de lujo y experiencias sensoriales

Días antes de la fiesta, Guercio se mostró conmovida en televisión al hablar del evento. “Es el cumpleaños de mi niña mayor. Me la paso llorando“, confesó en A la Barbarossa.

Según reveló, la planificación estuvo en manos de Claudia Villafañe, quien diseñó cada detalle junto a la familia. Una de las ideas más originales fue la experiencia sensorial en el ingreso al salón, donde los invitados recorrían visualmente ciudades en las que la cumpleañera pasó varios años y momentos de su vida.

Otro de los desafíos fue la producción del video con fotos de su infancia, que se proyectó durante la noche. “Buscar imágenes fue un trabajo de mamá”, comentó Eliana. “Le pedí mucho a Sergio que me ayudara, pero lo dejamos para último momento”.

Cuando la fiesta acabó, los invitados fueron agasajados por última vez con recuerdos personalizados. Cada uno se llevó una remera exclusiva con su nombre y estampas de las ciudades en las que vivió Jazmín, como Londres, Italia, Monte Carlo, Buenos Aires y Nueva York, donde desea vivir cuando crezca.