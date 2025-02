Yanina Latorre criticó un llamativo hábito que tienen la China Suárez y Mauro Icardi

Yanina Latorre criticó un llamativo hábito de la vida de la China Suárez y Mauro Icardi

En las primeras semanas de su relación, la China Suárez y Mauro Icardi mantenían su vínculo como un misterio, a tal punto que incluso sus fans ponían toda su energía en descubrir señales o coincidencias en sus fotos que dieran cuenta de su relación. Con el paso de las semanas, esto cambió, de forma tal que el delantero y la actriz comenzaron a compartir gran parte de su día a día en redes, lo que motivó la crítica de algunos usuarios, entre ellos, Yanina Latorre.

Fue así como, este viernes, la conductora lanzó una crítica hacia la pareja con motivo del día de San Valentín. “Yo no quiero festejar el Día de los Enamorados”, comenzó diciendo la panelista al aire en su programa radial en El Observador, y luego agregó: “A mi, mí marido ni me saludó, ni me dijo nada. Ni subió una foto conmigo. Y yo veo que todo el mundo está ”mu, mu, mu" (gesto de besos)“. La China Suárez le dijo: “Gracias por tanto amor a Icardi”. Wanda una foto en la cama con L-Ggante. Me aburren chicos".

El video íntimo de la China Suárez y Mauro Icardi

En ese momento, una de sus compañeras, Juli Argentina, destacó: “No hay nada de intimidad ya, nada”. Así, Latorre puso en tela de juicio los sentimientos de la pareja en tan poco tiempo: “Aparte, en 15 días no hay tanto amor. Vamos a hablar en serio porque le estamos bajando el precio al amor. Hay calentura, recién se conocen, están todos locos, todos despechados”.

Luego, la panelista de LAM (América) recordó la foto que ambos subieron a sus cuentas de Instagram: “Aparte otra cosa, porque esta gente de la novela turca cada cosa que hace se sacan una foto y la suben. Yo a la mañana igual, si me me llego a sacar una foto con Diego en la cama, vomita la gente. Todo con los pelos parados, todo viejo, arrugado. Yo también. Ojo, yo estoy inflamada cuando me levanto”.

Indignada por la imagen que proyectan el delantero y la cantante en sus redes, Latorre lanzó: “Y vos la ves a la China con una cara de paz. Yo creo que por eso me da bronca y él con el ojo cerrado, aparte yo miré la foto, vamos a analizarla. Están iluminados. Ella duerme, él duerme casi sentado y duermen relajados porque yo me imagino como duermo”. “Como accidentado duerme uno”, agregó una de las panelistas.

Por último, la conductora cerró su análisis diciendo: “¿Cómo están tan angelados en la foto? ¿Que viven con un fotógrafo que los ilumina y todo es un gran reality?“.

Yanina Latorre apuntó contra la China Suárez y Mauro Icardi

La pareja blanqueó su relación a comienzo de enero a través de sus redes sociales. El futbolista compartió una serie de imágenes donde se los ve juntos, abrazados y sonriendo, en un contexto relajado al aire libre.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje emotivo por parte de Mauro, quien escribió: “Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas... quién sabe... son cosas del destino. Ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuánto tiempo pase o cuántos caminos hay que recorrer", expresó el delantero en su cuenta de Instagram.

Y concluyó: "Porque hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas... Hoy no necesito más señales... sé que con vos, estoy donde debo estar”.

La última oración del mensaje incluyó una etiqueta a la China Suárez, dejando en claro que es a ella a quien dirige estas palabras cargadas de emoción. Minutos después, la ex Casi Ángeles sumó el posteo a su feed y replicó en sus historias una publicación del delantero, en la que escribió “Voy a morir de amor” para encabezar las imágenes. Y al rato, una nueva postal: él sentado en una reposera, ella disfrutando de la piscina y una frase que simboliza su estado de ánimo: “Buenos días, o buenas tardes”.