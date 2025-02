Wanda Nara y la increíble cábala detrás de su colección de 300 carteras: “¿Me ven cara de tonta?”

Wanda Nara habló de su colección de carteras

Si hay algo que Wanda Nara sabe hacer, además de ser una exitosa empresaria, es sorprender con sus revelaciones. Y esta vez, en plena presentación de su tema “Amor verdadero remix” junto con L-Gante, no fue la excepción. La mediática reveló un detalle inesperado sobre su impresionante colección de carteras y su relación con la carrera futbolística de Mauro Icardi.

Todo sucedió en LAM (América), cuando Ángel de Brito la enfrentó con una picante pregunta: “Cuando Mauro fue a Milán, ¿él no podía ingresar a la casa que compartían?”

Sin titubear, Wanda respondió con firmeza: “No, esa casa hace tres años que es mía”. Pero la charla recién comenzaba. Con su inconfundible ironía, el conductor no dudó en chicanearla: “Yo tenía miedo de ver a la China en tu vestidor con todas las carteras”.

Wanda Nara X L-Gante - Amor Verdadero

Entre risas, la rubia le devolvió la estocada: “¿Pero ustedes me ven cara de tonta a mí? Capaz se me pierde un nene un rato en un shopping, pero mis bolsos no los voy a perder ni loca”.

Y entonces, la gran revelación: ¿por qué tiene tantos bolsos de lujo? Lejos de atribuirlo solo a su relación con un futbolista, Wanda dejó en claro que todo lo que tiene es fruto de su esfuerzo: “No los tengo por ser la mujer de un jugador de fútbol. Yo trabajé mucho en Europa, fui la representante de un jugador de fútbol y tuve mis ingresos”.

Sin embargo, no pudo evitar deslizar con picardía un dardo para aquellas que creen que la vida de lujos se consigue solo por estar al lado de un hombre: “Algunas dicen ‘quiero estar con tal hombre porque me va a dar esta vida’. No vas a tener semejante colección si realmente no te ponés a la par del hombre con el que estás”.

Wanda Nara estrenó su nueva canción, "Amor Verdadero", dedicada a Mauro Icardi

Pero lo más sorprendente llegó después, al dejar en claro que todo se trató de una cábala en momentos en que estaban juntos. Yanina Latorre no tardó en cuestionarla, y entonces Wanda admitió lo que nadie imaginaba: “Él fue muy generoso conmigo, lo acompañé muchos años... Y lamentablemente, para él había una cábala. Cada vez que él concentraba, yo me compraba un bolso y él hacía un gol”.

Y así, con una sonrisa cómplice, concluyó: “Creo que tiene 300 goles, por eso yo tengo 300 carteras. Pero era solo una cuestión de cábala”.

Pero eso no fue todo. En medio de su deslumbrante presentación musical, Wanda no se guardó nada y volvió a apuntar contra su ex y su vínculo con la China Suárez. De Brito le lanzó una pregunta directa: “Las abogadas de Icardi pusieron en el escrito que vos pusiste como condición que la China no esté presente cuando tus hijas están con el padre, ¿es cierto eso?”

Fiel a su estilo, sin pelos en la lengua, la exconductora de Bake Off Famosos contestó tajante: “No, yo traspasé los pedidos de mis hijas que no viven con el papá y, cuando lo ven, es muy poco tiempo. Entonces quisieran pasarlo con él y quizás no con una familia ensamblada en un mes o un mes y medio de relación que tienen...”.

Wanda Nara y L-Gante en la presentación de su tema juntos

Directa y sin filtro, Wanda Nara sigue marcando la cancha. Y dejó en claro que, aunque su vida amorosa tenga altibajos, ella sigue brillando con luz propia.

Con la idea de celebrar su amor, Nara decidió que el tema fuera lanzado antes del día de los enamorados, conocido también como el Día de los Infieles. Así resignificó su canción Amor verdadero, la cual le había dedicado en su primera versión a Mauro Icardi.

Se trataba de un reggaetón melódico en cuyo clip había participado el delantero del Galatasaray. “Amor verdadero es el que no compra el dinero, sabes que yo te vi primero y te quiero de enero a enero”, comenzaba diciendo la conductora en esa canción. Ahora, el tema se resignificó con la presencia de L-Gante.