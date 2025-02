El revés laboral que recibió Santiago Martínez luego de la denuncia de Emily Ceco: el comunicado de la empresa

Emily de Love is Blind denunció a Santiago por violencia de género

Emily Ceco, exparticipante de Love is Blind, denunció por violencia de género a su marido, Santiago Martínez, a quien conoció durante las grabaciones del reality show que se emitió por una conocida plataforma. La pareja deseaba casarse nuevamente, fuera de la experiencia del programa, y había organizado gran parte de la ceremonia. Sin embargo, la boda quedó cancelada tras el episodio que expresó la concursante.

Ante este panorama, Martínez fue desvinculado de su trabajo en el programa de streaming Qué Distintos Somos, donde se desempeñaba como parte del equipo. La plataforma que emite el ciclo expresó, en un comunicado público, su rechazo absoluto ante los hechos que se hicieron públicos.

“Desde River Play Digital manifestamos nuestro repudio absoluto a los hechos de público conocimiento por parte de Santiago Martínez”, comenzó el comunicado de la empresa, dejando en claro la postura de la compañía frente a la denuncia. “Por ende, se decidió la desvinculación de manera inmediata de nuestro streaming ‘Qué Distintos Somos’. En nuestro espacio no hay ni habrá lugar para quienes ejerzan o justifiquen cualquier tipo de violencia”, continuó el texto, reafirmando el compromiso del ciclo por mantener un entorno libre de conductas violentas.

“Nos solidarizamos con la víctima y reafirmamos nuestro repudio ante estas situaciones”, cierra el escrito en cuestión, en apoyo a Emily.

El comunicado de River Plate Digital anunciando la desvinculación de Santiago Martínez tras haber sido denunciado por violencia de género (Instagram)

Emily denunció a Martínez por violencia de género y obtuvo una orden de restricción. Según pudo saber Infobae, en la causa tomó intervención la UFI 10 de General Rodríguez, a cargo de la fiscal Florencia Toscano. La denuncia, conocida públicamente este jueves, fue radicada en el partido de General Rodríguez el pasado 11 de febrero, cuando la víctima dio detalles de cómo se desencadenó la discusión que terminó con golpes en diferentes partes del cuerpo

En una entrevista en El ejército de la mañana (Bondi Live), Emily relató el calvario con su marido, con quien se casó por civil durante el reality, y relató entre lágrimas: “Vengo con los lentes porque tengo la cara así. La pasé muy mal. En esos momentos le pedía por favor a Santiago que me dejara de pegar”, comenzó mientras mostraba el ojo completamente morado.

La pareja había anunciado recientemente su intención de casarse por iglesia, pero días antes, Emily asistió a su propia despedida de soltera, lo que habría desatado la furia de Santiago. La familia la sorprendió yendo a ver SEX, el espectáculo de José María Muscari y en un primer momento Martínez se mostró feliz con este plan e incluso halagó el conjunto que elijo Emily para esa noche.

“Después lo pasamos a buscar por su trabajo y cuando llegamos a casa ya no me hablaba. Lo abracé de atrás y le di un beso y me saca y me dice ‘andate, sos una paje… Sos una pu… vos y todas con las que fuiste’”, relató con la voz entrecortada. Y agregó: “Le dije que había participado en el show y me dice ‘ya te vi en TikTok pu… Estabas arriba del escenario bailando con chongos y disfrutando. Sos una paje...’”.

Ante este primer acto de violencia, la mujer tomó la decisión de partir: “Llamé a mi mamá para irme de mi casa y él me sacó el teléfono de la mano antes de que atienda y lo sostuvo para controlar lo que yo decía. Cuando le dije que iba a ir a su casa, él me cortó la llamada y me dijo ‘no te vas a ningún lado’”.

Con lágrimas en los ojos y la contención del conductor, Fefe Bongiorno, la joven relató que la agresión comenzó cuando intentó abandonar la casa: “Le pedí por favor que dejara de trabar la puerta de la habitación, que quería irme. Me dijo que si me iba, me llevaba todas mis cosas”. Cuando comenzó a empacar, él le dio varios golpes: “Ahí fue cuando me pegó una trompada en la cabeza y en la espalda. Le dije ‘por favor no me pegues’ y me dijo ‘sos una p…’ y me volvió a pegar”. Luego, según su testimonio, él la inmovilizó sobre la cama y la ahorcó: “Tengo moretones de cómo me agarró. Entonces le empecé a pegar con las rodillas en la espalda para que me dejara y me dijo ‘hija de p…, me estás pegando. Hace dos horas cuando estabas moviendo el orto arriba del escenario no llorabas, llorá ahora’”.