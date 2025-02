El mensaje de Elba Marcovecchio en el primer Día de los Enamorados sin Jorge Lanata: “La eternidad para nosotros”

El desgarrador posteo de Elba Marcovecchio por el día de los enamorados (Video: Instagram)

En el primer Día de los Enamorados tras la muerte de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio compartió un mensaje en sus redes sociales que deja en claro el dolor que siente por la ausencia del periodista. En esta fecha cargada de significado decidió recordar su historia de amor con Jorge y a través de una historia de Instagram,

La abogada publicó un fragmento de “Himno al amor”, la icónica canción de Édith Piaf, sobre un fondo negro y con letras blancas: “Nous aurons pour nous l’éternité / Dans le bleu de toute l’immensité” que al español se traduce cómo: “Tendremos la eternidad para nosotros / En el azul de toda la inmensidad”. Acompañando el texto, un emoji de corazón rojo partido reforzaba la sensación de pérdida.

El fragmento de la canción elegida por Marcovecchio no es casual. “Himno al amor” es una de las declaraciones de amor más emblemáticas de la música francesa, escrita por Piaf en honor a su gran amor, el boxeador Marcel Cerdan, quien falleció en un accidente aéreo en 1949. La canción habla de un amor que trasciende el tiempo y la muerte, un sentimiento que encuentra eco en la situación de la abogada.

Jorge Lanata falleció el 30 de diciembre 2024, dejando a Marcovecchio después de dos años y medio de matrimonio. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo en cuanto a declaraciones públicas sobre su duelo, aunque este tipo de publicaciones en redes sociales permiten vislumbrar su estado emocional.

San Valentín es una fecha que resalta la ausencia de quienes ya no están, y Marcovecchio parece haber encontrado en la música una manera de expresar el vacío que dejó Lanata en su vida. Su publicación no incluyó palabras adicionales, pero la elección de la canción y el emoji de corazón roto no dejan dudas sobre su significado.

El posteo de Elba por el Día de los enamorados

Esta no es la primera fecha importante que atraviesa la abogada tras el fallecimiento del emblemático periodista. El primer mes de su muerte coincidió con su cumpleaños y lo recordó de la manera más alegre posible en medio del dolor.

“Es muy difícil porque la fecha a todos nos pega, independientemente de la sensibilidad que cada uno pueda tener, en ese sentido yo soy bastante sensible con las fechas. Es un mes de Jorge, que para mí es una eternidad, el tiempo está totalmente raro en mi cabeza, en mi emoción”, comenzó diciendo al aire de DDM (América TV). Y agregó: “Cuando lo pasas bien vuela, pero cuando los días son largos, fue el mes más largo de mi vida”.

“Que sea justo el día de mi cumple con la forma en la que Jorge me organizaba, no sabes lo lindos que me organizaba los cumpleaños”, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Calabró, quien trabajó codo a codo con el periodista en Radio Mitre aseguró que Lanata tenía en cuanta todos los detalles para el cumpleaños de su esposa e incluso les pedía consejos para el regalo.

“Me hacía los cumpleaños tan lindos, tan lúdicos, tan generoso, tan amoroso. Invitaba a mis amigas, lo organizaba, lo disfrutaba tanto él como yo”, recordó nostálgica y destacó una entrañable actitud del periodista: “Por más que yo fuera la homenajeada, la cabecera de la mesa siempre de él”.

Esta no es la primera vez que demuestra su dolor en las redes, puesto que al día siguiente de la noticia, la madrugada de ese martes, la letrada hizo mención de la muerte de su marido en las redes. “No puedo despedirte… No puedo soportar que sea verdad…”, fue todo lo que escribió la abogada en una historia de Instagram. Sin mucho más que agregar y con el dolor urgente de haber quedado viuda luego de dos años de casados.