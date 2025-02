Marcos Camino destacó su amistad con Cacho Deicas y desmintió la crisis en Los Palmeras: “Nunca estuvimos peleados”

La gran amistad de Marcos y Cacho, pilares de Los Palmeras

El estado de salud de Cacho Deicas, la voz emblemática de Los Palmeras, fue un tema de gran preocupación en las últimas semanas. Luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), el cantante comenzó un proceso de recuperación, y sus compañeros de banda salieron a aclarar tanto su estado actual como los rumores sobre conflictos internos que circularon en redes sociales.

En ese contexto, este miércoles, la banda de cumbia se presentó en Pasó en América (América TV), el programa conducido por Augusto “Tartu” Tartúfoli, y se refirió a la situación que atraviesan. El encargado de contar los detalles fue Marcos Camino, uno de los pilares del grupo, quien comenzó hablando sobre Deicas. “Estamos esperando para que se recomponga. Tuvo un ACV y ahora se tiene que recuperar. A veces es larga la recuperación, esperamos que sea pronto y podamos estar en seguida con él”, expresó al aire.

Cacho Deicas, vocalista de Los Palmeras, se encuentra en recuperación tras sufrir un ACV (Video: Pasó en América, América TV)

El vocalista de Los Palmeras atraviesa un período delicado luego del ACV que sufrió. Aunque no se revelaron detalles específicos sobre la fecha exacta del incidente, se sabe que el artista permanece en rehabilitación, lo que genera incertidumbre sobre su regreso a los escenarios. Según explicó en Marcos Camino, el proceso de recuperación está siendo lento pero progresivo.

Marcos Camino informó que el proceso de rehabilitación de Deicas es lento pero progresivo (Crédito: RS Fotos)

La polémica comenzó días atrás cuando el hijo de Deicas contó detalles de la interna de la banda en las redes sociales del cantante. A partir de entonces, las especulaciones comenzaron a circular. Al respecto, Camino reveló que durante un tiempo tuvo dificultades para comunicarse con su compañero, lo que provocó preocupación y alimentó versiones de un distanciamiento con la banda.

“Estábamos preocupados porque su hija me mandó mensajes contando lo que había pasado, pero no me podía comunicar con él. A cualquier amigo le pasa eso. También comprendo que los hijos querían cuidarlo, resguardarlo. Estaba en terapia intensiva”, explicó Camino, intentando aclarar la situación.

Los rumores de conflicto en Los Palmeras y la respuesta de la banda

La familia del cantante optó por no hacer declaraciones públicas sobre su estado de salud

Camino fue tajante al desmentir cualquier conflicto: “Muchos medios pusieron como que nos reconciliamos, pero nunca estuvimos peleados, jamás”, aseguró. Según explicó, lo que ocurrió fue un malentendido producto de la ansiedad por conocer el estado de salud de su compañero y la falta de información directa en un primer momento.

El músico también reveló que, a pesar de las versiones, él mismo se acercó a Deicas y le expresó su apoyo. “Nos gustó mucho el hecho de que vos dijiste que te acercaste y le diste un abrazo, y que si te equivocaste le pedías perdón. Eso nos emocionó”, le dijo el conductor en su programa.

Camino ratificó que la banda nunca estuvo en riesgo de disolverse y que el vínculo entre sus integrantes sigue firme: “Somos amigos desde la adolescencia, nunca estaríamos peleados. Somos socios, tenemos una empresa, nos tenemos que respetar. Fue un malentendido, un teléfono descompuesto”.

Camino negó rumores de conflictos entre los integrantes de Los Palmeras

El futuro de Los Palmeras y el regreso a los escenarios

A pesar de la ausencia de Deicas, Los Palmeras continúan con su agenda de presentaciones y adaptaron su estructura para seguir adelante mientras el cantante se recupera. “Los promotores tenían 100 fechas vendidas, y había que cumplir con esos compromisos”, señaló Camino, destacando que tomaron medidas para mantener la esencia del grupo en los escenarios.

En la actualidad, Pablo, otro integrante de la banda, asumió el rol de vocalista en los shows, permitiendo que las presentaciones continúen sin interrupciones. Camino explicó que esta decisión no fue improvisada, sino que responde a un plan que el grupo tenía previsto en caso de cualquier eventualidad.

“No quiero decir que él estaba trabajando con nosotros, no fue una improvisación. Tenemos un equipo preparado por si falta alguno de nosotros. Es una empresa, como las compañías de teatro”, aseguró.

Los Palmeras continúan con su agenda de presentaciones pese a la ausencia de Deicas

Mientras tanto, la banda ya tiene programados conciertos hasta junio, incluyendo una presentación en el Movistar Arena, donde compartirán escenario con José Luis “El Puma” Rodríguez.

Crédito: RS Fotos