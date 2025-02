Franco, el hijo de Romina Yan, relató su emoción por conocer a Johnny Depp: “Sigo conmovido por lo que sucedió”

La emoción de Franco Yan, el nieto de Cris Morena, al cumplir su sueño de conocer a Johnny Depp (Video: Instagram)

Durante este verano, Johnny Depp sorprendió con un sorpresivo viaje a la ciudad de Punta del Este, donde se hospedó en la casa de Jorge “Corcho” Rodríguez y Vero Lozano. Luego de 10 días en la ciudad uruguaya vino a Argentina para . Durante su corta estadía en el país, Franco Yan, el hijo mayor de Romina Yan y el nieto de Cris Morena, logró cumplir su sueño y conoció al actor de Hollywood.

Franco usó sus redes sociales para contarle a sus seguidores acerca de este encuentro. El joven actor, que también tiene aspiraciones musicales, tuvo la chance de estar con Depp en un estudio de grabación y trabajar codo a codo con el actor de Piratas del Caribe, como se puede ver en la primera fotografía de la publicación.

Sentados frente a frente lograron captarlos en plena conversación. “Hay momentos en la vida que son inolvidables, y después están estos… que son los diferentes. Sigo conmovido por lo que sucedió este pasado viernes 7 de febrero“, comienza el pie de foto, cargado de recuerdos y emoción, que escribió para este sueño que se hizo realidad días atrás.

“Conocí a la persona que yo más quería conocer desde hace muchos años. Los que me conocen saben bien lo que esto significa para mí. Esto no es un encuentro común… con mi mamá lo mirábamos pegados a la pantalla de la tele. Crecí con él, de alguna manera me formé viendo su trabajo y ahora lo conocí“, detalló acerca de lo que significa el actor de El Jinete sin cabeza y la conexión que tiene con Romina, a quien recuerda a diario. En el único video que hay en el posteo se los puede ver a los dos hombres moviéndose, aparentemente, al ritmo de la música que crearon juntos. Sin embargo, el corto no tiene sonido.

Franco Yan cumplió su sueño de conocer a Johnny Depp

El encuentro se dio en un estudio de grabación al día siguiente del cumpleaños de Franco

Durante el tiempo que estuvo en Argentina y en Punta del Este, Depp se quedó en la casa de la conductora de Corta por Lozano y el empresario, por lo que el nieto de Cris Morena les dedicó unas palabras a la pareja: “Eternamente agradecido a Vero Lozano y Corcho Rodríguez por su generosidad y calidez que nunca olvidaré. Y encima de todo, lo compartí con mi gran amor, Ernestina".

Este encuentro no solo se convirtió en uno de los grandes momentos de su vida, sino que también le sirvió para cambiar sus sentimientos: “Esto fue un antes y un después en mi vida. Gracias Johnny Depp por todo lo que hablamos… Si antes de conocerte te admiraba, hoy mucho más“. Este posteo lo cerró con un mensaje pensado especialmente para Johnny: ”I’ll keep your words close to my heart, Johnny. Thank you for everything" que en español se traduce “Voy a mantener tus palabras cerca de mi corazón. Gracias por todo, Johnny”.

Para mayor emotividad, entre las fotografías que eligió de esta reunión, decidió compartir una foto de cuando era pequeño abrazado a la figura de cera del actor de El cadáver de la novia, que se puede encontrar en un museo en particular. En esa foto se puede ver la felicidad del hijo mayor de Romina, a pesar de que no se trataba del hombre en carne y hueso.

Franco junto a la figura de cera de Depp

"Voy a mantener tus palabras en mi corazón", las palabras de Franco para Johnny (Foto: Instagram)

Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios de sus amigos, que resaltaron la importancia de este momento, no solo para él sino para la memoria de la actriz de Chiquititas. Entre estos comentarios se pueden encontrar el de Nico Vázquez; Caro Domenech la actriz de Aliados; Merry del Cerro; y sus compañeros en Margarita Mateo Belmonte y Toto Spangenberg.

Esta reunión se dio el día después de su cumpleaños, haciendo este nuevo año de vida todavía más especial. En esa fecha su abuela le dedicó unas tiernas palabras en sus redes sociales y los fans de su hija no dudaron en demostrarle su cariño al joven de 25 años.