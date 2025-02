Juana Repetto recordó sus embarazos y su transformación física con un emotivo mensaje: “Pesaba más de 100 kilos”

A través de su cuenta de Instagram, Juana Repetto comparte con su comunidad de seguidores el día a día de su vida, pero sobre todo su maternidad de Toribio y Belisario. Unas fotos de sus embarazos dispararon en la actriz un momento de reflexión sobre su aumento de peso y cómo consiguió llevar una vida más saludable.

“Hoy aparecieron estas fotos de cuando estaba a punto de parir a mi primer hijo y verlas en este momento, en el cual estoy tan pero tan consciente y enfocada en mi salud, me hicieron pensar en cómo en ese momento, pesando más de 100 kilos ni siquiera me lo cuestionaba. ‘Estoy embarazada, ya fue’. Solo pensaba en la transformación de mi cuerpo a nivel estético, no era consciente de todas las porquerías dañinas que le estaba metiendo a mi cuerpo para llegar a esto. Por favor entiendan el punto, ¡estoy hablando de SALUD!”, resaltó.

Juana Repetto recordó el embarazo de su primer hijo y los más de 100 kilos que llegó a aumentar (Instagram)

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto se sinceró y fue más allá de los problemas de salud que trae el sobrepeso. “Entiendo la importancia de deconstruirnos, de aceptar nuestros cuerpos como son (siempre que estemos sanos), soy una fundamentalista de no juzgar ni hablar de los cuerpos ajenos y es lo que les transmito a mis hijos con mucha responsabilidad. Pero también te entiendo a vos, que tuviste una infancia o adolescencia jodida, que sufriste feo por tener sobrepeso. Todo bien con aceptarnos, pero entiendan que no a todos se nos hace tan fácil”, profundizó.

Juana Repetto mostró cómo conciliaba el ejercicio físico con su maternidad

“Paradójicamente, hoy con un cuerpo mucho más parecido al de los lamentables estándares, priorizo mi salud y la de mis hijos. Nos alimentamos de la misma manera en casa TODOS. No estoy hablando de un cambio físico. El cambio físico vino, sí. ¿Es evidente? Sí. ¿Me gusta más? ¡Sí! ¿Empecé el camino en busca de un cambio físico? ¡Sí! Recontra. Y todavía después de toda una infancia y adolescencia con sobrepeso, me cuesta. No les voy a mentir, no me da lo mismo pesar 5 kg más o menos. Pero si les puedo asegurar que actúo en consecuencia de lo que es mejor para mi salud y la de mi familia”, continuó.

Juana Repetto cuando quedó embarazada de Belisario, su segundo hijo

“Hoy que estoy más consciente que nunca, me pregunto ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Que en el momento que mejor nutrida tenía que estar en mi vida, yo no fuera consciente de la importancia en la alimentación. Posta que gracias a los grupos motivacionales logré hacer el clic que nunca en 30 años había podido. Llegó ese cambio y con algún que otro mini altibajo, se instaló. Y si veo que me estoy desordenando, vuelvo. Por eso lo recomiendo siempre de corazón, me cambió la vida posta", contó.

“¡Se puede! Busquen adquirir hábitos saludables, lo otro viene solo. Ámense y cuídense, eso está en tus manos comer bien y hacer ejercicio. Yo estoy en la búsqueda, siempre", concluyó.

"Crean en ustedes, ocúpense de su salud y lo otro les juro que viene solo", concluyo la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto

Junto a las imágenes de sus embarazos, Juana también reparó en los esfuerzos que realizó: “Cuando nació mi primer hijo pesaba más de 100 kilos. Obviamente no era consciente de lo importante que es alimentarnos saludablemente. Casi un año después encontré un grupo que me cambió la vida para siempre. Después de mucho esfuerzo ejercitar como se podía, con el gordito siempre, siempre arriba mío. Después de casi dos años de su nacimiento, estaba así”.

“Casi cuatro años después, esperaba mi segundo bebé. Esta vez sí era consciente de lo importante que era lo que metía en mi cuerpo. Lo viví con mucha conciencia, mucho disfrute. Y con estos hábitos saludables adquiridos esta vez, naturalmente acompañando el proceso solito, mi cuerpo se fue acomodando. Crean en ustedes, ocúpense de su salud y lo otro les juro que viene solo”, finalizó la influencer.