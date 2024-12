Los cuatro looks de Valeria Mazza que causaron furor en los Martín Fierro de la Moda 2024

Los looks de Valeria Mazza en los Martin Fierro de la Moda 2024

Con más de 250 invitados, este viernes los Premios Martín Fierro de la Moda 2024 destacaron a los mejores diseñadores, modelos y figuras de la industria local. Pero más allá de los llamativos y brillantes looks de cada una de las celebridades, una de las figuras que más destacó en la ceremonia por su imagen fue Valeria Mazza. Pero lejos de tratarse de un solo vestido, la conductora sorprendió al lucir cuatro prendas en toda la noche.

El primer vestido con el que Valeria Mazza se presentó en los Martín Fierro de la Moda 2024 (Crédito: Prensa Martin Fierro)

AL comenzar la jornada, la modelo entró al salón acompañada por Iván de Pineda. En la oscuridad del escenario, la figura de la moda destacó con un vestido azul de un solo hombro con diseño ceñido de corte sirena con lentejuelas brillantes que aportaban un efecto deslumbrante. El tono azul turquesa resaltaba su figura y estilo elegante. Así, Mazza llevó adelante la primera parte de la ceremonia. Luego, en el primer corte del evento, aprovechó para cambiarse en cuestión de minutos.

Para su conducción en los Premios Martín Fierro de la Moda 2024, Mazza utilizó los cuatro diseñadores que estaban ternados a mejor diseñador del año (Crédito: Jaime Olivos)

Luego, Valeria salió a escena con un vestido blanco con corset negro, un atuendo sofisticado con un contraste marcado entre el corset estructurado de cuero negro y la falda larga blanca con caída fluida, que combinaba modernidad y estilo clásico. Para su tercer cambio, la icónica figura de la industria argentina brilló con un vestido dorado de alta costura, una pieza llamativa con volumen arquitectónico y plisados, que sumaban una textura única. El corte asimétrico y los detalles en negro creaban un efecto dramático y contemporáneo.

El tercer vestido de Valeria Mazza destacaba como un vestido dorado de alta costura (Crédito: Jaime Olivos)

Para el cierre de la jornada, Mazza combinó tonos con su compañero y eligió un vestido negro con corset y falda voluminosa. Este look presentaba un corset negro con detalles florales en el cuello y una falda amplia con volantes, logrando un estilo gótico elegante y femenino. Tras anunciar a Iván de Pineda como ganador del Martín Fierro de Oro de la Moda 2024, la conductora celebró con los presentes.

Valeria Mazza contó el detrás de escena de sus cambios de vestuario (Crédito: Jaime Olivos)

Así las cosas, minutos después de culminar la ceremonia, Mazza dialogó con Teleshow y contó el detrás de escena de esta glamorosa jornada: “Preparamos todos los vestidos, elegí usar los cuatro diseñadores que estaban ternados a mejor diseñador del año. Empecé por Adrián Brown, Fabián Zitta, Min Agostini y Javier Saiach. Lo que más me gustó es que fueron todos vestidos diferentes, cada uno con su estilo. Me sentí súper cómoda con todos. Armaron este look especialmente para mi. También es difícil porque estuve toda la noche detrás del atril, entonces lo importante tenía que estar de la cintura par arriba, eso lo tuvimos muy en cuenta. A pesar de eso rompí todos los esquemas con el guión para poder hacer una pasada, mostrar el vestido. Fue una linda noche de emociones y sorpresas”.

Valeria Mazza lució cuatro looks en la ceremonia de los Premios Martín Fierro de la Moda 2024 (Gustavo Gavotti)

Luego, la conductora reveló cómo hizo para cambiar tantas veces de vestuario en cuestión de minutos: “Yo tengo un camarín bastante cerca (del escenario), pero acá atrás me armé un cuadradito negro. Entonces tenía cinco personas que me estaban ayudando. Una que me ponía y me sacaba las joyas, después entraban los dos de micrófono, me los sacaban, entraban, me cambiaban, me sentaban, me peinaban y así durante los cortes. A mi me encanta. En realidad ocho minutos de corte era muchísimo, nosotros en cinco estábamos listos”.