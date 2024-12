El mal momento de Arnaldo André y Luisa Albinoni por el levantamiento de su obra: “Nunca nos pasó algo así”

Luisa Albinoni y Arnaldo André, sin trabajo: levantaron la obra que protagonizaban justo antes de comenzar una gira por la Costa Atlántica (Instagram)

Luisa Albinoni y Arnaldo André venían haciendo una gira como protagonistas de la obra teatral Amores en redes, con la cual tenían programado presentarse durante la venidera temporada de verano en la Costa Atlántica. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que la misma fue cancelada. Según los propios protagonistas contaron a Teleshow, esta situación se debió a diferencias económinas entre Alberto Raiumundo, el productor, con los autores de la pieza, Daniel Di Conza y Marité Ramil.

“El autor reclama cifras que el productor dice que se ha depositado todo, que no depende de él, sino que depende de los teatros locales de las giras. Los términos en que se trataron quizás no fueron los mejores. Esto pienso yo, porque no lo voy a saber hasta que lo hable con el productor. Y decidió levantar la gira. Se terminó la historia. No sé si es imposible que se retome. Se tendrían que poner de acuerdo, pero hoy lo veo difícil. Y es una lástima, de verdad”, contó André en diálogo Teleshow.

“Los autores pidieron un despropósito, algo de 15 millones de depósito, que no se le habían pagado... Hoy no se ganan fortunas en el teatro, la verdad. Dijeron que lo único que habían cobrado es de cuando estuvimos en el Regina, que es un teatro serio. Claro, después vos entrás en gira y vas por distintos teatros y se hace el bordereaux. Y de ahí ya te descuentan el 11% que corresponde a Argentores y a Sadaic. O sea, de lo que hacés de recaudación, el teatro ya retiene lo que corresponde para depositarlo. El productor no se lo lleva. Bueno, ellos dicen que nunca se les pagó y lo que no saben es que tienen que ir a reclamar a Argentores”, complementa Albinoni al hablar con este medio.

“Siempre se descontó así, pero como son autores nuevos, no sabés el desastre que hicieron. Entonces, lógico: a vos te mandan una carta documento desde Argentores que si no depositás 15 millones de no sé dónde, no se puede seguir”, agregó la exvedette. “A nosotros el productor siempre nos mostró los bordereaux, como corresponde. Él nunca falló con eso, nunca tuvimos un problema de nada, ni ninguna cosa rara. Así que nos quedamos mudos con esto”, se lamentó Luisa.

El afiche promocional de Amores en redes, la obra teatral que protagonizaban Arnaldo André y Luisa Albinoni

A poco de empezar la temporada teatral de verano, con Mar del Plata y Villa Carlos Paz como epicentros fuertes de la movida, los planes de Amores en redes cambiaron radicalmente y, por el momento, no entrarán en ese circuito de gira. “En 51 años de carrera, nunca me pasó una cosa así. Mil quilombos tuve, pero una cosa así, que te traben, jamás... Y estaba toda vendida la movida de la Costa, que empezábamos el 9 de enero. Hasta las Pascuas íbamos a seguir. Y volvíamos a Buenos Aires a fines de marzo”, comenta Albinoni.

“Nos venía yendo medianamente bien, no nos podemos quejar. Es una obra hermosa, nos llevamos divino con Arnaldo, nos divertimos, le encontramos la vuelta, porque no fue fácil congeniar los dos ya que venimos de distintos mundos. Encontré un compañerazo y hasta un amigo, es un amor de persona. Le dije que no a varias propuestas que me hicieron para el verano porque yo quería seguir con esto. Pero a una semana de terminar la gira nos dicen esto, que no podíamos hacerlo, entonces nuestro productor nos dice que no seguimos”, dijo la actriz.

“Yo lo lamento mucho, porque tanto Luisa como yo estábamos felices de hacer la obra. Nos divertíamos muchísimo y veíamos que el público se reía muchísimo. De golpe hay obras que uno dice: ‘Estoy bien haciéndola’. Pero muy pocas veces me he sentido tan feliz en un escenario, divirtiéndome mucho, como con esta obra. Luisa me sorprendió mucho como comediante, es muy respetuosa del texto, como a mi me gusta trabajar. Estábamos muy cómodos haciendo la obra”, cierra el galán nacido en el Paraguay.