Manu Viale recibió el apoyo de su familia en la previa de su debut cinematográfico

Manu Vial junto a su hermanos Juana y Matías (RS Fotos)

A dos días de su debut oficial en cine, Manu Viale celebró uno de los mayores logros de su carrera junto a su familia. A solo 48 horas del estreno de Como Si Fuéramos Solo Amigos en más de quince salas a nivel nacional, la joven contó con el apoyo de sus seres queridos en la avant premiere del film. Entre sonrisas y profundos abrazos, la actriz mostró su felicidad por su gran presente.

Manu Viale y su pareja, el futbolista Federico Freire (RS Fotos)

Después de trabajar en diversos programas de tv como Cien Argentinos Dicen (El Trece), El Gran Premio de la cocina, ser una de las conductoras de Red Flag (Luzu), trabajar en obras como Wasabi, Convivencia Obligada y formar parte de películas como El Título y Resentimental, Manu Viale llegó por primera vez a la pantalla grande como co-protagonista de un film: Como Si Fuéramos Solo Amigos. La comedia filmada íntegramente en Buenos Aires durante febrero de 2024, representó el arribo al país de Sebastián Badilla, quien cuenta con un extenso recorrido en Chile, con películas escritas y realizadas por él y su productora Bufonada Producciones, con gran repercusión.

De izquierda a derecha, Federico Freire, pareja de Manu Viale, Ignacio Viale del Carril y Mariana Virasoro (RS Fotos)

En ese marco, Martina (Manuela Viale) y Jorge (Sebastián Badilla) se ponen en la piel de dos jóvenes que fueron mejores amigos durante toda su adolescencia hasta el día que decidieron dar un siguiente paso en su relación amistosa: tener sexo. Luego de eso, nunca nada volvió a ser lo mismo entre ambos amigos. Después de una década sin tener contacto, ambos se reencuentran por casualidad una noche de verano en la ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, Martina y Jorge se dan cuenta que siguen teniendo la misma conexión que cuando eran adolescentes. Ante esta situación, los chicos deben decidir si continuar siendo sólo amigos o algo más.

Manu Viale contó con el apoyo de Ana Rosenfeld (RS Fotos)

Así las cosas, este martes el elenco celebró la avant premiere con un evento exclusivo. La joven estuvo acompañada por su padre, Ignacio Viale del Carril; su madre, Mariana Virasoro; su hermana, Juana Viale; y su hermano, Matías Viale; y Ana Rosenfeld. La actriz se lució en la alfombra roja con un elegante vestido blanco ajustado al cuerpo con tirantes delgados. El diseño del vestido destacaba por su corte asimétrico, con una falda que tenía una abertura en el lado derecho, mostrando un diseño moderno y sofisticado. Viale combinó este look con sandalias de tacón rojo que sumaron un toque vibrante al conjunto, y complementó con un collar dorado llamativo que resaltaba sobre el escote del vestido. Además llevó el pelo peinado hacia atrás, logrando un estilo pulido, mientras que el maquillaje enfatizó sus labios en un tono rojo brillante, logrando un look clásico y audaz.

El look de Manu Viale en la alfombra roja (RS Fotos)

En la previa, los artistas habían expresado a través de sus redes sociales sus sensaciones por formar parte de este proyecto. Luego de que Viale compartiera un adelanto de la película, Sebastián Badilla comentó junto a un emoji de corazón rojo: “Fue un honor protagonizar y realizar esta película junto a vos Manu Viale. Estoy seguro que es solo la primera de varias más que haremos. Te quiero y te admiro”. La respuesta no se hizo esperar y minutos más tarde, la joven respondió: “La vida nos ha juntado con un propósito amigo mío! No veo la hora de volver a filmar juntos y tenerlo a Gonzalo Badilla dirigiendo de nuevo”. Por último, Badilla agregó: “Así es, me leíste la mente. Y por supuesto, ya muy pronto estaremos filmando los tres. Gonzalo Badilla, vos y yo”.

Manu Viale posó junto a su compañero, Sebastián Badilla (RS Fotos)

Cabe destacar que parte del guión de la obra se asemeja a la historia de amor entre Manu Viale y su pareja, el futbolista Federico Freire. Ellos fueron amigos en la adolescencia, más tarde se enamoraron y se casaron en diciembre de 2022. Por los compromisos laborales, recién un año más tarde se fueron de luna de miel a México y los Estados Unidos.

Manu Viale junto a sus compañeros de elenco (RS Fotos)

Manu Viale junto a Juana Viale y Ana Rosenfeld (RS Fotos)

