El incómodo encuentro entre Iliana Calabró y Rolando Barbano: “Me tiene un poco de miedo”

El incómodo encuentro entre Iliana Calabró y Rolando Barbano (Video: LAM, América)

En octubre pasado, Iliana Calabró sorprendió al declarar que aun no conocía personalmente a Rolando Barbano, actual pareja de su hermana Marina. “No tuve el gusto de conocerlo, no es fácil encontrarnos por nuestras obligaciones laborales”, había expuesto en diálogo con el ciclo radial Pasa Montagna (Radio Rivadavia). A la vez, en aquella oportunidad también había deslizado que se siente “profundamente feliz” por el presente sentimental de su hermana. “Estoy contenta de que el amor sea correspondido, que se hayan encontrado y que estén disfrutando este momento de esta manera”, dijo la hija mayor de Juan Carlos Calabró y Aída Elena Picardi, conocida popularmente como Coca.

Y a juzgar por un hecho ocurrido en el mediodía de este martes, parece que todavía no hubo presentación formal entre los cuñados. Mientras Iliana estaba saliendo del edificio de una productora, Barbano justo estaba por entrar al mismo lugar. El detalle es que una cámara de LAM (América) estaba allí de manera casual y atestiguó el inesperado encuentro. Cuando cruzaron miradas, Calabró atinó a decirle “hola”, pero el periodista especializado en temas policiales se limitó a mirarla, a sonreír y se dio vuelta, rumbo a su destino, sin devolverle el saludo.

“Esperá, Rolando, vení... Me encanta este encuentro, ¡el encuentro del año!”, dijo el notero del programa que conduce Ángel de Brito, pero no logró que Barbano frenara su marcha. “Se asustó... Ay, nos chocamos”, se río Iliana tras la situación y al reconstruirla con el cronista. “Se fue”, agregó ella. “Yo me quedé sorprendidísimo”, le dijo el movilero. “Yo también. Vos venías corriéndolo a él y yo estaba acá”, dijo Calabró, aun desconcertada pero entre risas.

El inesperado cruce entre Iliana Calabró y Rolando Barbano

“¿Qué te pareció él? La primera impresión...”, quiso saber el cronista. “No sé, más alto, más flaco. Porque nunca lo había visto personalmente. Estoy como una cholula ahora”, contestó Iliana. “Me dejó sin palabras”, acotó el notero ante el desaire de Barbano. “A mi también... Te vio a vos y se asustó, vos me lo asustaste al muchacho...”, volvió a reírse la actriz de la inesperada situación. “¿Vos decís que si yo no estaba, él te saludaba?”, planteó el movilero. “Y sí. Allá adentro, pero me parece que se asustó. No lo voy a buscar, igual. Lo asustaron ustedes. Me tiene un poco de miedo. Pobre, lo asustaste”, siguió Calabró con la broma.

“Qué loco, ¿no? Pero ni me vio, me parece. El encuentro que no fue, el encuentro que no fue”, cerró ella entre más risas pese a todo.

Marina Calabró contó por qué su hermana Iliana aún no conoce a Rolando Barbano

De vuelta al piso tras el tape, Yanina Latorre dio más contexto de la situación tras dialogar con Iliana y también con otros testigos del cruce. “Le pregunté a ella cómo fue el momento y me dijo que no lo podía creer porque ella sale caminando, mirando el celular, porque estaba buscando cuánto iba a tardar a donde tenía que ir después. El notero ya le había hecho nota a ella y lo estaba esperando a Rolando, y cuando pasa eso, justo estaba saliendo Iliana. Fue todo una casualidad. Ella dice que lo miró, que se dio cuenta de que era él y que él siguió, ni la miró”, dijo la panelista de LAM.

“Hablé con la producción, quienes vieron todo lo que pasó. Y me contaron que Barbano entró a la productora temblando, preocupado. Y que dijo: ‘Me acaban de decir que no la saludé a Iliana, pero yo no la vi, no la reconocí'. Y tras cartón hoy, que yo comparto radio con Marina (Calabró), antes de entrar al aire, ella lloraba. No le pregunté porque no estamos en el mejor de los vínculos”, cerró con su relato la mujer de Diego Latorre.