El tenso ida y vuelta entre Mica Viciconte y Nicole Neumann: cómo fue la discusión que reavivó el conflicto

Mica Viciconte fue tajante al responder si compartiría un almuerzo con Nicole Neumann

Marcada como un tenso ida y vuelta, la relación entre Mica Viciconte y Nicole Neumann es una de las más mediáticas y conflictivas en el mundo del espectáculo. Después de un largo enfrentamiento y duros cruces, parecía que la calma se había instalado entre ambas. Sin embargo, la actual pareja de Fabián Cubero, se sinceró nuevamente y dejó en claro que no tendría ningún tipo de acercamiento con la modelo, afirmando rotundamente que no compartiría una comida con ella. Por su parte, la actriz, también respondió con firmeza sobre su vínculo con la exparticipante de Combate.

Todo comenzó cuando Viciconte volvió a referirse al vínculo con la jurado de Los 8 Escalones (El Trece). “No podés obligar a alguien a que fluya. Me parece que sí hay un respeto y está buenísimo porque podés hablar, pero cuando eso no sucede, no se puede pretender hacer estupideces”, señaló Viciconte, en diálogo con Intrusos (América) al ser consultada sobre la posibilidad de un acercamiento.

Luego, la actual pareja del exfutbolista remarcó: “O sea, vos no podés pretender hacer una comida si no hay relación y si sabe perfectamente lo que sucede. Me parece que es hipócrita y yo no me manejo así”.

Después, la influencer no dudó en marcar la diferencia entre su concepción de la maternidad y la de Neumann, afirmando que para ella ser madre es mucho más que compartir un almuerzo familiar. “Yo por mi hijo me levanto, lo llevo al colegio, le hago la vianda, si viajo, lo llevo conmigo... Eso es una madre. No pasa por sentarse a comer y mostrar que la familia está bien cuando no es así”, subrayó con firmeza.

Por último, la exparticipante de Combate agregó: “Tenemos conceptos diferentes y nos manejamos totalmente diferente. Dije que no. Claro, yo fui sincera, es como me suelo manejar y no puedo mentir en una situación así. La verdad es que no comería con ella y no trabajaría con ella”.

Nicole Neumann habló de la posibilidad de compartir un almuerzo familiar con Mica Viciconte

Las palabras de Viciconte hicieron eco en el mundo del espectáculo. Así las cosas, Nicole Neumann tomó el guante y disparó. Luego de asistir a un proyecto laboral que reunió a figuras como Flor Vigna y Sabrina Rojas, la modelo fue consultada sobre si compartiría un trabajo con Viciconte. “Sí, puede ser, si se llevan bien… Me parece bárbaro que lo hagan”.

Ante esta respuesta, el cronista de Intrusos (América TV) arremetió: “Ella mencionó en una nota que ni siquiera tendría la posibilidad o las ganas de juntarse en una reunión familiar”. Aún así, la actriz evitó entrar en el conflicto: “No tengo ni idea. Me importa cero. Ni idea, no voy a contestar ni me interesa escuchar ni leer nada”.

Ante esta situación, Nicole respondió con ironía: “Me parece bárbaro. No tendría problemas en compartir un almuerzo familiar si me lo piden mis hijas (Indiana, Allegra y Sienna). Toda la gente que sabe quién soy me ama y eso es lo único que me importa”. Luego, Neumann cerró la puerta de su auto.

Cabe mencionar que no es la primera vez que sus dichos provocan un enfrentamiento entre ambas. Si bien Neumann se abstuvo de realizar comentarios en los últimos meses, lo cierto es que la pareja de Cubero no dudó en lanzar indirectas contra ella en junio pasado para Socios del Espectáculo (El Trece). A poco tiempo del nacimiento del hijo menor de la modelo, Cruz Urcera, ella opinó sobre la producción que realizó previo a recibir el alta médica. “En mi caso, la realidad es que salí como una bolsa de papas”, aseguró respecto a su propia experiencia como mamá primeriza.

De inmediato, agregó: “En ese momento solo me importaba mi hijo, de verdad. ¡Qué me importa lo que digan… si estaba con ojeras, bolsas... ¡Yo estaba feliz!”. Y destacó: “Yo estaba feliz, había tenido parto vaginal, como se dice, y estaba dolorida. Lo que menos quería era que viniera alguien al sanatorio a arreglarme, a retocarme. Soy diferente en ese sentido”.