El mensaje de Mónica Ayos a Diego Olivera por su aniversario: “Creí que esto solo pasaba en las películas”

Las emotivas palabras de Mónica Ayos a Diego Olivera en su aniversario (Fotos: Instagram/monicaayos)

A poco más de dos décadas del día que dieron el sí, Mónica Ayos y Diego Olivera celebraron su amor con un tierno posteo en redes sociales. Con una hija en común y una familia ensamblada, los actores festejaron su aniversario número 22. Con una serie de emotivas publicaciones, volcaron sus sentimientos ante sus seguidores.

Mónica fue la primera en expresarse y subió una gran cantidad de fotos que marcaron un hito en su relación con el actor. La primera que eligió la artista para dar inicio al carrusel fue una de ellos dos sentados en el emblemático banco de Notting Hill, la película protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant, en la que recrearon la escena final de la película.

“Hoy es nuestro aniversario número 22. Hace unos años jugamos en Europa en el exacto banco de ese final de peli Notting Hill”, comienza el posteo de la actriz de Sos mi vida. Y agregó qué fue lo que encontró al conocer a su compañero de vida: “Cuando te conocí logré experimentar esa sensación de paz, armonía y plenitud que me transmitió aquel final feliz”.

Mónica Ayos y Diego Olivera recrearon la escena de Notting Hill

Mónica y Diego disfrutnado de la playa

“Con los altos y bajos de millones de parejas, gestionando como pudimos, pero aprendiendo de cada turbulencia para seguir adelante, para seguir avanzando y para volver a elegirnos”, detalló Mónica las cosas que vivieron a lo largo de los veinte años y aseguró que estas historias de amor “creía que solo pasaban en las películas”.

“Si esto me lo contaban hace 30 años … si me “spoileaban” lo buena que se pondría mi vida después de semejantes huracanes, no lo habría creído. Te amo tanto Diego”, cerró su mensaje Ayos. Luego, acompañó la publicación con una serie de imágenes de su casamiento. La respuesta de su marido no tardó en llegar. “Te amo mucho, disfrutando y aprendiendo a cada minuto. Gestionar la vida con el corazón y con la razón”, fueron las palabras de su esposo.

Él, por su parte, también hizo un posteo en su cuenta de Instagram y la primera fotografía que eligió fue la de su casamiento, momento en el que ambos estaban mirando a Federico, el hijo que tuvo Mónica con su pareja anterior. “Me voy a detener en las miradas de la primera foto. Tal vez un defecto profesional. Y como “Álbum” eterno. Porque, hace 22 años, en un día como hoy (29 de noviembre de 2002) comenzamos un viaje impredecible, pero lleno de ilusión”, comenzaba el texto del actor de Montecristo.

La fotografía que eligió Olivera para retratar sus 22 años de matrimonio (Foto: Instagram/diegooliveraok)

“Una mirada bajita, Fefo, que brillaba por sobre todas y me compartía su tesoro más amado. Y su tesoro, Moni, con los temores lógicos, como diciéndole a ese chaparrito de luz: “confía”. Y a mí me tocaba entregar mi mejor versión para ofrecer mi corazón y extender mi mano: “Vamos juntos”. Detrás Auaua (mi abuela amada que ya no está, pero nunca se irá) aceptando amorosamente y bendiciendo esta fuerza poderosa. Flora (que sigue presente siendo testigo de toda esta historia) y Pancho, hermosa que también estará chusmeando con Auaua por allí arriba o en donde hayan elegido seguirnos”, detalló acerca de lo que se puede ver en la foto y lo que sintió al estar en el altar junto a su pareja.

“Solo puedo agradecer profundamente que la vida haya conspirado tan amorosamente para que hasta el día de hoy sea inolvidable. Ojalá el futuro siga ofreciéndonos, como lo ha hecho hasta el día de hoy, la dosis de sabiduría emocional que necesita cualquier pareja del mundo. El amor siguió y llegó Victoria para iluminarnos la vida a todos aún más. Lo mejor que puedo decir hoy es: “La vida continúa” y eso es un regalo celestial”, agregó y cerró: “El resto es un pequeño “random” como para no olvidar el camino recorrido”.