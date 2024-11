El recuerdo de las divas que peinó Roberto Giordano: conmoción y agradecimiento para el hombre que impulsó sus carreras

El dolor de Teté Coustarot, Daniela Cardone y Evelyn Scheidl por la muerte de Roberto Giordano (RS Fotos)

“Glamour” era una palabra que elegía Roberto Giordano para referirse a sus años como hombre detrás de los grandes desfiles en Punta del Este, Pinamar y Mar del Plata de los años 90 que tenían a las mujeres más hermosas de nuestro país y a las figuras nacionales e internacionales más importantes. “Glamour” era una palabra que seguía usando para definirse a pesar del paso del tiempo y de los problemas legales que lo obligaron a alejarse de la Argentina para radicarse en Uruguay. Teté Coustarot, Daniela Cardone y Evelyn Scheidl fueron tres de esas mujeres que formaron parte de su obra, pero también artífices, de su nombre en el espectáculo.

En diálogo con Teleshow, las exmodelos lamentaron la muerte del peluquero y peinador. Sensibilizadas por la noticia, a pocos minutos de conocerse el fallecimiento de quien fue una parte importante de sus carreras, compartieron su dolor y le dedicaron palabras de amor. Además, recordaron momentos junto a él y cómo toda una generación de figuras recibió el impulso de quien era conocido como “el peluquero de las estrellas”.

El gran recuerdo de Teté Coustarot a Roberto Giordano: “Fue muy importante en mi vida”

“Fue un hombre muy importante en mi vida. Fueron muchos años trabajando junto a él”, se lamentó Teté Coustarot, mientras definía el momento como una “gran tristeza”. “Él ha sido muy generoso conmigo y con todas las modelos”, destacó, sobre el tiempo que compartieron en los recordadísimos desfiles y cómo él, cuando ella decidió retirarse del modelaje, la tomó como su coconductora y la convirtió en su compañera eterna a la que siempre le decía su ya famoso “¡Qué noche, Teté!”.

“Hablamos la semana pasada”, contó. “Tenía una operación de corazón, que no era la primera. Había tenido varias intervenciones y no llegó”, se lamentó. “Empezamos teniendo un trato profesional y terminó siendo de amistad. Tenemos tantas anécdotas de todo lo que creó. Era un creador y tenía una capacidad de llevar a cabo lo que soñaba”, destacó la conductora.

“Yo terminaba de trabajar como modelo y le dije ‘no voy a desfilar más’. ‘Sí, pero en mi desfile vas a desfilar’, me dijo. ‘Yo te necesito porque vas a ser la conductora del desfile conmigo, con las cien modelos. Todavía no caigo de que ya no está”, expresó, a corazón abierto.

El impacto de Daniela Cardone por la muerte de Roberto Giordano: “Estoy en shock”

Daniela Cardone fue descubierta por nada menos que Teté Coustarot cuando trabajaba como azafata a fines de los años ochenta. “Para mí es como mi padrino. Cuando yo llegué a Buenos Aires la fui a ver a Teté, porque yo trabajaba en una empresa aérea, y ella me mandó a verlo a Roberto. Por eso yo digo que es mi padrino”, afirmó, todavía sorprendida por la noticia.

“Justo estaba recordando los desfiles, Punta del Este y era tremendo. Vos aparecías en uno de sus desfiles y era todo. Trabajé con él durante 20 años”, rememoró la figura. “Es muy fuerte. No sabía que estaba internado. Ya sería el cuarto o el quinto marcapasos que le cambiaban”, expresó, sobre el estado de salud.

La exmodelo contó que aunque no tenía una relación fluida en la actualidad, estaba intacto el cariño. “La última vez que lo vi fue en Punta del Este porque él estaba más allá que acá. He charlado por intermedio de algunas personas en común, pero era difícil encontrarlo porque yo siempre estaba acá. Yo tengo los mejores momentos con Roberto. Estaba mirando unos videos y es un shock”, señaló, mientras recordaba algunas de sus frases más famosas como “moviendo las cabezas” y “qué noche Teté”.

Evelyn Scheidl sobre el legado de Roberto Giordano: “La cantidad de modelos que lanzó a la fama”

“Estoy tan triste”, comenzó diciendo Evelyn Scheidl antes de recordar por qué Roberto Giordano fue importante para el mundo de la moda como para la farándula argentina.

“Yo hablé hace poco porque quería que le hicieran un homenaje tan merecido. ¡Él lo que no ha hecho por la moda, por Dios! ¡Por la moda en televisión! Cómo se copiaron los desfiles, las escalinatas y cómo se mostró la Argentina al mundo. No recibió un homenaje y eso es lo que me interesa”, aseveró.

“Es una persona que hizo tanto. Ni hablar de las modelos que lanzó a la fama, que las conocemos a todas”, destacó. “Lo vi el año pasado. A Roberto lo queremos tanto. Fue importante en nuestras vida”, contó, sobre el hombre que impulsó las carreras de tantas figuras como Valeria Mazza, Pampita, Julieta Prandi, Carolina Peleritti, Carola del Bianco, Andrea Frigerio, Nicole Neumann y muchísimas más. “Fue un visionario”, resaltó.