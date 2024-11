Gloria, separación y regreso de Swedish House Mafia, la leyenda moderna de la música electrónica que hará bailar a Creamfields Argentina

Swedish House Mafia - One (Your Name)

Swedish House Mafia es una de las atracciones principales de Creamfields Argentina. El clásico festival de música electrónica está de vuelta en el país y el triunvirato sueco tendrá a cargo el cierre de la segunda y definitiva jornada que se desarrollará en el Parque de la Ciudad desde las 14 horas de este domingo 17.

A fines de la década de 2000, la escena de la música electrónica mundial presenció el ascenso meteórico de SHM, supergrupo conformado por los djs y productores Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso. Con el objetivo de llevar el house hecho en Suecia a todo el mundo, en muy poco tiempo pasaron de tocar en pequeños clubes europeos a ser cabeza de cartel en los festivales más importantes del mundo.

Antes de unirse como SHM, los tres desarrollaban sus carreras como djs solistas en la ciudad de Estocolmo. Angello e Ingrosso ya se conocían desde la infancia y colaboraban mutuamente en sus primeras producciones. Durante los primeros años de la década de 2000, coincidieron en shows en los que participaron también otros djs. Y hacia 2008, después de haber trabajado en distintas colaboraciones y presentarse juntos en distintos escenarios, formalizaron el nombre de Swedish House Mafia.

El primer gran golpe lo dieron en 2009, luego de lanzar el single “Leave The World Behind”, que grabaron con el aporte de Laidback Luke y la voz de Deborah Cox, convirtiéndose rápidamente en un éxito global. Tanto, que al año siguiente recibieron la propuesta del sello discográfico EMI para lanzar su álbum debut. Este trabajo, titulado Until One, estuvo compuesto por una serie de producciones y remixes, contando como gran hit el tema “One (Your Name)”, el cual grabaron con la superestrella Pharrell Williams. Otros singles, como “Miami 2 Ibiza” (con Tinie Tempah), le permitió al grupo ascender a los puestos más altos de las listas globales de éxitos, siendo el mayor logro la posición número 10 en la prestigiosa revista especializada DJ Mag.

El trío de suecos cambió su ubicación a la explanada del Estadio Azteca el domingo 29 de octubre. (Gentileza Prensa / Music Vibe)

En septiembre de 2012, sorprendieron al mundo al anunciar que iniciarían su última gira global, la cual bautizaron, sin medias tintas, One Last Tour. El recorrido comenzó en Dubái en noviembre de 2012 y finalizó en Miami en marzo de 2013, donde el grupo se despidió de los escenarios ante una multitud. En paralelo, lanzaron su segundo álbum, Until Now, un compilado que juntó sus grandes éxitos. Tras la separación, Axwell e Ingrosso continuaron colaborando bajo el nombre Axwell Λ Ingrosso, en tanto Angello eligió por seguir una carrera en solitario.

El hiato duró unos cinco años, cuando en marzo de 2018 regresaron de manera inesperada con un show en la misma ciudad estadounidense en la que habían dado su última función. Pero no solo fue una presentación de vuelta, sino que también anunciaron que volverían a girar por el mundo durante 2019, comenzando por su Estocolmo natal. De a poco, reactivaron la maquinaria sumando fechas a lo largo y a lo ancho del globo.

La vuelta terminó de tomar forma en 2021, cuando lanzaron nueva música a través de los sencillos “It Gets Better” y “Lifetime”, este último con el aporte de los rappers Ty Dolla $ign y 070 Shake. En abril de 2022, lanzaron un nuevo álbum con el titulado Paradise Again, un trabajo que los reveló en nuevos registros, que hasta ese momento no habían explorado, y que incluyó colaboraciones con artistas disimiles como The Weeknd, A$AP Rocky y Sting.

Swedish House Mafia - Save The World

“Empezamos a poner las cosas según la inspiración llegaba, con música, fotos, vídeos, cosas viejas, otras futuristas y empezamos a sonorizar esas imágenes”, contaron en una entrevista para Apple Music 1 al lanzar el disco. “¿Por qué empezamos a hacer música al principio? ¿Quiénes no gustaban y por qué? Esos fueron nuestros puntos de partida”, revelaron.

El legado de Swedish House Mafia se extiende más allá de sus éxitos en las listas de popularidad o sus premios. En un momento en que la música electrónica comenzaba a ganar cada vez más espacios por fuera de su nicho, el trío sueco llevó lo suyo hacia un público más masivo. Su capacidad para fusionar ritmos electrónicos con colaboraciones de alto perfil y conectar con audiencias de todo el mundo los consolidó como uno de los grupos más influyentes en la historia de la música electrónica. A la vez, subieron la vara con las presentaciones en vivo, mostrando elaborados juegos de luces, láseres y pirotecnia. Algo de esto se podrá disfrutar esta noche en Buenos Aires y de la mano de Creamfields Argentina.