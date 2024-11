Josefina Pouso contó la fuerte caída que tuvo en la calle antes de actuar en Cantando 2024: “Quería imitarte, Flor”

Josefina Pouso contó la caída que tuvo en la calle: "Quería imitarte, Flor" (Video: Cantando 2024, América)

Durante la emisión de Cantando 2024 de este martes, la presentadora Josefina Pouso rompió el hielo al contar, con humor, un incidente que tuvo afuera del set. La anécdota, llena de risas y complicidad, involucró una aparatosa caída de Pouso en la calle mientras realizaba compras para el programa. Esta situación desató un intercambio divertido entre ella y la conductora, Flor Peña, quien también había sufrido una caída recientemente durante sus vacaciones recientes.

En el estudio de América, la panelista de Intrusos inició la charla con una confesión sobre su accidente. Entre risas, Pouso admitió: “Accidentados venimos”, señalando que había querido imitar a Flor Peña, quien también había pasado por una situación similar. “Te caíste, que sos bol... ¿Qué pasó?”, comentó entre bromas la conductora y acto seguido continuó con un tono cómplice: “No hay que copiarme las bolu...”.

Pouso relató el accidente en detalle, explicando que el incidente ocurrió mientras ella intentaba llevar varias bolsas, un estante y hasta un biombo de tres hojas en la cabeza. “Había un pozo en la calle que no vi”, recordó, de manera risueña, mientras describía el momento en el que tropezó y cayó “desparramada en la calle”. La presentadora también explicó su decisión de llevar todos esos objetos sola. “Me fui solita porque ella no pide ayuda, claro, es autosuficiente”, destacó sobre ella misma, profundizando la broma mientras hablaba en tercera persona.

Entre risas, Josefina Pouso relató en el Cantando 2024 la fuerte caída que tuvo en la calle (Cantando 2024, América)

En ese momento, la divertida confesión de Pouso generó comentarios y reacciones entre los participantes del programa. Su compañero en el show intervino de manera irónica: “A toda esta gente, estamos todo el día hablando”, mientras que Flor Peña añadió su propio toque humorístico al sugerir la idea de “confesarme con la Pouso”. Aníbal Pachano, uno de los jurados, también se sumó al momento cómico, y en ese instante advirtió su consejo. “Yo no te lo recomiendo”, dijo mientras provocó las carcajadas entre los presentes.

En respuesta, Josefina Pouso se mostró divertida y comentó: “Me encantaría ponerme de rodillas, pero ya más cosas no me pueden pasar”. Pachano cerró el intercambio con otra recomendación, entre risas: “Sí, sí, ponete de pie”.

El incidente de Flor Peña con una bicicleta

Flor Peña mostró los problemas que tuvo en su regreso a la Argentina tras quebrarse el tobillo

La anécdota de Pouso motivó a Flor Peña a compartir su propia historia de caída, esta vez relacionada con una bicicleta. La conductora explicó cómo, durante sus vacaciones, sufrió un accidente en una bicisenda mientras hablaba por teléfono. “Venía hablando por teléfono y me llevó puesta una bicicleta”, relató, describiendo el momento en que, distraída, no vio que la bicisenda tenía doble sentido y fue sorprendida por el ciclista. “No entendés cómo me caí”, confesó, aludiendo al desconcierto y a la sorpresa que sintió en ese momento.

En tono de broma, Peña explicó cómo intentó minimizar ese instante ante quienes la reconocieron. “Como soy conocida, siempre me hago la bol...”, comentó, recreando con humor su reacción para ocultar el dolor. La actriz añadió detalles sobre el accidente, mencionando que quedó “sangre, caída”, sin dejar de lado el tono cómico del relato.

A pesar de tratarse de caídas, tanto la participante como la conductora aprovecharon esos momentos para distender y, a la vez, encontraron en sus accidentes una oportunidad para compartir risas y bromas en el programa. Las experiencias de ambas dieron lugar a una charla divertida y cercana, que, entre humor y buena disposición, brindó a los espectadores una faceta más personal y humana de ambas conductoras.