El Gran Premio de la Cocina: Chino Leunis junto a Mica Vázquez se preparan para una nueva temporada con un equipo de expertos

El Chino Leunis en diálogo con Teleshow, habló sobre su debut, junto a Mica Vásquez en la nueva temporada de El gran premio de la cocina. Se muestra muy entusiasmado por el tipo de contenido que ofrece el programa y aunque prefiere los sabores salados, afirma que la cocina le despierta gran interés: “Voy por lo salado. Me gusta lo dulce, pero si viene una tablita con un salamín y unos quesos, creo que lo prefiero mucho más que si venís con una cajita de bombones”, asegura el flamante conductor.

En cuanto a sus habilidades culinarias, el conductor considera que no es un cocinero habitual. “Yo me defiendo. No soy una persona que cocina mucho habitualmente durante la semana, pero sí, por ejemplo, hago asados. La mayoría de las veces me ocupo yo”, admite, y agrega que también puede preparar “una salsa de tomate, un tuco, una milanesa, un pastel de papa”, aunque no se considera alguien “mega práctico para cocinar que agarra dos, tres ingredientes y ya arma un gran plato”. Además de entretener, el conductor espera que la audiencia pueda aprender junto a los especialistas y disfrutar del ambiente del programa.

“Tengo mucha expectativa y los espero a todos, mañana lunes a las 18:00 para el estreno de la nueva temporada del Gran Premio de la Cocina“, invita. “Miles de veces te pasa que, viendo programas de cocina, decís yo no cocino, pero los estoy mirando y me gusta el proceso”, afirma, subrayando que el encanto de estos programas va más allá de la preparación de los platos: “Es lindo disfrutar del proceso. Cuando uno ve que alguien lo está haciendo bien, uno disfruta, aprende y también te inspira”, asegura.

El jurado es otro aspecto del programa que enorgullece a Leunis. Con un panel de chefs reconocidos en el país, siente que su presencia eleva la calidad del espectáculo. “El jurado con Dolli Irigoyen, con Cristian Petersen y Xime Sáenz es un lujo para este programa. Para él, este proyecto es un desafío y una nueva etapa que enfrenta con la pasión que lo caracteriza”, expresa. “Es un gran desafío para mí. Siempre cuando uno empieza un programa tiene expectativas. Obviamente tenemos ganas de que la gente lo abrace al programa, que lo elija, que lo disfrute. Estamos trabajando, con mucha pasión para lograrlo”, concluye Chino Leunis, listo para dar lo mejor de sí.

La televisión argentina vuelve a encender sus fogones con una nueva temporada de El Gran Premio de la Cocina. Al reflexionar sobre esta nueva etapa, no oculta su emoción: “La verdad que estoy recontra feliz. Cuando me hicieron la propuesta, enseguida contesté que sí. Estoy muy contento, y es un proyecto que me entusiasma”, comenta. “El horario de las 18:00, justo antes de Telenoche”, agrega, una cuota extra de satisfacción, ya que le permite llegar a una audiencia amplia en un espacio privilegiado de la programación.

El conductor también se refirió a su compañera de rubro. “Fuimos viendo el elenco, y con Mica Vázquez de compañera, estoy feliz, ya que que veníamos coqueteando con la idea de trabajar juntos y finalmente se pudo concretar ahora. Es una compañera espectacular. La verdad que en los ensayos y todo lo que fuimos viendo me sorprendió muchísimo. Es un horario increíble que es la previa de Telenoche , así que eso también genera muchísima expectativa”, agrega con entusiasmo.

