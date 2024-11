Tras las acusaciones de Sabrina Rojas, se viralizó una vieja entrevista de Griselda Siciliani asumiendo que tenía una relación clandestina

Griselda Siciliani habló de las infidelidades

Las recientes declaraciones de Sabrina Rojas, donde calificó a su ex Luciano Castro de “infiel serial”, deslizó también que el actor podría haberla engañado con Griselda Siciliani durante su relación. La conductora aseguró que la actriz le mandaba mensajes al padre de sus hijos cuando todavía estaban juntos y ahora trascendió un clip retro que se relaciona con esta situación.

Es que hace un tiempo Griselda estuvo de invitada a Perros de la calle y habló a fondo de la infidelidad y del vínculo de amantes, que según ella, es “el que va”. En aquella charla de agosto de 2023, prendió el ventilador sobre su vida íntima y contó al aire una anécdota que no pasó desapercibida al relacionarla con las contundentes declaraciones de Sabrina Rojas.

“Yo tenía este vínculo muy apasionado, muy intenso, fuerte, que ya llevaba un tiempo, un tiempito largo, porque es de hace pocos años, pero en realidad muchos, no del año pasado, desde hace más…”, comenzó diciendo la actriz sin dar nombres, pero dando a entender que esta relación inició antes de ser blanqueada.

“Igual, tratemos de no poner tantas fechas porque si no…”, reculó la actriz, y agregó contundente: “Pero era un vínculo de amantes, que es la que va, chicos”, sostuvo confirmando que ocupó ese rol hace un tiempo y que le pareció correcto hacerlo de esa forma. Acto seguido, Griselda declaró lo mucho que le gustaba ese vínculo: “Para mí, va mucho ser amantes” y aseguró, por si quedaban dudas: “Había clandestinidad”.

El ironico comentario de Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani y Luciano Castro, en medio del escandalo

En este panorama, Rojas redobló la apuesta y volvió a apuntar contra su ex. “Luciano es un infiel serial espectacular y lo sigue siendo. Y el infiel serial no cambia”, afirmó. Según ella, el comportamiento de Castro está marcado por un patrón: “Es un chabón que le gusta mucho lo que no tiene. O sea, desea lo que no tiene, y ahora no me tiene a mí”.

Al ser preguntada sobre si discutió con Castro después de estas declaraciones, Sabrina admitió que se comunicaron, pero por otros asuntos. “Hablamos, pero no del tema. Sabe que no me tiene que decir nada. Viste que cuando sos medio desprolijo, terminás siendo rehén de un lado y del otro”, señaló.

Al opinar sobre un comentario de Siciliani, en el cual Griselda expresó que le gustaría que todos la quisieran, Sabrina no escatimó en palabras. “Es muy genial porque es, o mucho ego, o un nivel de cinismo altísimo, que se lo admiro”, señaló.

Días atrás, Sabrina había dicho: “Del lado de ella (por Siciliani) había como una obsesión, viste. Cuando yo estaba casada, embarazada y ella… Mensaje, mensaje y mensaje”, fue unas de sus frases más punzantes contra la actriz y el galán, con quienes son padres de Esperanza y Fausto. “Después si pasó o no pasó algo, supongo que sí, eso ya no lo sé”, señaló.

En el mismo ciclo también reflexionó sobre la naturaleza de las relaciones y su carácter cíclico, sembrando más dudas sobre el tipo de vínculo que mantiene con Luciano. “Viste que en la vida todo vuelve. Un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés”, lanzó.

En cuanto a la exposición mediática y las razones por las que muchas críticas hacia ella aseguran que no puede dejar de hablar de su expareja, fue más allá: “No suelto porque no me sueltan”, disparó. “Y lo que pasa en cuatro paredes es su palabra contra la mía, pero si quisiera exploto una bomba”, señaló, sugerente.