Ergün Demir defendió a Mauro Icardi en su ruptura de Wanda Nara: “La separación es un fracaso y un trauma para el derrotado”

Ergun Demir defendió a Mauro Icardi tras su separación de Wanda Nara

Tras su separación de Mauro Icardi, y el comienzo de un nuevo romance con L-Gante, Wanda Nara busca dar inicio a una nueva etapa de su vida. En el medio de ese proceso, la cantante publicó un fuerte comunicado describiendo su situación y apuntando contra el futbolista. En ese contexto, quien decidió hablar y tomar partido por una de las dos posturas fue Ergun Demir, el actor turco de Las Mil y Una Noches.

Luego de que Wanda Nara opinara en sus stories de Instagram sobre la cultura de Turquía, en alusión a su vínculo con Icardi, el artista le respondió. “Creo en la sinceridad de Wanda, aunque nunca he tenido el placer de conocerla. No hay que confundir los destinos individuales con los proyectos de sociedad colectiva”, comenzó Demir en una charla con Socios del Espectáculo (El Trece).

Enfocado en demostrar el avance de su sociedad, el actor habló sobre el derecho al voto obtenido por las mujeres en la historia de su país: “Las mujeres turcas accedieron al derecho al voto el 5 de diciembre de 1934, es decir, 10 años antes de Francia, país de los derechos humanos y las libertades. Y 13 antes que Argentina”.

Wanda Nara habló luego de su denuncia en redes contra Mauro Icardi

Tras resaltar estos datos históricos, Demir se refirió a la ruptura de la empresaria y el futbolista: “En cuanto a la pareja, no me permitiría entrar en este doloroso momento de separación. La separación es un fracaso y a menudo un trauma psicológico para el que se siente derrotado. Mauro ya es una leyenda viva para los seguidores de su equipo y respetado por sus rivales como un talento indiscutible”.

Por último, Ergun opinó sobre Nara y decidió cerrar la charla con un elogio para la cantante: “En cuanto a Wanda, miles de mujeres turcas admiran su emancipación, que siempre la guía en su búsqueda de la libertad absoluta”.

Días atrás, la empresaria había sorprendido a sus seguidores al subir un comunicado con el encabezado “Turquía, 5 de noviembre de 2024, 12:22″ y un texto en el que daba detalles de su actualidad. Sin embargo, momentos después de publicarlo, la conductora decidió borrarlo. “La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas. Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo me haga bien. Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo”, había escrito Wanda, en lo que parecía ser una respuesta a posibles ataques de los fans del delantero.

El posteo de Wanda Nara hacia Mauro Icardi

Acto seguido, la mediática apuntó contra su expareja: “Lucho con una mudanza y por recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas. Ojalá (mis hijas) tengan mis mismos ideales. Cuando no soy más feliz me voy. No me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación infeliz por la foto familiar”.

Tras estas palabras, Nara se refirió a su matrimonio con el futbolista: “Mientras fui feliz estuve. Cuando eso deja de pasar me parece lo más sincero seguir mi camino. No se preocupen por mis hijos. Si hay algo que soy es buena madre. No es más sano permanecer o esconder situaciones de infidelidades solo por manifestarse. Mantener la unión, al menos para mí. Voy a ir siempre en busca de mi felicidad”, concluyó Wanda Nara.