El régimen norcoreano realizó ejercicios militares con 12 lanzacohetes en medio de las maniobras conjuntas de EEUU y Corea del Sur

El lanzamiento de prueba de lanzacohetes múltiples de calibre 600 mm en Corea del Norte, el 14 de marzo de 2026 (REUTERS)

El régimen norcoreano realizó una prueba de su sistema de lanzacohetes múltiples (MRLS) de “última generación”, según informó el domingo la prensa estatal, un día después de que Seúl detectara el lanzamiento de aproximadamente 10 misiles balísticos.

El dictador Kim Jong-un supervisó la prueba, que incluyó “12 lanzacohetes múltiples de ultraprecisión de 600 mm de calibre y dos compañías de artillería”, de acuerdo con la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).

Kim afirmó que el ejercicio daría a los enemigos de Pyongyang “dentro del radio de alcance de 420 kilómetros” una sensación de “inquietud” y “una profunda comprensión del poder destructivo del arma nuclear táctica”.

Según la KCNA, los “cohetes lanzados arrasaron el objetivo en una isla en el Mar del Este de Corea, a unos 364,4 km de distancia, con un 100% de precisión, demostrando nuevamente la capacidad destructiva de su ataque concentrado y el valor militar del sistema”.

El líder norcoreano Kim Jong-un, acompañado por su hija Kim Ju-ae, supervisa el lanzamiento de prueba de lanzacohetes múltiples de calibre 600 mm, Corea del Norte, 14 de marzo de 2026 (REUTERS)

Imágenes difundidas por la agencia muestran el lanzamiento de los cohetes y a Kim, acompañado por su hija Kim Ju-ae y oficiales militares, observando la prueba. Ju-ae ha sido mencionada como posible sucesora en la línea de liderazgo del país.

Kim describió el MLRS como un “arma muy letal pero atractiva”. El Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur reportó múltiples lanzamientos el sábado hacia el mar del Este, conocido también como mar de Japón. La casa presidencial surcoreana condenó los lanzamientos, calificándolos como una “provocación que viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, y urgió a Pyongyang a detener estas acciones.

El lanzamiento de prueba de lanzacohetes múltiples de calibre 600 mm en Corea del Norte, el 14 de marzo de 2026 (REUTERS)

Los lanzamientos ocurrieron horas después de que el primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, señalara que el presidente estadounidense Donald Trump considera positiva una reunión con el líder norcoreano.

El ejercicio militar de Corea del Norte coincide con las maniobras anuales Freedom Shield entre Estados Unidos y Corea del Sur, que comenzaron el lunes, en un contexto en el que Washington evalúa el despliegue de activos militares desde la península coreana hacia Medio Oriente ante la escalada del conflicto con Irán.

El lanzamiento de prueba de lanzacohetes múltiples de calibre 600 mm en Corea del Norte, el 14 de marzo de 2026 (REUTERS)

Las maniobras Freedom Shield se extenderán hasta el 19 de marzo y contarán con la participación de unos 18.000 efectivos.

Estas operaciones, de carácter defensivo, buscan fortalecer la capacidad de respuesta de la alianza mediante ejercicios combinados, conjuntos y multidominio. Incluyen entrenamientos reales, simulaciones y ejercicios de campo para mejorar la preparación operativa de ambas fuerzas, según información de las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Corea del Sur (USFK).

Corea del Norte suele responder con firmeza a estas maniobras, que considera un ensayo de invasión y una expresión de la política hostil de Washington y Seúl.

U.S. army soldiers take part in a U.S.-South Korea joint river-crossing exercise, which is a part of the annual Freedom Shield joint military training, near the demilitarized zone separating South and North Korea, in Yeoncheon, South Korea, March 14, 2026. REUTERS/Kim Soo-hyeon

Estados Unidos lidera desde hace décadas los esfuerzos por desmantelar el programa nuclear norcoreano, aunque las cumbres, sanciones y presión diplomática han tenido resultados limitados.

En los últimos meses, la administración Trump intentó reactivar las conversaciones de alto nivel con Pyongyang, con la posibilidad de una cumbre con Kim Jong-un este año, en el marco de una visita prevista a China por parte del presidente estadounidense. Durante un viaje a Asia en octubre, Trump afirmó estar “cien por cien” dispuesto a reunirse con Kim Jong Un, una declaración que no recibió respuesta pública de Corea del Norte.

(Con información de )