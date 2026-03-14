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Lionel Messi buscará su gol 900 en la visita del Inter Miami al Charlotte FC por la MLS: hora, TV y formaciones

Las Garzas intentarán treparse a lo más alto de la Conferencia Este. Desde las 20.30, por Apple TV

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Horario y dónde ver Charlotte FC-Inter Miami:

El partido se podrá ver a través de la plataforma de streaming de Apple TV

20.30 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

19.30 Venezuela y Bolivia

18.30 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)

17.30 México

10:00 hsHoy

¿Cómo llega Charlotte FC?

Los locales, tras superar por 3-1 a Austin FC quieren hilvanar otra victoria que les permita quedar a tiro de la punta dentro de la Conferencia Este. Tras tres compromisos ostentan cuatro unidades.

09:30 hsHoy

Probables formaciones:

Charlotte FC: Kristijan Kahlina; Nathan Byrne, Morrison Agyemang, Tim Ream y Harry Toffolo; Brandt Bronico, Ashley Westwood y Pep Biel; Liel Abada, Idan Toklomati y Wilfried Zaha. DT: Dean Smith.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael y Noah Allen; Yannick Bright y Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi y Telasco Segovia; Germán Berterame. DT: Javier Mascherano.

09:28 hsHoy

Charlotte FC y el Inter Miami se verán las caras este sábado 14 de marzo, desde las 20.30, en el estadio Bank of America Stadium. El árbitro principal será Guido González.

09:25 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Charlotte FC e Inter Miami, correspondiente a la fecha 4 de la fase regular de la Major League Soccer.

Con Lionel Messi como principal
Con Lionel Messi como principal arma, Inter Miami visitará a Charlotte FC (Photo by David Jensen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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