Lionel Messi buscará su gol 900 en la visita del Inter Miami al Charlotte FC por la MLS: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través de la plataforma de streaming de Apple TV

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Charlotte FC e Inter Miami, correspondiente a la fecha 4 de la fase regular de la Major League Soccer.

Charlotte FC y el Inter Miami se verán las caras este sábado 14 de marzo, desde las 20.30, en el estadio Bank of America Stadium. El árbitro principal será Guido González.

Los locales, tras superar por 3-1 a Austin FC quieren hilvanar otra victoria que les permita quedar a tiro de la punta dentro de la Conferencia Este. Tras tres compromisos ostentan cuatro unidades.

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