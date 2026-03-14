Lionel Messi buscará su gol 900 en la visita del Inter Miami al Charlotte FC por la MLS: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través de la plataforma de streaming de Apple TV
20.30 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile
19.30 Venezuela y Bolivia
18.30 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)
17.30 México
Los locales, tras superar por 3-1 a Austin FC quieren hilvanar otra victoria que les permita quedar a tiro de la punta dentro de la Conferencia Este. Tras tres compromisos ostentan cuatro unidades.
Charlotte FC: Kristijan Kahlina; Nathan Byrne, Morrison Agyemang, Tim Ream y Harry Toffolo; Brandt Bronico, Ashley Westwood y Pep Biel; Liel Abada, Idan Toklomati y Wilfried Zaha. DT: Dean Smith.
Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael y Noah Allen; Yannick Bright y Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi y Telasco Segovia; Germán Berterame. DT: Javier Mascherano.
Charlotte FC y el Inter Miami se verán las caras este sábado 14 de marzo, desde las 20.30, en el estadio Bank of America Stadium. El árbitro principal será Guido González.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Charlotte FC e Inter Miami, correspondiente a la fecha 4 de la fase regular de la Major League Soccer.