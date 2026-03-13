Arena, palmeras y mar turquesa: las vacaciones de Fede Hoppe, Maca Rinaldi y su hija Amanda en Miami

Fede Hoppe, Maca Rinaldi y la pequeña Amanda disfrutan de las playas de Miami (Instagrm)

Fede Hoppe y Maca Rinaldi aprovecharon que la temporada de teatro de verano llegó a su fin para disfrutar de unas vacaciones en Miami junto a su hija Amanda. A través de sus redes sociales, la pareja compartió postales que retratan la alegría y la tranquilidad de su estadía en la ciudad costera.

En las imágenes, se los ve a los tres disfrutando del mar y la playa: Maca, con bikini y lentes de sol, sonríe mientras Amanda juega con la arena al borde del agua, protegida con gorrito y look veraniego. La niña se robó todas las miradas, alternando entre juegos, pequeñas carreras y momentos en brazos de mamá o papá.

También hubo tiempo para recorrer la ciudad. allí la bailarina posó en una de las calles más coloridas de Miami, con edificios modernos de fondo, y la familia compartió momentos de relax en parques y bancos frente al mar, disfrutando del sol, la brisa y el clásico paisaje de palmeras.

Amanda, la hija de Fede Hoppe y Maca Rinaldi, fue la gran protagonista del álbum de fotos de sus papás

Estas vacaciones se dieron luego de que Hoppe terminara la temporada de verano en Mar del Plata

Fede Hoppe y Maca Rinaldi disfrutan de un soleado día de vacaciones en la playa de Miami junto a su hija Amanda

Maca y Amanda compartieron momentos de complicidad bajo el sol de Miami

La escapada incluyó paseos gastronómicos y helados compartidos, además de jornadas en la playa bajo un cielo despejado. Amanda, cada vez más curiosa y activa, fue protagonista de fotos caminando entre las palmeras, explorando el entorno y posando divertida para la cámara.

Hoppe y Rinaldi también aprovecharon para retratarse juntos, con Amanda en brazos, en postales que transmiten felicidad y conexión. El álbum familiar se completó con imágenes de la nena explorando la arena, los juegos y la naturaleza, en un viaje que combinó descanso, aventura y momentos inolvidables para los tres.

Entre reposeras y sombrillas rojas en la arena, la familia disfrutó del mar y el sol bajo un cielo despejado. Maca posó con Amanda en brazos, ambas sonrientes y relajadas junto a una caseta azul de guardavidas, mientras Fede también tuvo su momento tierno, abrazando a su hija envuelta en una toalla tras un chapuzón.

Amanda, con enterito estampado en rosa y gorrito al tono, exploró la orilla, jugó con la arena y se animó a dar sus primeros pasos entre palmeras y olas. Las fotos muestran su curiosidad y energía, y el clima distendido que se vivió durante toda la escapada.

La pausa madre e hija a orillas del mar

La gastronomía también jugo un rol importante en las vacaciones

Para pasear por la ciudad, la exbailarina eligió un conjunto compuesto por pollera y musculosa blanca

Maca Rinaldi sonríe mientras su hija Amanda juega con juguetes de arena en una hermosa playa de Miami durante sus vacaciones familiares (Instagram)

Las jornadas incluyeron paseos, meriendas y tiempo para compartir como familia, lejos de la rutina y el trabajo. El álbum de recuerdos de los Hoppe-Rinaldi en Miami se llenó de imágenes espontáneas, miradas cómplices y escenas sencillas que transmiten felicidad y conexión en un entorno paradisíaco.

En cada imagen, la familia apostó por la simpleza y la alegría del presente: Amanda jugando con baldes y palitas en la arena, Maca riendo a carcajadas, Fede atento a cada paso de su hija y los tres abrazados bajo las palmeras, con el océano de fondo. La experiencia fue una oportunidad para crear recuerdos, fortalecer vínculos y disfrutar de pequeños grandes momentos que quedarán guardados no solo en las fotos, sino también en la memoria de cada uno.

El viaje también incluyó paradas en heladerías, caminatas por la ciudad y juegos en parques, sumando variedad y disfrute a la escapada. Miami, con su clima cálido, su mar turquesa y su ambiente relajado, se convirtió en el escenario perfecto para esta experiencia familiar, donde la rutina quedó atrás y el tiempo se midió en risas, abrazos y miradas de felicidad compartida.

En las publicaciones que hicieron en sus cuentas, Maca resumió el espíritu del viaje: “Un poco de estas vacaciones en familia”. Por su parte, Fede manifestó su emoción con un mensaje sencillo y directo: “Amanda, me tenés completamente enamorado!”. Así, las imágenes y las palabras terminaron de capturar la esencia de un viaje lleno de ternura, descubrimientos y alegría compartida.