Moria Casán entrevistó a Pato Galmarini y recordaron la primera vez que estuvieron juntos: “No sabía cómo empezar”

Pato Galmarini recordó con Moria Casán la primera vez que tuvieron sexo: “Vos me ayudaste mucho”

La One encontró el amor. Después de una vida llena de romances, noviazgos y maridos, Moria Casán pasa uno de sus mejores momentos personales de la mano de Pato Galmarini, el dirigente político e histórico militante peronista que la tiene enamorada desde 2021. Él estuvo invitado a Nave nodriza, el programa de streaming en el canal Picnic extraterrestre, y su charla reveló todo el compañerismo, el humor y la química sexual que los une, derribando mitos sobre el erotismo entre los adultos mayores.

“Cuando estuvimos juntos así para la primera vez. ¿Qué te pasaba a vos?”, arrancó la diva, luego de que contaron cómo fue su primer beso en el que ella terminó apurando al padre de Malena Galmarini para que se concrete. “Me agarró algo en ‘el bobo’. Dije ‘acá me quedo quieto’”, comentó él, divertido para después mostrarse pudoroso a dar detalles de aquel primer encuentro.

“Antes no sabía ni cómo empezar. No quiero decir nada porque capaz me están mirando mis nietos, la hinchada de Boca”, señaló, mientras la capocómica lo interrumpía. “A tus nietos los tuviste porque la pusiste en su abuela”, se despachó, siempre con su lengua karateca. “Fue difícil, negra. Estaba frente a la One, a la que le dicen la One. Te dicen que sos inteligente por la calle y eso es porque sos piola. Por todo eso me agarró un cagazo. Pensaba ‘¿cómo arranco?’. Pero vos me ayudaste mucho”, recordó, haciendo que Moria lance una carcajada. “Vos tenés muchos antecedentes delictivos?”, siguió él como en un paso de comedia.

Moria Casán entrevistó a su novio Pato Galmarini y terminó emocionada al hablar de su pareja (Nave nodriza, Picnic extraterrestre)

En ese momento, la conductora aquella vez. “¿No es canchero? Mirá qué bien que es. Es un hombre que va a cumplir 82 años. ¡Un aplauso! La verdad es que si estaba nervioso no lo demostró. Fue hermoso. No lo demostró porque hay que estar una primera vez juntos cuando has pasado una vida. Yo no tengo el mambo de la edad, ni tengo el mambo de que soy una mujer grande ni adulta extrema, como vos tampoco lo tenés. Pero si es un encuentro de los cuerpos, con una persona ya con una adultez extrema. No es lo mismo y no tiene que ver con mirar el cuerpo. No es lo mismo, pero tampoco es diferente. Yo lo sentí lo más parecido a una adolescencia”, expresó.

El dirigente político comentó que incluso sus amigos quieren saber sobre cómo él “se le animó” a la actriz. “Negra, mis amigos, mis compañeros me dicen ‘che, ¿qué hiciste?’ y yo ‘¿qué carajo te importa?’. Pero todo bien. Supongo que ellos se hubiesen cagado en las patas”, comentó él, sobre cómo su romance aún genera curiosidad dentro de su entorno.

Mientras que Moria realizó una reflexión sobre la sexualidad en la tercera edad. “Creo que nosotros somos una pareja aspiracional, donde mucha gente nos para y nos dice que a través de que nos vio también se animaron a vivir sus historias. Nos para mucha gente en la calle. Te juro. Nos dicen que por nosotros se animaron a salir con una persona de mi edad o me animé a salir con una persona mayor”, destacó.

Las lágrimas de Moria Casán con Pato Galmarini en su entrevista: “Te respeto y te adoro”

“Está tan en un altar la belleza, la perfección, el no tener rollos que parece que después cuando te empieza la primera arruga o tenés canas sos un ser descartable para la sociedad. Para lo que vende. Si hay un mambo con la gente joven con respecto al sexo, imaginate con la gente adulta extrema”, ahondó la diva.

“No importa qué se hace. Puede ser agarrarte de una mano, ser feliz o poder hacer lo que se puede hacer. Tocarse los cuerpos como se puede. Es todo hermoso. A mí me da una profunda ternura y me da como una amplificación de todos mis sentidos, mucho más que cuando estás en plena hormonazo”, lanzó. “Mientras tanto, la pastillita azul él no la toma. Se le venció. Toma cualquier cosa menos esa. Me dice que su Viagra soy yo. No necesita”, se despachó.

Hacia el final de la entrevista, la diva terminó emocionada. “Mi amor, te quiero mucho. Como siempre. Muchas gracias por haber estado conmigo. Te adoro, te adoro, te respeto, te quiero y te admiro”, dijo, ya entre lágrimas. “No es poca cosa”, agregó Pato, mientras se tomaban de las manos. “El otro día me dijo ‘yo también te respeto’. No puedo creer que me tengo que despedir llorando. Llorando y riendo”, concluyó, en el cierre. Más Amor y Moria que nunca.