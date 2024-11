El desopilante momento que vivió Flor Peña en su regreso al país luego de fracturarse en México: el video

Flor Peña y su esposo, Ramiro Ponce de León , vivieron un imprevisto durante su viaje al Caribe.

La actriz se fracturó una pierna, lo que complicó su movilidad y su regreso a la Argentina .

Peña documentó con humor la situación en un video desde el aeropuerto, compartido en Instagram.

Lo esencial: el viaje de descanso de la actriz y presentadora de Cantando 2024 (América) se convirtió en un reto tras sufrir una fractura en una pierna. Sin embargo, Flor Peña mostró su capacidad para reírse de sí misma al filmar un video humorístico en el aeropuerto junto a su esposo. En el clip se pudo apreciar a Flor en silla de ruedas bromeando sobre su situación, mientras Ponce de León la acompañaba entre risas y comentarios irónicos.

En medio de bromas y carcajadas, Flor Peña y su marido mostraron cómo fue su complicado regreso a la Argentina (Video: Instagram)

Lo que prometía ser un descanso merecido para Flor Peña y su esposo, Ramiro Ponce de León, terminó con un giro inesperado. La conductora de Cantando 2024 (América) decidió viajar al Caribe en busca de relajación. Sin embargo, un accidente la dejó con una fractura en una pierna, imposibilitándola a moverse por su cuenta. Esta situación, que podría haber sido motivo de frustración, se transformó en un episodio lleno de humor gracias a la actitud de la actriz, quien supo sacar lo mejor de un momento desafortunado a la hora de regresar a la Argentina.

La presentadora aprovechó el alcance de su cuenta de Instagram para compartir un video desde el aeropuerto, documentando el desopilante momento que vivió mientras moverse por su cuenta. Acompañó el video con un comentario irónico: “Mejor me perjudica. Pegando la vuelta a casa. No se van a librar de mí tan fácilmente”. En el clip compartido, se la pudo ver sentada en una silla de ruedas, con un abrigo claro sobre sus piernas y una valija rosa brillante al lado, mientras observaba hacia arriba con actitud de fastidio debido a la imposibilidad de manejarse por sí sola. Ella, desde su posición, comentó en tono de broma a su marido: “¿Me querés decir qué hago acá yo sola? Si no veo porque no tengo los lentes”. Ramiro le respondió con humor: “A propósito, la pedí que no te puedas mover. ¿Lo ves? Estás bien ahí”. Flor, entre risas, lanzó: “Yo también me estoy meando”, a lo que él replicó: “¿Qué hacemos?”.

La conversación se tornó más graciosa cuando Peña, en tono jocoso, continuó: “Si te vas, no lo hagas mucho tiempo después. Yo no puedo hacer nada sola”. Por su parte, su pareja, siguiendo la broma y llevándola por las inmediaciones del lugar luego de que intentara sentarse por sí sola, agregó: “No hay personal suficiente para atenderla como usted se merece”. En un intento de encontrar la puerta de embarque, la exCasados con Hijos resaltó: “Me largaron con la silla en el aeropuerto. No tenemos idea dónde estamos”.

La conductora se tomó con humor sus problemas para manejarse en el aeropuerto

Afortunadamente, la pareja logró ubicarse en el aeropuerto y encontró su avión. Tras ingresar a la aeronave y sentarse en sus lugares, Ponce de León expresó: “Por lo menos estás cómoda. Acto seguido, con su cámara, enfocó la posición en que Flor tuvo que elevar su pierna enfundada en el yeso y la bota negra que la recubría. En un intento de volver a llevar humor a la situación, ella sumó: “Es posible. Mejor me perjudica”.

Cabe señalar que esta actitud positiva la mantiene desde que comunicó que se fracturó la pierna. Desde la habitación del hotel, la modelo comentó: “Estoy muy hundida en la silla. No tengo un gran expertise. Y además no es fácil maniobrar una silla en el Caribe. Pero síganme y veremos qué es lo que pasa”. Lejos de quedarse descansando, ella y su pareja decidieron disfrutar del recinto vacacional. Emocionado por esa aventura, Ramiro dijo: “Es decir que estamos de incógnito, tratando de pasar desapercibidos con 17 argentinos en el pasillo”. Fiel a su estilo, su pareja le contestó: “Que nadie sepa que estoy quebrada. Van a decir: ‘¿Qué te pasó?’. Tratemos de que nadie se dé cuenta de que yo estoy así”.

Flor Peña documentó las maniobras que tuvo que realizar en su hotel en el Caribe (Video: Instagram)

No fue para nada sencillo, en especial para el abogado que intentó ingeniárselas para movilizarse sin ser captados por los otros huéspedes del lugar. Pero esto no evitó que reluciera su humor ante esta situación. Luego de decidir dejar a su esposa sola en un mostrador, le comentó en tono de broma: “Te dejo, está reservado el lugar. Nos vemos. Chau. Yo me voy. Yo me voy al mar. No podés tomar alcohol porque estás medicada”.