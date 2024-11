Benjamín Vicuña contó qué fue lo que más lo enamoró de su novia actual

Mariana Fabbiani entrevistó en DDM a Benjamín Vicuña , abordando temas profesionales como personales.

Vicuña contó cómo es su relación con Anita Espasandin y destacó la privacidad de ella fuera del medio.

El actor reiteró su cordial relación con sus exparejas por el bienestar de sus hijos.

Lo esencial: la conductora Mariana Fabbiani entrevistó a Benjamín Vicuña en DDM (América TV), enfocándose en la vida amorosa del actor sin entrar en detalles sobre sus relaciones pasadas, lo que fue un alivio para él. En un ambiente relajado, el actor compartió que la relación con su actual pareja, Anita Espasandin, se basa en la tranquilidad y el amor, destacando que ella no busca ingresar en el mundo del espectáculo. Vicuña también enfatizó su compromiso por mantener relaciones cordiales con Pampita Ardohain y La China Suárez para priorizar el bienestar de sus hijos, mencionando que el amor y la paz son fundamentales para él.

Benjamín Vicuña contó que fue lo que le enamoró de su novia Anita

Después de haber compartido escenario en la entrega de premios Martín Fierro de Cine y Series, la conductora Mariana Fabbiani entrevistó este jueves en exclusiva a Benjamín Vicuña en su programa DDM (América TV) . La conversación, que abarcó la relación actual del actor y su perspectiva sobre la paz y el amor, se realizó poco después de que en el ciclo se especulara sobre un supuesto romance entre Pampita Ardohain y Martín Pepa, un polista cercano a la modelo.

Fabbiani inició la entrevista con un gesto de empatía hacia Vicuña, aludiendo a la presión que genera en él la constante atención sobre sus relaciones pasadas. “Acabo de decir que no te vamos a preguntar nada de esto, porque debés tener un montón de cosas para contar de tu propia vida y también harto de que te pregunten sobre toda la gente que te rodea”, le expresó la conductora. Vicuña, desde el móvil y en un entorno de parque, sonrió aliviado, se quitó los lentes oscuros y asintió entre risas.

En un tono distendido, Pepe Ochoa, panelista del programa, le preguntó a Vicuña sobre su noviazgo con Anita Espasandin y cómo ella maneja la presión mediática. “No es que le incomoda, pero ella tiene una vida que está fuera de este medio y la verdad que es complicado este medio... Es exigente; de la noche a la mañana tuvo que enfrentarse a una cámara, salir con una respuesta medianamente coherente, que no le tiemble todo... Digo, uno lo tiene naturalizado porque estamos en esto, en mi caso, hace más de veinte años, pero en su caso es un ejercicio de amor, que es acompañarme”, explicó el actor.

Por su parte, Bejamín también aclaró que su pareja no tiene intenciones de hacer carrera en los medios y que ella simplemente está a su lado por amor. “No pretende comenzar ninguna carrera en los medios. Es divina, un amor”, aseguró, dejando en claro el rol de apoyo que su pareja desempeña en su vida, fuera de la industria del espectáculo.

Benjamín Vicuña publicó la primera foto con su novia, fue la noche de los Martín Fierro al cine

Ante la pregunta sobre qué lo enamoró de su actual pareja, Vicuña no dudó en responder que lo cautivó su manera de ver el mundo y el tipo de persona que es. “Su mirada de la vida, que es maravillosa, y a la vez también la mujer increíble que es”, indicó el actor, añadiendo que no pretendía enumerar todas sus cualidades porque eso significaría limitarla, en alusión a la famosa frase del Chino Darín sobre Úrsula Corberó. “En ella encontré amor, que es el motor de nuestras vidas. Compañerismo, el poder disfrutar de lo que uno hace. Amar de forma tranquila”, señaló, describiendo los rasgos de su vínculo con Anita.

Para Vicuña, el amor que comparte con Espasandin representa algo mucho más profundo que la simple compañía; es una fuente de tranquilidad y calma para él, un valor que considera fundamental en su vida. “Encontrar la paz, muchachos, es la clave de todo”, confesó, transmitiendo el equilibrio emocional que le dio esta relación, en contraste con etapas anteriores de su vida marcadas por la exposición y la presión mediática.

Benjamín Vicuña a solas con DDM habló de todo

No obstante, la conversación no estuvo exenta de preguntas indirectas sobre sus relaciones pasadas. En este caso, el interés estuvo en los rumores que vinculaban a Pampita con Martín Pepa, a lo que Vicuña reaccionó con cierta incomodidad cuando le preguntaron si había estado buscando el nombre de Martín Pepa en Google. Al respecto, Fabbiani intentó distender el momento diciendo: “Debe ser difícil, porque tenés dos ex muy famosas y te deben preguntar sobre todo lo que hacen”.

A esto, Vicuña respondió tajantemente y sin resentimiento: “¡No! Es mi ex desde hace como diez años. Es un montón”. Sin embargo, también subrayó que mantiene una relación cordial tanto con Carolina Ardohain como con La China Suárez por el bienestar de sus hijos. “De verdad, tengo la mejor y siempre hablo con Carolina y Eugenia tirándoles muy buena onda”, comentó el actor, agregando que el bienestar de sus hijos es su principal prioridad. “Si ellas están bien, mis hijos están bien, el equipo y la dinámica familiar está bien”, subrayó.

Finalmente, Vicuña confesó su incomodidad cuando los medios lo interpelan sobre temas que ni siquiera él conoce en profundidad. “Solo tengo buenas intenciones. Pero tampoco me gusta cuando me preguntan por cosas que ni siquiera sé”, concluyó, reafirmando su deseo de mantener una relación respetuosa con sus ex y con la prensa, pero también marcando un límite respecto a su vida privada.