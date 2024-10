Fue a Los 8 Escalones y descolocó a Guido Kaczka con la insólita historia de amor con su novia: “Largas cirugías”

En Los 8 Escalones (El Trece), un médico cardiólogo contó cómo conoció a su pareja en el trabajo.

El amor entre el participante y su pareja nació en el hospital, donde compartían largas jornadas .

Por su parte, Guido Kaczka bromeó sobre las dificultades para encontrar el amor en el ambiente médico.

Lo esencial: durante la última emisión de Los 8 Escalones (El Trece), el conductor Guido Kaczka se vio sorprendido por la historia de amor de un participante. Este competidor relató que conoció a su novia, una kinesióloga, mientras trabajaban en el mismo equipo médico. La pareja consolidó su relación en medio de largas horas compartidas en los pasillos. La historia inspiró una serie de comentarios divertidos por parte del anfitrión, quien bromeó sobre las posibilidades de encontrar el amor en un ambiente tan demandante.

Un médico cardiólogo sorprendió a Guido Kaczka al relatar su historia de amor (Video: Los 8 Escalones - El Trece/El Doce)

Desde hace tiempo que Guido Kaczka se viene sorprendiendo con las particulares historias de sus participantes en Los 8 Escalones (El Trece). En medio del certamen de preguntas y respuestas, el conductor fue testigo de toda clase de confesiones. En la última emisión de la competencia por el departamento a estrenar, un hombre también llamado Guido lo dejó sin palabras al recordar cómo conoció a su pareja, quien estaba presente en la tribuna mientras rememoraba los inicios de su amor.

La charla comenzó con la presentación del participante: “Soy médico cardiólogo. Vine con mi novia, mi madre y dos amigos”. Intrigado, Kaczka aprovechó para saber más sobre el competidor. “¿Se conocieron por una app?”, aventuró en alusión a su relación amorosa. Por su parte, el especialista aclaró: “No, por la residencia, ¿dónde más? Estuvimos haciendo muchas horas”. Ante esta respuesta, el animador reaccionó sorprendido ante la mención de su trabajo. “Se pasan muchas horas, ¿no?”, comentó en un intento de indagar más respecto a aquella historia de amor. Por su parte, el competidor sumó: “Un montón, pero me traje a mi novia. Así que en ese sentido está bueno”.

La conversación continuó cuando Guido le consultó si su pareja también era médica. Lejos de dar vueltas, el muchacho explicó: “No, es kinesióloga”. Luego de que la cámara enfocara brevemente a la especialista en la tribuna, el presentador preguntó: “¿Trabajaban juntos en el mismo equipo?”. Acto seguido: “Claro, recuperábamos las mismas cirugías. Entre otras cosas...”. Kaczka, divertido, comentó: “Ah, y entre paciente que va, o que viene. Pasan la noche...”. El cardiólogo asintió y, con un tono pícaro, acotó: “Claro, son largas”.

La familia del competidor estalló en carcajadas al escuchar las acotaciones del presentador

Lejos de satisfacer su curiosidad, el anfitrión del ciclo quiso saber más y consultó: “¿En qué hospital?”. Por su parte, el aspirante a ganar el departamento contestó: “En el Austral”. Al indagar sobre las charlas que compartían en el trabajo, el participante mencionó: “Sí, con cafés y mates”. Kaczka, siempre con humor y en un intento de conseguir que el público estallara en carcajadas, reflexionó: “Es un ambiente distinto. Decí que uno cuando va y está bajón porque si no estás como médico... Y sí, los que vamos estamos menos para enganchar”.

Esta interacción entre ambos dejó tanto al conductor como al público con una sonrisa y, además, mostró un lado divertido de la vida de una pareja. Sin embargo, no siempre surgen por amor, sino que en otras situaciones se dan por necesidad. Esto le ocurrió a una jugadora llamada Norma, quien relató que heredó un departamento luego de casarse con su empleador. Ante el particular relato, el presentador consultó si podía leer los detalles de su historia en vivo, ya que no podía salir de su asombro ante la información escrita en su presentación.

Una jugadora llamada Norma sorprendió a Guido Kaczka al contarle cómo heredó su departamento (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

Tras recibir su permiso, este contó: “Acá te leo como dice. Vivís en San Telmo, estás junto con tu esposo hace 16 años, que se conocieron en el secundario para adultos, te estoy leyendo todo lo que dice. Pero esto me sorprendió, fue empleada doméstica con cama dentro de un matrimonio durante muchos años. Cuando falleció la mujer, su patrón le propuso casarse, pero para que pueda heredar el departamento donde vive ahora con su pareja. O sea, se casaron, pero no se enamoraron”. En ese instante, la competidora indicó que esta historia era verídica y surgió luego de que su jefe enviudara y, al no tener hijos propios, le consultó si estaba interesada en casarse para dejarle el inmueble a su nombre. Anonadado y divertido por sus palabras, el conductor decidió acotar: “Claro, porque si no aparecían seguro sobrinos, siempre lo hacen”. Entre carcajadas, Norma se mostró de acuerdo con él y sentenció: “Lo hicieron, pero los saqué carpiendo”.