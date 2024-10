VivaLaFamilia con las gemelas Lattanzio y su madre, Ruth: “Si tenías sexo en Gran Hermano me moría”

Viva La Familia Capítulo N° 14 - Las gemelas, Camila y Florencia Lattanzio y su mamá, Ruth

Hoy se presenta la decimocuarta entrega del segmento #VivaLaFamilia, el espacio que reúne a diferentes familias de figuras públicas para explorar algunos momentos que compartieron, repasar sus trayectorias desde la perspectiva de cada integrante y mostrar sus diferencias. A partir de una serie de preguntas, los participantes también tienen la chance de jugar y divertirse; y el público, de conocerlos un poco más.

En esta ocasión, vinieron al estudio de Infobae, Camila Lattanzio; su hermana gemela, Florencia; y su mamá, Ruth, quienes dieron a conocer algunos detalles de su vínculo familiar y terminaron muy emocionadas. “No pensamos que íbamos a llorar tanto. Pero, bueno, tocaron el punto sensible. Igual, ¡la pasamos superbién!”, aseguró la exparticipante de Gran Hermano 2022.

La ronda de preguntas arrancó de la mano de Florencia. “¿Cuál es tu hija favorita? Elegí a una”, le consultó a su madre, la arquera de Independiente, con un tono pícaro. Antes de que la mujer pudiera contestar, Camila se anticipó: “Te va a traer problemas en el futuro”. Por su parte, Ruth contestó: “Salgamos de esto: las dos. Tengo una, pero no van a saberlo nunca”, reconoció entre risas.

El ida y vuelta continuó: “Del uno al diez, ¿qué tan presente estuve en sus vidas?”, quiso saber la madre de las gemelas. A coro, las hermanas contestaron: “Diez. Todo el tiempo estás con nosotras. Represente y, si no es así, la obligamos para que esté. Incluso en muchas ocasiones nos priorizás más a nosotras que a vos misma y eso no lo hace todo el mundo“.

“Son dos chicas de 23 años que se tuvieron que hacer duras. Eso es lo que mejor tienen, afirmó Ruth sobre lo que más le da orgullo de sus hijas (Fotos/Candela Teicheira)

Luego le llegó el turno a la exparticipante de Gran Hermano. “¿Cómo te imaginás que vamos a ser cuando lleguemos a tu edad?”, preguntó Camila. “Igual de insoportables: nunca van a cambiar“, dijo Ruth y se animó a vaticinar cómo cree que serán a nivel profesional: “A Cami la veo con algo artístico y a Flor con el fútbol“.

Pero las preguntas de la ex “hermanita” no terminaron ahí. Segundos después, la joven quiso saber si su madre se imaginaba que ella y su hermana iban a ser famosas o conocidas. Su madre respondió con un rotundo “Sí”. “Ya desde chicas quisieron esta vida. Vos, Cami, todo lo que estás haciendo ahora lo manifestaste desde siempre. Toda la vida dijiste que querías estar en la tele”, sostuvo.

La entrevista siguió y Florencia tomó la palabra: “¿Qué es lo que más te avergüenza de las dos?”. En un intento de disipar la tensión, Camila acotó: “¿Qué no le da vergüenza de nosotras?”. “A veces no sé con qué chiste pueden llegar a salir o cuando se pelean delante de la gente, pero no es una vergüenza que me muero”, aclaró la mamá de las gemelas. “¿Y si hubiera tenido sexo adentro de la casa?”, repreguntó Lattanzio. Ruth aclaró: “Yo te lo dije antes de que entraras que por favor no. Si salías con Alfa me mataba. Entraba a la casa a buscarte. Me muero de solo pensarlo”, reconoció entre risas.

“¿En qué cosas no coincidimos para nada?”, les preguntó Ruth a sus hijas. “En la ropa. Y en que a vos no te gusta la exposición y a nosotras nos encanta llamar la atención”, coincidieron las mediáticas.

“Si tenías sexo en Gran Hermano me moría”, le dijo Ruth a Camila

Llegando al final de la entrevista se produjo una de las partes más emotivas. “¿Hay algo que quisieran decirme y nunca pudieron?”, disparó Ruth. La primera en contestar fue Florencia: “Que estamos muy orgullosas de vos Má. No te lo decimos muy seguido porque nos da vergüenza, pero estamos muy contentas de que nos acompañes en todo”.

Y, como broche de oro a una jornada llena de risas y emociones, mamá de las Lattanzio realizó la última consigna. “El día que no esté… ¿qué es lo que van a extrañar de mí?”, expresó, al borde de las lágrimas. “Me mato si no estás mami, así que cuidate”, coincidieron las gemelas.

Por último, Ruth reveló qué es lo que más le da orgullo de sus hijas. “Que eran muy caprichosas y ahora son dos chicas de 23 años que se tuvieron que hacer duras, fuertes, y ocuparse de la casa y de la agencia…. Eso es lo mejor que tienen”.

Fotos: Candela Teicheira.