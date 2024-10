El desopilante video de Jimena Barón y su novio cantando un tema de Luis Miguel: “Era con falsete”

Desde la comoidad de su auto, Jimena Barón grabó cómo su pareja intentaba cantar como Luis Miguel (Video: Instagram)

Conocida por su dualidad en las redes sociales, Jimena Barón encontró el equilibrio para compartir contenido sobre su vida personal y laboral. A poco tiempo de regresar de su viaje al Caribe y luego de sacar una canción con Ulises Bueno, la cantante decidió pasar tiempo con su pareja, Matías Palleiro. En una escena divertida y llena de complicidad, compartió el momento musical que llevaron a cabo mientras viajaban en auto de noche. Al ritmo de un conocido tema, ella intentó poner a prueba los dotes vocales de su novio y desató un estallido de carcajadas en el interior del vehículo.

Mientras sonaba de fondo el tema “Entrégate”, uno de los clásicos de Luis Miguel, Jimena, con el celular en mano, capturaba el intento de su novio por alcanzar las notas de El Sol de México. Lejos de alcanzar las notas del astro, su voz resaltaba por encima de la grabación. “Ahí va de nuevo. Es de pecho. Tenés que animarte a gritar un poco. O sea, la misma nota. ¡Ves que llegas!”, le decía la intérprete de “La Cobra”, riendo y dándole consejos.

Con entusiasmo, ella lo alentaba mientras él, concentrado en la interpretación, intentaba imitar la inconfundible voz del cantante. Sin embargo, Matías, seguro de su versión, respondió: “Me queda mucho mejor así”. Ante las pruebas de tonos graves y agudos mientras miraba al volante, la actriz no pudo evitar soltar una carcajada. Y, en un intento de volver a corregirle su performance, agregó: “Era con falsete”.

Jimena y su novio, Matías, supieron compartir el lado humorístico de su relación en las redes

El momento capturado entre risas y música mostró la divertida dinámica de la pareja, dejando a sus seguidores encantados con la espontaneidad y el sentido del humor de la compositora y su novio. Sin embargo, no todo su contenido se basa en su vínculo amoroso, sino también en sus propios proyectos personales. Hace tan solo un día atrás, compartió con entusiasmo la historia detrás de su reciente colaboración con el artista cordobés Ulises Bueno. La canción, titulada “El amor de mi vida”, se estrenó ayer, y desde el primer anuncio, los seguidores de ambos artistas mostraron gran expectativa.

En ese marco, Barón explicó cómo logró que esta colaboración se hiciera realidad. “Yo le escribí a Ulises por Instagram, él me clavó el visto, luego me di cuenta que tenía dos cuentas, en una de ellas yo hice lo mismo. Cosas del pasado y, bueno, no me puedo quejar”, comentó entre risas. Con la ayuda de su discográfica, logró contactar al mánager del cantante y finalmente se presentó ante él. “Llegamos a él y le dije: ‘Me muero por hacer una canción con vos, tenés un vozarrón, yo la compongo. Decime qué querés que haga’”.

Jimena Barón dio a conocer la historia detrás del tema que realizó con Ulises Bueno (Video: Instagram)

Pero para lograr tal misión sus planes no fueron como esperaba, ya que se enfrentó a ciertos inconvenientes. “Le mandé una que ya tenía armada en Miami y me respondió: ‘Che, no me gusta’”, contó Jimena, acompañando el relato con humor. A pesar de este tropiezo, no se dio por vencida y le propuso escribir una canción que captara mejor el estilo de Ulises: “Le respondí: ‘A mí tampoco, yo quiero escribir una para vos. Dame la oportunidad de hacerlo, decime de qué te gustaría que trate’”.

“Yo le comenté: ‘La verdad, estoy harta de odiar a los hombres. Estoy en otro momento de mi vida, tengo ganas de que estemos un poco más amorosos. Un poco más de romance. Si te pinta, me coparía’”, agregó. Eventualmente, lograron llegar a un punto en común. Ante ese recuerdo, Barón comentó: “Bueno, él me propuso que fueran dos personas que no están juntas, pero se vuelven a ver. Le dije: ‘Genial, me gusta este tipo de letra, de que avancé con mi vida, no estamos juntos, pero ahora me doy cuenta de que el amor de mi vida sos vos’”.

Al escuchar finalmente la grabación, la compositora quedó cautivada por la interpretación del cordobés, quien le dio al tema el toque que ella buscaba. “Me hizo pensar: ‘Ay, este hijo de p... es irremplazable’”, dijo entre risas, explicando que su voz tenía ese poder único que hacía imposible imaginar el tema sin él. “Tenía que ser esa voz que arranca y decís: ‘Ay, señor, arruíneme la vida’”, concluyó, dejando claro que ese proyecto resultó tanto desafiante como inspirador para ella.