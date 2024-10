En una noche de fuertes cruces entre Alfa y Mariano de la Canal, una pareja quedó eliminada de Cantando 2024

Cantando 2024, quién se fue del certamen entre Alfa y Nenu López (Video: Cantando 2024, América)

Este martes, se vivió una noche de tensión en Cantando 2024. Por un lado, en el estudio de América se definió qué pareja quedó eliminada entre la de Walter Santiago, alias Alfa, y la de Nenu López. Según el voto del público, la dupla que quedó afuera del reality de canto fue la de

Sin embargo, un rato antes, hubo un fuerte cruce entre el exGran Hermano y Mariano De La Canal, ubicado en el sector del streaming del programa. El enfrentamiento entre ambos encendió las redes sociales y dejó a todos en shock.

Todo comenzó cuando Mariano de la Canal, conocido también como El Fan de Wanda, quien también es parte del certamen, soltó una bomba en vivo: Alfa le debía una importante suma de dinero. “Que me pague lo que me debe, si no voy a hablar con la producción para que me transfieran su sueldo a mí”, disparó Mariano, sin anestesia. Esta acusación descolocó al ex hermanito, quien visiblemente molesto respondió: “Pará, pará, ¿qué es esto de la plata? ¿De qué me estás hablando, pavote?”.

Lejos de calmarse, la situación escaló rápidamente. De la Canal, totalmente enfadado, continuó con los dardos: “Sos un traidor y un estafador. Se te dio un dinero y te lo guardaste, así está el millonario de Miami”, ironizó, refiriéndose a las constantes declaraciones de Alfa sobre su nivel de vida en Estados Unidos. Como si eso no fuera suficiente, agregó: “Publicidad de casinos truchos, ahora dice que está sano… Un mitómano”, cerró sin filtro, acusándolo de aprovecharse de su fama para lucrar de manera poco clara.

El fuerte cruce entre Alfa y Mariano de la Canal en Cantando 2024: "Sos un estafador" (Video: Cantando 2024)

Las cámaras captaron cada segundo del intenso intercambio, mientras Florencia Peña, la conductora del ciclo, intentaba sin éxito poner paños fríos a la discusión. “Se picó, se picó fuerte”, comentó Flor con un tono que mezclaba sorpresa e incomodidad ante la gravedad de las acusaciones.

En medio del escándalo, otro detalle que salió a la luz fue la renuncia de la vestuarista del programa, Daniela, quien, según se comentó en el piso, habría decidido alejarse por conflictos tanto con Alfa como con Flavio Mendoza, miembro del jurado. Al parecer, Flavio había criticado duramente el vestuario que Daniela conseguía para Alfa, lo que habría generado una tensión insostenible.

El ambiente quedó cargado de tensión, y aunque las luces del estudio continuaron brillando, fue evidente que detrás del escenario las aguas estaban más revueltas que nunca. Minutos después, se presentaron las parejas sentenciadas por los votos secretos del jurado, hasta que finalmente quedaron las duplas de Alfa y Nenu López. Tras un breve corte comercial, Flor explicó el clima de nerviosismo que se vivía en el estudio. Con el sobre en las manos, que le acababa de entregar el escribano público del ciclo, la conductora comenzó diciendo que la votación era muy pareja. “Abandona el certamen la pareja de...¡Alfa!”, exclamó ante los gritos de la tribuna. “Seguiremos en otra cosa, como siempre”, dijo el sexagenario en el momento de despedirse.

Peña explicó que tras una ajustada votación que culminó con el 51,6% en favor de la pareja de Nenu López y Nel Valente, Alfa quedó afuera del concurso. La conductora reconoció el gran esfuerzo de ambos participantes, destacando la gran paridad en la competencia. Alfa, en apariencia más tranquilo, aseguró que seguirá adelante, como siempre: “Nada termina, todo sigue”, fueron sus palabras al abandonar del show. A modo de cierre, fue saludado con afecto y palabras de cuidado por parte de la presentadora, quien lo calificó como “un amigo de la casa”.

Por su parte, Flor saludó a todos. “Este programa es así, siempre pasa de todo”, concluyó antes de lanzar un beso a la cámara, que se alejaba mostrando la escena desde arriba.