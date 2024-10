Una participante de Por amor o por dinero contó que tuvo una relación con Diego Maradona: “No le podía seguir el ritmo”

Una participante de Por amor o por dinero confesó que tuvo una relación con Diego Maradona (Video: El Trece/Por amor o por dinero)

Poco a poco las parejas que participan en Por amor o por dinero (El Trece), programa conducido por Alejandro Fantino, van dando a conocer aspectos desconocidos de sus vidas, anécdotas divertidas o detalles que hagan que el público los quiera. Nuevamente, Solange y Gastón se volvieron el centro de todas las miradas luego de que la joven revelara su supuesto vínculo con Diego Maradona.

Todos los participantes del reality estaban reunidos en el comedor, teniendo una charla distendida cuando Solange contó que había tenido una relación con el histórico jugador de fútbol, dato que el resto de los integrantes del programa no creyó, pero ella fue por más. “Estaba en un boliche que estaba de moda. Una amiga me dijo ‘Vamos a tomar una cerveza que hay una barrita’. Fui, entré, mi amiga saludó a un íntimo amigo de él (Maradona) y me dijo que fuera a saludar a la mesa”, comenzó diciendo la consultora de belleza.

“Ahí me vio y dijo ‘Que venga a saludar a la mesa’ y cómo no voy a ir. Me senté, empecé a tomarme una copita de champagne y de la nada me caen así como 100 rosas y me dice ‘Estas son para vos’ y ahí empezó una relación”, contó acerca de cómo fue su vínculo con el campeón del mundo. La historia no quedó allí, ya que ese mismo día tuvo su primer encuentro con la prensa: “Nos estábamos yendo, agarró las flores y estaban todos los periodistas. Me siguen y me empiezan a preguntar ‘¿Vos sos la nueva novia?’, y yo con la cabeza escondida”, remarcó según su testimonio.

La relación de Solange y Diego según ella duró tres meses

“Habrán sido tres o cuatro meses, pero no le podía seguir el ritmo porque era mucho de salir, salir y yo tenía que ir a trabajar”, contó acerca de cuando duró la relación y cerró su relato en el comedor. Al ser una de las grandes figuras del deporte argentino, la gran mayoría de los participantes tenían preguntas sobre esta relación, específicamente por qué nunca lo había contado y respondió: “Nunca nadie se enteró, lo digo ahora porque ya no está entre nosotros. Cuando me dijeron que salga en la revista y todo eso nunca salí porque no daba, no quemo gente”.

Con una nueva gala de eliminación a la vuelta de la esquina, la pareja de Gastón hizo un pedido a los hinchas de fútbol: “A la gente que lo quiere, que me vote”. Esta historia fue sometida a un profundo análisis por parte de Fantino, Sergio Goychochea y Carlos Monti, quienes aseguraron que no están muy convencidos sobre la veracidad de la anécdota y no dudaron en destacar la frase “ahora que no está entre nosotros” como de mal gusto.

La reacción de Alejandro Fantino y el panel a la historia de Solange (Video: El Trece/Por amor o por dinero)

“Yo estoy haciendo cuentas, por ahí en ese momento ya estaba con Rocío”, dijo Moti. Fantino no tardó en compartir su parecer: “Para mí esto tuvo que haber sido dos mil y algo” y Goyco recordó que Diego estuvo mucho tiempo alejado de los medios y el deporte por problemas de salud y regresó en el año 2005 por La Noche del Diez. “Yo me quedo con la cara de los Márquez, la cara de asco. No los aguantan más”, cerró el conductor para luego cambiar de tema.

Cabe recordar que esta pareja a los dos días de ingresar a la casa pagó una suma descomunal de dinero para pasar 24 horas con su perra Chanel. Luego de una tensa negociación con Rodrigo Lussich la pareja gastó 5 millones de pesos en volver a ver a su mascota. Una vez que ingresó la perrita corrió por el set y, al llegar a sus dueños, todo se desbordó en una escena que rompió la pantalla: besos, abrazos y llantos.