Estefanía Pasquini expuso las críticas que recibió por su cuerpo y su maternidad: “Estaba llena de miedos”

Estefanía Pasquini respondió a las críticas que recibe por su cuerpo

Hace casi tres años que Estefanía Pasquini dio a luz a Emilio, el hijo que tuvo con Alberto Cormillot. Y a casi cuatro semanas de su cumpleaños, la nutricionista recordó cómo fueron los primeros meses de vida del pequeño. En ese sentido, la profesional aprovechó para compartir con sus seguidores de Instagram una reflexión acerca de las críticas que recibió sobre su cuerpo después de convertirse en madre.

Mientras por estos días vela por la delicada salud de su padre, la panelista de Cuestión de Peso (El Trece) publicó en el feed de su perfil en la mencionada red social un video hecho a partir de varias fotos suyas y también de distintos momentos familiares. “Dejemos de normalizar el hablar del cuerpo del otro, dejemos de normalizar esto de vomitar cuanto contenido quiero decir como si nadie fuera a escuchar, porque no sabés qué pasa en la vida del otro, porque no sabés qué daño le hacés al otro”, comenzó expresando Pasquini en el texto con el que acompañó el posteo.

“Hoy estaba mirando fotos y recordé esta etapa: seis meses de Emilio, él empezando con la alimentación complementaria, mi papá empezando a tener conductas que nos hacían creer que algo no estaba bien, Alberto internado por cáncer... Yo iba a estar con él a la clínica, volvía a mi casa a darle la teta, volvía a estar con Alberto, atendía pacientes desde el baño en forma online, comía cuando podía, si tenía hambre, porque tenía un bebé de seis meses al cual no podía hacerlo empezar a comer bien porque casi no estaba, porque estaba llena de miedos”, evocó Estefanía acerca de los momentos de cuando estrenaba su maternidad.

“Mis amigos, mi mamá... Me ayudaron, le daban papillas porque yo ya tenía tantos quilombos que lo único faltaba era que se me ahogara el bebé. Todo me daba miedo, tenía terror de pérdida. ¿Y esto que tiene que ver? Tiene que ver con la última foto: en su momento creí que exponerlo a la gente era buena idea... No lo hice”, expuso Pasquini en el referido descargo.

Algunos de los comentarios negativos que recibió Estefanía Pasquini sobre su cuerpo y su maternidad (Instagram)

“Me criticaban por darle papilla, por estar flaca, por cualquier cosa, sin saber el infierno que estaba viviendo, lo triste que estaba. Otros me decían: ‘Qué ganas de estar en mi lugar’, yo por dentro pensaba: ‘Se nota que no tenés idea de lo que está pasando. Lo más triste fue enterarme de personas que no esperaba comentarios como: ‘Me gustaría vestirme bien pero no puedo porque no soy anoréxica’. No, mi amor, no te vestís bien porque no tenes sentido del gusto. O pensar que a cierta clase de pacientes no los podía atender por todo mi prontuario”, dijo también la nutricionista, a la vez en que en el video armado de imágenes que subió, se pueden leer algunos de los comentarios que recibió a través de las redes sociales en los que se señalaba con crueldad su apariencia física durante aquel difícil periodo de su vida.

“Siempre creo que lo que no te mata te fortalece y hoy creo que soy una físicoculturista. Sé que algunas veces me pongo intensa pero no quiero que mis pacientes pasen por un tratamiento más creyendo: ‘Esto no es para mí’. Hay que laburar para salir de los pozos, hay que armarse de todos los profesionales necesarios y no esquivar el momento. Sentirlo, vivirlo, pasar por esa incomodidad, malestar, tocar fondo si es necesario, que te vaya bien y vivir la recaída”, prosiguió Estefanía con su escrito.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini junto a su hijo Emilio (Instagram)

En el final del texto, dejó una reflexión en la que parecía recomendársela a sus seguidores, pero también como hablándose a sí misma. “Eso es un tratamiento, no el que crees que arrancas. Va todo bien, se soluciona y no pasa”, cerró Pasquini.