Estefanía Pasquini se expresó por la salud de su padre: “El Alzheimer es la enfermedad más cruel”

Estefanía Pasquini junto a su hijo y a su papá

Estefanía Pasquini está atravesando por un doloroso momento en su vida debido al estado de salud de su padre. La nutricionista y esposa de Alberto Cormillot reveló recientemente que su papá sufre del Mal de Alzheimer a la vez en que también fue diagnosticado de cáncer. En las últimas horas, y ante este dramático panorama, se abrió ante sus seguidores de Instagram a través de un largo posteo que compartió junto con una foto con su progenitor.

“¿Les paso alguna vez esperar algo con muchas ansias, estar feliz que iba a llegar, pero cuando llego se dieron cuenta de que eso era importante que pasara, pero más allá de eso, vuelve el sentimiento de... OK esto se soluciono pero falta tanto... Y hasta pensás, de qué me alegro? Hoy fue un sentimiento así. Hoy operaron a mi papá, salió bien, no obstante tenemos que seguir ahora con el tratamiento”, comenzó contando Pasquini.

“Más allá de ese tratamiento, me di cuenta de que lo único que hablamos fue si el día estaba lindo o feo, donde estaba Emilio y que día era... Creo que el Alzheimer es la enfermedad más cruel que te puede tocar, es durísimo ver a ese hombre que estaba siempre de punta en blanco, fachero, lúcido, que hoy esté consumido pensando menos que yo, que no pueda mantener las charlas qué solíamos tener”, dijo a continuación.

“Duele ver a mi mamá perdiendo a su marido, porque ya no puede hacer un cuarto de las cosas que solían hacer, ambos jóvenes y están para vivir la vida, aprovechar que ya no tienen una hija que criar y solo un nieto del cual disfrutar, salir reírse, viajar... Pero pese a tener todo para hacerlo, mi papá tiene contraindicado todo... Porque hace que se pierda más”, reveló Estefanía.

El fuerte posteo de Estefanía Pasquini hablando de la enfermedad de su padre (Instagram)

“Muchas veces me da culpa, culpa de tener un marido con el que me divierto, salgo, disfrutamos siendo mayor que mi papá. Claramente yo sola siento esto y ella es feliz de verme feliz, pero yo creo que sufro el doble por ella, por ellos, por nosotros porque todos perdimos a ese hombre. Igualmente estoy siendo injusta, porque cuando me mira, cuando me da las manos, cuando me abraza lo tengo ahí intacto con ese amor eterno que nunca se va a ir, pero duele y mucho”, se lamentó la integrante de Cuestión de peso (El Trece).

“Siempre trato de ser optimista, de sacar algo bueno de la situación, un aprendizaje o lo que sea... Hoy me cuesta mucho, hoy creo que la vida es cruel e injusta, que él no merece esto... Pero es la vida es así, no decide él fue malo, le toca esto él es él. Mejor le va a tocar todo lo bueno... Nadie dijo que la vida es justa y de esto se trata, de surfear la ola. Hoy mi vida es un samba y en el samba la gente no se sube a descansar. Se sube a todo. Así que habrá que hacer eso...”, cerró su escrito con cierta resignación.

“Mi papá tiene Alzheimer. Hace pocas semanas también nos dieron el diagnóstico de cáncer. Si ya tenía terror de perderlo, porque cada día lo pierdo más, con este diagnóstico enloquecí. Me dormía llorando y me despertaba llorando, ese miedo de no saber cuál de los dos me lo sacaba antes”, había contado Pasquini cuando a su papá le detectaron un cáncer contra el que también está luchando.

La angustia de Estefanía Pasquini por la salud de su papá

“Se me vinieron muchas cosas a la cabeza, propias de todos los que convivimos con una enfermedad crónica, como ¿por qué a él? No se lo merece, no se lo merece mi mamá, no se lo merece mi hijo... Nunca nos preguntamos y ¿por qué no a mí? Muchas veces pensamos esto le pasa a los demás, será que nosotros hoy tenemos que ser esos ‘demás’ de otras personas”, lamentó.

“Es muy difícil ver cómo esa persona que amás desde el día uno deja de ser esa persona y se va convirtiendo en otra que no tiene nada que ver. Es difícil pensar hasta cuándo vamos a disfrutar de él o él va a disfrutar de nosotros recordándonos”, expresó Pasquini, describiendo el avance del Alzheimer combinado con la aparición del cáncer.