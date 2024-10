Elba Marcovecchio habló sobre la salud de Jorge Lanata: “Para los que somos creyentes existe el milagro, hay posibilidades médicas”

Elba Marcovecchio, la salud de Jorge Lanata (Video: América Noticias)

En medio de un momento de angustia y tensión por la salud de Jorge Lanata, su esposa Elba Marcovecchio volvió a hablar sobre el estado del periodista. Visiblemente sensibilizada por la situación, la abogada manifestó su preocupación por la intervención a la que se someterá a la figura de la televisión. “Yo estoy angustiada, pero tengo mucha fe, no la pierdo nunca”, comenzó diciendo la pareja del comunicador, mientras ingresaba al Hospital Italiano, para expresar sus esperanzas.

Tras la delicada intervención quirúrgica que se le realizó al periodista en la tarde de este miércoles, el equipo médico decidió programar una nueva operación para este viernes. En ese marco, Elba llegó a la institución en horas de la mañana. “Estamos esperando el resultado de la segunda operación, que es lo más importante. No tenemos horario, me están esperando, seguramente van a hablar con toda la familia para hacerlo, pero son cuestiones que deciden los médicos y está bien que lo decidan ellos”, expresó la esposa del comunicador en diálogo con América Noticias.

Jorge Lanata será operado por segunda vez este viernes

Luego, ante la consulta de cómo estaba evaluando la vida de Jorge, la abogada no pudo evitar sensibilizarse. En ese contexto, Marcovecchio respondió: “Posibilidades médicas hay, yo me aferro a eso, él es un gladiador. Me aferro a eso y, también para todos los que somos creyentes, existe el milagro. Pero hay posibilidades médicas y hay que seguir. El parte médico de hoy lo veremos con el tema de la operación, me da muchos nervios que lo operen, pero es normal. Todos debemos estar con los nervios normales que genera, esta no es una operación menor”. Por último, Elba manifestó que si bien los médicos decidieron operar a Lanata este viernes, aún no definieron un horario para la intervención.

En su última intervención, el periodista fue operado luego de presentar un cuadro grave de isquemia intestinal, una condición en la que el flujo sanguíneo del aparato digestivo se ve bloqueado, amenazando la vida misma. El procedimiento al que fue sometido, una cirugía laparoscópica, tenía un objetivo claro: restaurar el paso de sangre hacia sus intestinos y evitar complicaciones mayores. Lanata, un hombre que demostró una resistencia sobrehumana en repetidas ocasiones, volvió a enfrentarse a un nuevo desafío de salud, uno más en una larga lista.

Elba Marcovecchio manifestó su preocupación por la intervención quirúrgica de Jorge Lanata

Pero el dramatismo de la situación no solo recaía en los quirófanos. Al otro lado de la puerta, Elba, con la voz quebrada, compartió lo que fue esa jornada de incertidumbre: “Yo estaba cuando pasó. Ya son 117 días. Cada vez que Jorge tiene algo, me pongo muy nerviosa. Todos acá en el hospital lo saben”, confesó. Es inevitable la tensión que trae consigo cada complicación en la salud de su esposo, pero, como lo expresó ella misma, la esperanza se mantiene firme. “Yo tengo mucha fe.” Esta no es la primera vez que el periodista lucha por su vida. “Nosotros juntos llevamos diez internaciones, y esta es la tercera del año”, dijo la abogada, al revelar la cruda realidad de los últimos tiempos. Diez internaciones, una cifra que no deja de asombrar.

En el último parte médico, publicado este jueves, los profesionales destacaron que Lanata seguía internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano. “Se presentó un cuadro de isquemia intestinal que requirió una intervención quirúrgica, la cual consistió en una resección parcial de intestino delgado”, expresaba el documento que compartió Elba en sus stories de Instagram.

Por último, el parte médico resaltaba: “Actualmente está compensado hemodinámicamente, con bajas dosis de drogas vasopresoras y asistido con ventilación mecánica. Además, mantiene una leve alteración de la función renal, sin requerimiento de soporte dialítico y continúa recibiendo tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Para este viernes se ha planificado una reexploración quirúrgica con el objetivo de evaluar las condiciones generales del abdomen y del intestino en particular”. Junto al documento, Elba agradeció el apoyo de los seres queridos del periodista: “Gracias a las oraciones de la gente y la gran rapidez y el profesionalismo del Hospital Italiano”.