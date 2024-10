Así está hoy Olivia, la hija de Mariano Martínez que cumple 15 años: el emotivo video que compartió el actor

Mariano Martínez celebró los 15 años de su hija

Mariano Martínez no pudo evitar emocionarse al compartir un sentido posteo en Instagram para celebrar los 15 años de su hija Olivia, fruto de su relación con Juliana Giambroni. El actor, que siempre mostró públicamente su cercanía con sus hijos, dedicó unas profundas palabras a la adolescente en esta fecha tan especial.

En su publicación, el protagonista de Tom, Dick y Harry, incluyó un video casero que rescató del pasado, donde se puede ver a la menor interpretando la clásica canción en inglés The Rainbow Song. Este entrañable recuerdo le sirvió como punto de partida para expresar los sentimientos que lo invadieron al ver cómo la niña había crecido: “Hija, llegaron los 15 años y me cuesta creerlo”, comienza diciendo el intérprete. En el texto, cuenta cómo vivió cada momento junto a ella, desde sus primeros pasos hasta la actualidad: “Parece que fue ayer que cantabas en este video tan chiquita, linda… traviesa”. El video termina con una dosis de humor que, según su padre, refleja la personalidad inquieta de Olivia desde pequeña.

Mariano Martínez compartió una imagen actual de su hija Olivia

Con evidente nostalgia y amor, recordó el instante en que soñó por primera vez con su hija: “Me acuerdo que antes que nazcas te soñé y fue un sueño bien clarito, vi tu cara, tu mirada, me sonreíste y me desperté. Así, igualita como te soñé, fuiste”, reveló. Luego, destacó con orgullo los valores que hoy definen a la joven: “Hoy ya con quince te veo una persona con sus ideales bien claros y sus valores también”.

El actor hizo hincapié en las cualidades humanas, describiéndola como una buena hermana, amiga, compañera y defensora de sus propios pensamientos. Concluyó su mensaje deseándole que todos sus sueños se cumplan y anticipando con alegría la fiesta que se celebrará el 11 de octubre: “Te amo infinito. Feliz cumpleaños, hija”, cerró, dejando a sus seguidores una muestra clara del inmenso amor que siente.

Mariano Martínez compartió tambíen una antigua postal de su hija Olivia

Por su parte, Juliana Giambroni, madre de la cumpleañera y ex pareja de Mariano, también compartió su propio homenaje en las redes, repleto de cariño y admiración. “Hija querida, mi primer amor, llegó uno de los días más importantes de tu vida”, escribió, al reflejar la emoción que embarga a una madre en un momento tan trascendental.

En su mensaje, resaltó la valentía de Olivia durante el último año, agradeciéndole por ser una compañera tan leal y amorosa. “Este año tuviste un reto y te hizo ver que con tu valentía y talento pudiste salir adelante, Te deseo que venga un año lleno de amor, alegría y paz”, agregó, concluyendo con un anhelo de seguir caminando juntas por la vida: “Ojalá la vida nos encuentre siempre unidas. Te amo incondicional”.

Olivia junto con su madre, Juliana Giambroni

Ambos padres coincidieron en mostrar el profundo orgullo que sienten por Olivia en este nuevo capítulo de su vida, dejando claro que, más allá de sus diferencias como expareja, comparten el amor y el apoyo incondicional hacia su hija en uno de los momentos más significativos de su adolescencia.

Hace unos meses el actor estuvo como invitado en La Peña de Morfi y allí expresó lo importante que son sus hijos para él. Todo se dio cuando le consultaron qué era lo que lo hacía más feliz en la vida, y respondió sin dudar: “Estar con mis hijos”. También contó que había estado presente en cada uno de los partos, acompañando a sus parejas en ese momento tan especial. “El otro día, Almita me preguntó: ‘¿Vos estuviste cuando yo nací’?’. Le dije que sí y le comenté: ‘¿Sabés que el cordón que te unía a mamá lo corté yo?’. Me dijo: ‘¿En serio? Te amo’. Me mata”, contó.