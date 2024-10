El drama de Ana Rosenfeld en Miami por el paso del Huracán Milton: “Estoy muerta de miedo”

Hace unas horas, Ana Rosenfeld mostraba cómo se prepara para el Huracán Milton (Video: Instagram)

“Estoy muerta de miedo”, dice Ana Rosenfeld del otro lado de la línea. Instalada en Miami, a donde viajó a visitar a su familia, la abogada quedó literalmente en el ojo de la tormenta, recluida en un departamento expectante por el paso del Huracán Milton. Con vientos letales y una presión alarmante, Milton se dirige al corazón de Florida y los meteorólogos no descartan que sea el huracán más destructivo que haya golpeado la región en años, lo que activó todos los protocolos en Estados Unidos y ya hay zonas evacuadas mientras que el resto de los habitantes de la costa y alrededores, ya están tomando los recaudos necesarios para resguardarse. En este último grupo se encuentra la letrada, que se encuentra circunstancialmente en aquella ciudad.

“Estoy sola en el departamento, mirando por la ventana sin poder creer la fuerza del viento. Ya cerré todos los ventanales pero sigo con miedo porque es un ruido muy fuerte”, explica Rosenfeld en diálogo con Teleshow. La abogada se había tomado unos días de vacaciones para compartir junto a su hija Stefanía y sus nietos, pero la aventura se fraguó debido a las fuertes lluvias y a la señal de alerta. “Estamos separadas, ella está en su casa a unas veinte cuadras con sus hijos y yo sola en el departamento, me gustaría que vengan pero ella no quiere venir. Tienen todo preparado en su casa”, asegura sobre la situación que la llevó a cancelar los planes y paseos.

Ante la emergencia, siguió todos los pasos del protocolo. “Cuando me enteré de todo esto, que fue el domingo, actué con inteligencia: fui a cargar combustible, porque después por unos días suele faltar. Y fui al supermercado, compré comida para unos cuantos días, baterias, pilas, agua, velas. No me va a faltar nada”, relata sobre sus precauciones para afrontar aislada los días que le toquen.

“Nunca imaginé ver algo así. Miro por la ventana y veo un cielo distinto, no como el de una tormenta habitual o cuando está nublado, sino que parece que Dios está enojado”, expresa asustada en diálogo con este medio.

Ana Rosenfeld y Marcelo Frydlewski en unos de sus tantos viajes por el mundo

Para la abogada también está es una fecha muy particular, porque se cumplen tres años del fallecimiento de su marido, Marcelo Frydlewski, quien murió en octubre de 2021 tras pasar un mes y medio internado en Miami por coronavirus. “Estoy sentada en el mismo sillón donde hace tres años esperaba noticias de la salud de mi marido. Es muy movilizante eso para mí. De hecho planeaba hacer algo en el templo por su aniversario, para recordarlo y ahora no podré. Pero siento que es todo igual a ese momento”, cuenta emocionada por la situación que le toca atravesar.

En 2021, Ana y Marcelo habían viajado a Estados Unidos para ver a sus hijas y nietos, que viven en Miami, y cuando se hisoparon para emprender su regreso a Buenos Aires, dieron positivo de COVID-19. La abogada transitó el virus sin problemas, pero su marido tuvo que ser internado por una complicación en su cuadro. Desde entonces, ella se refugió en sus afectos y no dejó de rogar, esperando el momento de volver a abrazar al hombre con el que compartió casi cuatro décadas. Pero los partes médicos fueron cada vez más desalentadores y aunque la abogada no perdía la fe, llegó finalmente la peor noticia. “Te extraño en cada cosa que veo, en cada lugar que visito, en cada rincón de mi ser. La luz y el sol ya no brillan como antes”, le escribió en uno de los tantos homenajes que la letrada hace en sus redes sociales.